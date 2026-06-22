Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уланди

·0·Техно
Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уланди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компаниясининг Starlink сунъий йўлдош алоқа тизими Жанубий Америкада рақамли тенгсизликка қарши кураш бўйича йирик лойиҳани амалга оширди. Энсена Перу ва БКП Комуника ташкилотлари билан ҳамкорликда амалга оширилган ташаббус натижасида Перунинг энг чекка ҳудудларида истиқомат қилувчи 30 мингдан ортиқ мактаб ўқувчиси юқори тезликдаги интернетга уланиш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу лойиҳа мамлакатнинг 160 та таълим муассасасини қамраб олди. Илгари бу ҳудудларда рақамли ресурслардан фойдаланиш деярли имконсиз эди, чунки мураккаб релеф ва тоғли ҳудудлар анъанавий кабел интернетини ўтказишга тўсқинлик қилар эди. Starlink технологияси эса ер усти инфратузилмасини қурмасдан туриб, коинотдан барқарор сигнал узатиш орқали бу муаммони ҳал қилди.

Рақамли таълимда янги давр

ixbt.com маълумотига кўра, сунъий йўлдош алоқаси туфайли ўқувчилар эндиликда онлайн дарслар, халқаро таълим платформалари ва рақамли кутубхоналардан узилишларсиз фойдаланишлари мумкин. Бу қишлоқ ва шаҳар мактаблари ўртасидаги билим олиш имкониятлари даражасини тенглаштиришда муҳим қадам ҳисобланади. Паст кечикиш даражаси (латенкй) билан ишлайдиган интернет ҳатто энг чекка қишлоқларда ҳам замонавий технологияларни жорий этиш имконини беради.

Starlink тизимининг асосий устунлиги шундаки, у қисқа вақт ичида бутун бир жамоани тармоққа улаш имконини беради. Перунинг географик жойлашуви — Анд тоғлари ва Amazon ўрмонлари — анъанавий провайдерлар учун катта қийинчилик туғдириб келган. Сунъий йўлдош терминаллари эса ўрнатилиши биланоқ дарҳол ишга тушади ва барқарор алоқани кафолатлайди.

Глобал қамров ва келажак режалари

Перу ушбу технологиядан фойдаланаётган ягона давлат эмас. Starlink аввалроқ Африканинг Малави давлатидаги 30 та қишлоқ мактабида ҳам ўз хизматларини йўлга қўйган эди. Шунингдек, Кения, Парагвай ва Боливия каби давлатларнинг олис ҳудудларидаги минглаб ўқувчи ва ўқитувчилар ушбу тизим ёрдамида замонавий дунё билан боғланиш имконига эга бўлишди.

Яқинда SpaceX компанияси Кот-дъИвуар (Фил суяги қирғоғи) ҳукуматидан ҳам Starlink хизматларини кўрсатиш учун расмий рухсатнома олди. Бу эса компаниянинг глобал миқёсда интернет етиб бормаган нуқталарни қамраб олиш стратегияси изчил давом этаётганидан далолат беради.

Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологияларнинг аҳамияти юқори. Мамлакатимизнинг тоғли ва олис чўл ҳудудларидаги мактабларни юқори тезликдаги интернет билан таъминлашда Starlink каби сунъий йўлдош тизимлари келажакда муҳим муқобил ечим бўлиши мумкин. Ҳозирда дунё бўйлаб ушбу тизим таълим сифатини ошириш ва рақамли саводхонликни юксалтиришнинг асосий воситаларидан бирига айланмоқда.

StarlinkSpaceXПеруИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиХитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиБугун, 11:00МИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаМИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаБугун, 10:59Коинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиКоинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиБугун, 10:22Германия “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилдиГермания “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилдиБугун, 09:21Хитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиХитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиБугун, 08:59Oppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этадиOppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этадиБугун, 08:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди