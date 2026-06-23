Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирди

·45·Спорт
Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирди

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионати доирасидаги самарадорлик борасида Лионель Месси билан юзага келаётган рақобат ҳақидаги гап-сўзларга нуқта қўйди. Ироққа қарши кечган баҳсда дубл қайд этган ҳужумчи ўзининг турнирдаги голларини 16 тага етказиб олди ва афсонавий Мирослав Клосе билан тенглашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Филадельфияда кечган ва кучли момақалдироқ туфайли икки соатдан кўпроқ вақтга тўхтаб қолган ўйинда Франция 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу муваффақият Дидиер Десчампс шогирдларига муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини тақдим этди. Килиан Мбаппе билан бир қаторда Усман Дембеле ҳам ўз ҳисобига гол ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.

Ушбу учрашув Мбаппе учун Франция терма жамоаси сафидаги 100-юбилей ўйин сифатида тарихда қолди. Ҳозирда у ЖЧ тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида бразилиялик Роналдо (15 гол) дан ўзиб кетди ва эндиликда фақат Лионель Месси (13 эмас, 18 гол) ҳамда рекордчи Мирослав Клоседан кейинги ўринларни эгаллаб турибди. ESPN нашри хабарига кўра, футболчи шахсий натижалардан кўра жамоавий муваффақият муҳимлигини таъкидламоқда.

Шахсий рақобат ва рекордлар ҳақида

"Месси билан ҳеч қандай сага ёки душманлик йўқ. Лео гол урган, урмоқда ва бундан кейин ҳам уради. Мен унинг нима қилаётганини кузатиб бормайман, акс ҳолда ўзимга ортиқча босим юклаб, кўпроқ ишлашимга тўғри келади. Мен фақат ўз жамоамга эътибор қаратаман", — дея таъкидлади Реал Мадрид ҳужумчиси Мбаппе.

Франциялик юлдузнинг сўзларига кўра, голлар сони ортгани сари юқори чўққиларга яқинлашиш табиий ҳол, бироқ турнир жадвалидаги ўсиш ва жамоанинг кейинги босқичга чиқиши у учун бирламчи вазифа бўлиб қолаверади. Ҳозирда Мбаппени Мессининг мутлақ рекордидан атиги икки гол ажратиб турибди.

Терма жамоа бош мураббийи Дидиер Десчампс ҳам ўз шогирдининг имкониятларини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Килиан Мбаппе ҳали узоқ вақт юқори савияда тўп суриши ва барча мавжуд рекордларни янгилаши мумкин. Мураббий Мбаппе, Месси ва Криштиано Роналдо каби феноменал футболчиларнинг даражаси ўзгача эканини эътироф этди.

"Рекордлар янгиланиш учун ўрнатилади. Килиан 100 та ўйин довонидан ўтди ва у голлар уришда давом этади. У Месси ёки Роналдо каби узоқ йиллар ўйнайдими, буни билмайман, лекин майдонда экан, рекордларни янада юқорироқ даражага кўтаришга қодир", — дея қўшимча қилди Десчампс.

Ушбу ғалаба ва Мбаппенинг ажойиб спорт формаси Франция терма жамоасининг навбатдаги чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор исботлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу юлдузлар ўртасидаги билвосита рақобатни кузатиш катта қизиқиш уйғотмоқда, зеро Мбаппе ўзининг ҳар бир ҳаракати билан жаҳон футболи тарихини қайта ёзмоқда.

Килиан МбаппеЛионель МессиФранцияФутболРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси пеналтидан фойдалана олмаганидан ғазабда: Аргентина сардори рекорд ўрнатдиЛионель Месси пеналтидан фойдалана олмаганидан ғазабда: Аргентина сардори рекорд ўрнатдиБугун, 12:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 12:02Эрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиётЭрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиётБугун, 12:00Хулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқдаХулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқдаБугун, 11:53ЖЧ-2026. Жазоир Иорданияни мағлуб этиб, иродали ғалабага эришдиЖЧ-2026. Жазоир Иорданияни мағлуб этиб, иродали ғалабага эришдиБугун, 11:38ЖЧ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди