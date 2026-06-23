Смартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқда
Смартфонлар саноатида автономлик масаласи ҳамон энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Хитойлик таниқли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, жорий йилнинг июль ойида бозорга рекорд даражадаги 9000 мА/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган янги смартфон чиқиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич замонавий флагманларнинг ўртача қувватидан деярли икки баравар кўпдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча ишлаб чиқарувчининг номи очиқланмаган бўлса-да, қурилманинг техник хусусиятлари ҳақида айрим тафсилотлар маълум. Янги смартфон нафақат катта батареяси, балки ташқи таъсирларга чидамлилиги билан ҳам ажралиб туради. Маълум қилинишича, модел тўлиқ сув ўтказмаслик хусусиятига эга бўлади ва зарбаларга, баландликдан тушиб кетишларга қарши кучайтирилган ҳимоя тизими билан таъминланади.
Техник хусусиятлар ва самарадорликҚурилманинг дисплейи 1,5К аниқликдаги ясси панел бўлиши кутилмоқда. Бу фойдаланувчиларга юқори сифатли тасвирни тақдим этиш билан бирга, энергия сарфини оптималлаштиришга хизмат қилади. Шунингдек, смартфонга сифатли овоз узатиш учун стереодинамиклар ўрнатилади. ixbt.com нашрининг ёзишича, гаджетнинг асосини Snapdragon 6 сериясидаги энергия тежамкор процессор ташкил этади.
Snapdragon 6 платформасининг танланиши бежиз эмас. Ушбу чиплар ўта юқори унумдорликдан кўра, кўпроқ қувватни тежаш ва барқарор ишлашга йўналтирилган. 9000 мА/соат сиғим билан биргаликда ушбу процессор смартфоннинг бир неча кун давомида қувватлантиришсиз ишлашини таъминлаши мумкин. Бу, айниқса, узоқ сафарда бўладиганлар ёки экстремал шароитларда ишловчилар учун жуда муҳим.
Инсайдернинг таъкидлашича, ишлаб чиқарувчилар бу билан тўхтаб қолмоқчи эмас. Ҳозирда лабораторияларда 10 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга янада кучлироқ модел устида иш олиб борилмоқда. Бироқ, бундай улкан батареяли версия бироз кечроқ тақдим этилиши режалаштирилган.
Digital Chat Station аввал ҳам технология оламидаги муҳим янгиликларни, жумладан, Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro моделларининг хусусиятларини, Realme GT 7 Pro смартфонининг Samsung дисплейи билан чиқишини аниқ башорат қилган эди. Шу сабабли, ушбу янги "энергия гиганти" ҳақидаги хабарлар ҳам мутахассислар томонидан жиддий қабул қилинмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам бундай чидамли смартфонларга талаб юқори. Айниқса, тоғли ҳудудларда ишловчилар, сайёҳлар ва курьерлик хизмати ходимлари учун сувдан ҳимояланган ва узоқ вақт қувват сақлайдиган қурилмалар доимо қизиқиш уйғотиб келган. Июль ойида кутилаётган ушбу премера смартфонлар бозорида янги трендни бошлаб бериши мумкин.
…