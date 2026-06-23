Смартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқда

·30·Техно
Смартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқда

Смартфонлар саноатида автономлик масаласи ҳамон энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Хитойлик таниқли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, жорий йилнинг июль ойида бозорга рекорд даражадаги 9000 мА/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган янги смартфон чиқиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич замонавий флагманларнинг ўртача қувватидан деярли икки баравар кўпдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча ишлаб чиқарувчининг номи очиқланмаган бўлса-да, қурилманинг техник хусусиятлари ҳақида айрим тафсилотлар маълум. Янги смартфон нафақат катта батареяси, балки ташқи таъсирларга чидамлилиги билан ҳам ажралиб туради. Маълум қилинишича, модел тўлиқ сув ўтказмаслик хусусиятига эга бўлади ва зарбаларга, баландликдан тушиб кетишларга қарши кучайтирилган ҳимоя тизими билан таъминланади.

Техник хусусиятлар ва самарадорлик

Қурилманинг дисплейи 1,5К аниқликдаги ясси панел бўлиши кутилмоқда. Бу фойдаланувчиларга юқори сифатли тасвирни тақдим этиш билан бирга, энергия сарфини оптималлаштиришга хизмат қилади. Шунингдек, смартфонга сифатли овоз узатиш учун стереодинамиклар ўрнатилади. ixbt.com нашрининг ёзишича, гаджетнинг асосини Snapdragon 6 сериясидаги энергия тежамкор процессор ташкил этади.

Snapdragon 6 платформасининг танланиши бежиз эмас. Ушбу чиплар ўта юқори унумдорликдан кўра, кўпроқ қувватни тежаш ва барқарор ишлашга йўналтирилган. 9000 мА/соат сиғим билан биргаликда ушбу процессор смартфоннинг бир неча кун давомида қувватлантиришсиз ишлашини таъминлаши мумкин. Бу, айниқса, узоқ сафарда бўладиганлар ёки экстремал шароитларда ишловчилар учун жуда муҳим.

Инсайдернинг таъкидлашича, ишлаб чиқарувчилар бу билан тўхтаб қолмоқчи эмас. Ҳозирда лабораторияларда 10 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга янада кучлироқ модел устида иш олиб борилмоқда. Бироқ, бундай улкан батареяли версия бироз кечроқ тақдим этилиши режалаштирилган.

Digital Chat Station аввал ҳам технология оламидаги муҳим янгиликларни, жумладан, Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro моделларининг хусусиятларини, Realme GT 7 Pro смартфонининг Samsung дисплейи билан чиқишини аниқ башорат қилган эди. Шу сабабли, ушбу янги "энергия гиганти" ҳақидаги хабарлар ҳам мутахассислар томонидан жиддий қабул қилинмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам бундай чидамли смартфонларга талаб юқори. Айниқса, тоғли ҳудудларда ишловчилар, сайёҳлар ва курьерлик хизмати ходимлари учун сувдан ҳимояланган ва узоқ вақт қувват сақлайдиган қурилмалар доимо қизиқиш уйғотиб келган. Июль ойида кутилаётган ушбу премера смартфонлар бозорида янги трендни бошлаб бериши мумкин.

СмартфонАккумуляторSnapdragonТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаSamsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 15:24Россия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаРоссия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаБугун, 14:21Elon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиElon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиБугун, 13:58Смартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашдиСмартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашдиБугун, 13:20Илон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиИлон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиБугун, 12:51Samsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиSamsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди