Златан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайди
Футбол оламининг энг ёрқин ва ўзига хос шахсларидан бири Златан Ибрагимович Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ҳақида навбатдаги шов-шувли баёнот билан чиқди. Швециялик собиқ ҳужумчи 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги рекордлардан сўнг, футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи борасидаги баҳсларга якун ясалганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионель Месси Австрияга қарши кечган баҳсда дубл қайд этиб, Аргентина терма жамоасининг плей-офф босқичига йўлланма олишини таъминлади. Ушбу голлар эвазига у жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Ибрагимовичнинг фикрича, бундай натижалар Мессини ҳатто Диего Марадона ва Пеле каби афсоналардан ҳам юқори даражага олиб чиқади.
"Менимча, энди ҳеч қандай баҳсга ўрин қолмади. Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланганингизда, ушбу турнирда ғолиб чиқиб, турли авлодлар даврида ҳам устунлик қилганингизда ва 38 ёшда ҳам натижа кўрсатишда давом этаётганингизда, одамлар яна нима хоҳлашини тушунмайман", — дея Ибрагимовичнинг сўзларини келтирмоқда ФОХ Sportс нашри.
Тарихий рекорд ва мислсиз барқарорликМесси турнирнинг дастлабки икки ўйинида бешта гол уришга муваффақ бўлди. Жазоирга қарши хет-трикдан сўнг, Австрия билан ўйинда ҳам икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди. Бу натижа унинг мундиаллардаги голлари сонини 18 тага етказди ва у эркаклар ўртасидаги жаҳон чемпионатлари тарихида мутлоқ етакчига айланди.
Ибрагимович Мессининг деярли йигирма йилдан бери юқори савияда ўйнаётганини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Пеле, Марадона ёки Ёхан Кройфф каби буюклар ҳам Мессининг узоқ йиллик барқарорлиги ва қўлга киритган совринлари миқёсига тенглаша олмайди. Златан Мессини "алоҳида категория"даги спортчи деб атади.
Шунингдек, Ибрагимович ўзига хос ҳазил билан ўзининг ва Мессининг натижаларини солиштириб ўтди. "У икки ўйинда бешта гол урди. Мен эса иккита жаҳон чемпионатида иштирок этиб, бирорта ҳам гол ура олмаганман. Шунинг учун у учун хурсандман ва бу ўйинини давом эттиришига умид қиламан. Тез орада у туғилган кунини нишонлайди, шундай экан, унга завқ олишига қўйиб беринг, чунки биз унинг ўйинидан завқланяпмиз", — дея қўшимча қилди швециялик юлдуз.
Ҳозирда Интер Миами шарафини ҳимоя қилаётган Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатида нафақат голлар уриш, балки жамоасининг етакчиси сифатида ҳам ўзини кўрсатмоқда. Австрияга қарши ўйинда у пеналтидан фойдалана олмаган бўлса-да, руҳан синмади ва ўйин тақдирини ҳал қилувчи голларга муаллифлик қилди. Бу каби ирода ва маҳорат Мессининг жаҳон футболидаги ўрнини мустаҳкамлашда давом этмоқда.
…