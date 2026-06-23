Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёр

·105·Спорт
Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёр

Мадриднинг Атлетико клуби ҳужумчи Хулиан Альварес борасидаги режаларини кескин ўзгартирди. Испания клуби раҳбарияти аргентиналик футболчини асосий рақобатчилардан бири бўлган Барселона сафига қўйиб юбормасликка қарор қилди. Бунинг ўрнига, мадридликлар Лондоннинг Арсенал клуби билан шов-шувли алмашинув шартномасини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

КОПE нашри хабарига кўра, Атлетико раҳбарияти учун Хулиан Альваресни Каталония клубига сотмаслик "номус масаласи"га айланган. Клуб мутасаддилари ички чемпионатдаги рақибини кучайтириш ниятида эмаслигини қатъий билдиришган. Шу сабабли, барча эътибор Англия Премер-лигасига, хусусан, Арсенал билан амалга оширилиши мумкин бўлган мураккаб трансфер операциясига қаратилган.

Виктор Гёкерес ва Хулиан Альварес алмашинуви

Таклиф этилаётган келишувга кўра, Хулиан Альварес Лондоннинг Эмиратес Стадиум майдонига йўл олади. Бунинг эвазига Атлетико Мадрид Арсенал нишонида бўлиб турган швециялик тўпурар Виктор Гёкересни ўз сафига қўшиб олишни кўзламоқда. Ушбу операция нафақат футболчилар алмашинуви, балки сезиларли миқдордаги қўшимча тўловни ҳам ўз ичига олади.

Маълумотларга кўра, мазкур келишув доирасида нақд пул кўринишидаги компенсация миқдори тахминан 60 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда. Атлетико мутасаддилари Виктор Гёкересни жамоага олиб келиш орқали ҳужум чизиғидаги муаммоларни ҳал қилишни ва ҳақиқий "тўққизинчи рақам" соҳибига эга бўлишни режалаштирган.

Журналист Маноло Ламанинг таъкидлашича, Атлетико раҳбарияти Хулиан Альварес масаласида муросасиз позицияни эгаллаган. Агар хориж клубларидан муносиб таклиф тушмаса, клуб футболчини ҳатто захирада қолдириш эвазига бўлса ҳам жамоада сақлаб қолишга тайёр. Бу эса аргентиналик ҳужумчининг келажаги борасидаги вазиятни янада жиддийлаштиради.

Агар Виктор Гёкерес Мадридга кўчиб ўтса, бу клуб таркибида "домино эффекти"ни келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, янги ҳужумчининг келиши жамоанинг бошқа бир форварди Александер Сорлот билан хайрлашишга йўл очади. Диего Симеоне тактика нуқтаи назаридан бир хил амплуадаги икки футболчини сақлаб қолишдан кўра, мобилроқ иккинчи ҳужумчини излашни афзал кўрмоқда.

Ҳозирда музокаралар давом этмоқда ва трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу кутилмаган алмашинув амалга ошиши эҳтимоли юқори. Арсенал учун ҳам Хулиан Альварес каби кўп қиррали ҳужумчини қўлга киритиш чемпионлик пойгасида катта устунлик бериши мумкин.

Атлетико МадридАрсеналХулиан АльваресВиктор ГёкересТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо бердиЭрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо бердиБугун, 14:53Арсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқдаАрсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқдаБугун, 14:37Златан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайдиЗлатан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайдиБугун, 13:51Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳимоясига чиқди: "Рақамлар унинг фойдасига гапирмоқда"Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳимоясига чиқди: "Рақамлар унинг фойдасига гапирмоқда"Бугун, 13:18Килиан Мбаппе Ироққа қарши ўйиндаги икки соатлик танаффус уни асабийлаштирганини айтдиКилиан Мбаппе Ироққа қарши ўйиндаги икки соатлик танаффус уни асабийлаштирганини айтдиБугун, 13:11Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиБугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди