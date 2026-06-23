Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирди
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионати доирасидаги самарадорлик борасида Лионель Месси билан юзага келаётган рақобат ҳақидаги гап-сўзларга нуқта қўйди. Ироққа қарши кечган баҳсда дубл қайд этган ҳужумчи ўзининг турнирдаги голларини 16 тага етказиб олди ва афсонавий Мирослав Клосе билан тенглашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Филадельфияда кечган ва кучли момақалдироқ туфайли икки соатдан кўпроқ вақтга тўхтаб қолган ўйинда Франция 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу муваффақият Дидиер Десчампс шогирдларига муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини тақдим этди. Килиан Мбаппе билан бир қаторда Усман Дембеле ҳам ўз ҳисобига гол ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.
Ушбу учрашув Мбаппе учун Франция терма жамоаси сафидаги 100-юбилей ўйин сифатида тарихда қолди. Ҳозирда у ЖЧ тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида бразилиялик Роналдо (15 гол) дан ўзиб кетди ва эндиликда фақат Лионель Месси (13 эмас, 18 гол) ҳамда рекордчи Мирослав Клоседан кейинги ўринларни эгаллаб турибди. ESPN нашри хабарига кўра, футболчи шахсий натижалардан кўра жамоавий муваффақият муҳимлигини таъкидламоқда.
Шахсий рақобат ва рекордлар ҳақида"Месси билан ҳеч қандай сага ёки душманлик йўқ. Лео гол урган, урмоқда ва бундан кейин ҳам уради. Мен унинг нима қилаётганини кузатиб бормайман, акс ҳолда ўзимга ортиқча босим юклаб, кўпроқ ишлашимга тўғри келади. Мен фақат ўз жамоамга эътибор қаратаман", — дея таъкидлади Реал Мадрид ҳужумчиси Мбаппе.
Франциялик юлдузнинг сўзларига кўра, голлар сони ортгани сари юқори чўққиларга яқинлашиш табиий ҳол, бироқ турнир жадвалидаги ўсиш ва жамоанинг кейинги босқичга чиқиши у учун бирламчи вазифа бўлиб қолаверади. Ҳозирда Мбаппени Мессининг мутлақ рекордидан атиги икки гол ажратиб турибди.
Терма жамоа бош мураббийи Дидиер Десчампс ҳам ўз шогирдининг имкониятларини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Килиан Мбаппе ҳали узоқ вақт юқори савияда тўп суриши ва барча мавжуд рекордларни янгилаши мумкин. Мураббий Мбаппе, Месси ва Криштиано Роналдо каби феноменал футболчиларнинг даражаси ўзгача эканини эътироф этди.
"Рекордлар янгиланиш учун ўрнатилади. Килиан 100 та ўйин довонидан ўтди ва у голлар уришда давом этади. У Месси ёки Роналдо каби узоқ йиллар ўйнайдими, буни билмайман, лекин майдонда экан, рекордларни янада юқорироқ даражага кўтаришга қодир", — дея қўшимча қилди Десчампс.
Ушбу ғалаба ва Мбаппенинг ажойиб спорт формаси Франция терма жамоасининг навбатдаги чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор исботлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу юлдузлар ўртасидаги билвосита рақобатни кузатиш катта қизиқиш уйғотмоқда, зеро Мбаппе ўзининг ҳар бир ҳаракати билан жаҳон футболи тарихини қайта ёзмоқда.
…