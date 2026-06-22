Тоттенхемга Гарри Кейн ўрнини босувчи янги ҳужумчи тавсия этилди
Лондоннинг Тоттенхем клуби афсонавий ҳужумчи Гарри Кейн кетганидан сўнг юзага келган бўшлиқни тўлдиришда ҳамон қийинчиликка дуч келмоқда. Жамоанинг собиқ ярим ҳимоячиси Даррен Андертон клуб раҳбариятига ушбу муаммони ҳал қилиш учун кутилмаган, аммо истиқболли вариантни таклиф қилди. Унинг фикрича, Брентворд ҳужумчиси Игор Тиаго Тоттенхем учун идеал номзод бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Стандард Sport нашрига берган интервюсида Андертон Гарри Кейн каби футболчини топиш деярли имконсиз эканини тан олди. Бироқ у клуб трансфер бозорида таваккал қилишга тайёр бўлиши кераклигини таъкидлади. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, бразилиялик Игор Тиаго ўзининг жисмоний ҳолати ва техник қобилияти билан Роберто Де Зерби бошқараётган янги тизимга жуда мос тушади.
Игор Тиаго ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида ўзини кўрсата олди. У Брентворд сафида 22 та гол уриб, тўпурарлар пойгасида фақатгина Эрлинг Холанддан ортда қолди. 2024-йилда Клуб Бругге жамоасидан Лондон клубига кўчиб ўтган ҳужумчи, жароҳатларга қарамай, қисқа вақт ичида лиганинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айланди.
Ҳужум чизиғидаги муаммолар ва рақобатАндертон ҳозирда Тоттенхем сафида тўп сураётган ҳужумчилар — Ричарлисон ва Доминик Соланке борасида ҳам ўз фикрларини билдирди. Унинг фикрича, Ричарлисон ҳимоячилар учун ноқулай рақиб бўлса-да, у барқарор гол урадиган ҳужумчи эмас. Соланке борасида эса мутахассис бироз умидвор, бироқ у ҳам Кейн даражасига чиқа олишига шубҳа билан қарамоқда.
"Бизга чинакам гол машинаси керак. Ричарлисон майдонда югуриб, ҳимоячиларни чалғитиши мумкин, аммо у жамоани кучли тўртликка олиб чиқадиган даражадаги тўпурар эмас. Соланкега келсак, у яхши футболчи, лекин Гарри Кейннинг ўрнини боса олмайди. Шунинг учун Игор Тиаго каби ўйинчини сотиб олиш мантиқий қарор бўларди", — дейди Даррен Андертон.
Ҳозирда Тоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида жиддий ислоҳотларни амалга оширмоқда. Жамоа таркибига аллақачон Жан Паул ван Ҳекке ва Энди Робертсон каби ҳимоячилар жалб этилган. Эндиликда асосий эътибор ҳужум чизиғини кучайтиришга қаратилган. Андертоннинг ишончи комилки, агар клуб Игор Тиаго трансферини амалга оширса, Де Зерби жамоани яна Чемпионлар лигасига қайтара олади.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Тоттенхемнинг ҳужум чизиғидаги ўзгаришлар қизиқарли, чунки жамоа доимий равишда ҳужумкор футбол тарафдори бўлиб келган. Игор Тиагонинг эҳтимолий трансфери жамоанинг келгуси мавсумдаги амбицияларидан дарак беради.
…