Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уланди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компаниясининг Starlink сунъий йўлдош алоқа тизими Жанубий Америкада рақамли тенгсизликка қарши кураш бўйича йирик лойиҳани амалга оширди. Энсена Перу ва БКП Комуника ташкилотлари билан ҳамкорликда амалга оширилган ташаббус натижасида Перунинг энг чекка ҳудудларида истиқомат қилувчи 30 мингдан ортиқ мактаб ўқувчиси юқори тезликдаги интернетга уланиш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу лойиҳа мамлакатнинг 160 та таълим муассасасини қамраб олди. Илгари бу ҳудудларда рақамли ресурслардан фойдаланиш деярли имконсиз эди, чунки мураккаб релеф ва тоғли ҳудудлар анъанавий кабел интернетини ўтказишга тўсқинлик қилар эди. Starlink технологияси эса ер усти инфратузилмасини қурмасдан туриб, коинотдан барқарор сигнал узатиш орқали бу муаммони ҳал қилди.
Рақамли таълимда янги даврixbt.com маълумотига кўра, сунъий йўлдош алоқаси туфайли ўқувчилар эндиликда онлайн дарслар, халқаро таълим платформалари ва рақамли кутубхоналардан узилишларсиз фойдаланишлари мумкин. Бу қишлоқ ва шаҳар мактаблари ўртасидаги билим олиш имкониятлари даражасини тенглаштиришда муҳим қадам ҳисобланади. Паст кечикиш даражаси (латенкй) билан ишлайдиган интернет ҳатто энг чекка қишлоқларда ҳам замонавий технологияларни жорий этиш имконини беради.
Starlink тизимининг асосий устунлиги шундаки, у қисқа вақт ичида бутун бир жамоани тармоққа улаш имконини беради. Перунинг географик жойлашуви — Анд тоғлари ва Amazon ўрмонлари — анъанавий провайдерлар учун катта қийинчилик туғдириб келган. Сунъий йўлдош терминаллари эса ўрнатилиши биланоқ дарҳол ишга тушади ва барқарор алоқани кафолатлайди.
Глобал қамров ва келажак режалариПеру ушбу технологиядан фойдаланаётган ягона давлат эмас. Starlink аввалроқ Африканинг Малави давлатидаги 30 та қишлоқ мактабида ҳам ўз хизматларини йўлга қўйган эди. Шунингдек, Кения, Парагвай ва Боливия каби давлатларнинг олис ҳудудларидаги минглаб ўқувчи ва ўқитувчилар ушбу тизим ёрдамида замонавий дунё билан боғланиш имконига эга бўлишди.
Яқинда SpaceX компанияси Кот-дъИвуар (Фил суяги қирғоғи) ҳукуматидан ҳам Starlink хизматларини кўрсатиш учун расмий рухсатнома олди. Бу эса компаниянинг глобал миқёсда интернет етиб бормаган нуқталарни қамраб олиш стратегияси изчил давом этаётганидан далолат беради.
Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологияларнинг аҳамияти юқори. Мамлакатимизнинг тоғли ва олис чўл ҳудудларидаги мактабларни юқори тезликдаги интернет билан таъминлашда Starlink каби сунъий йўлдош тизимлари келажакда муҳим муқобил ечим бўлиши мумкин. Ҳозирда дунё бўйлаб ушбу тизим таълим сифатини ошириш ва рақамли саводхонликни юксалтиришнинг асосий воситаларидан бирига айланмоқда.
…