Британиядаги 1200 йиллик афсонавий дарахт нобуд бўлди

·32·Дунё
Британиядаги 1200 йиллик афсонавий дарахт нобуд бўлди

Британиядаги энг қадимий ва улкан дарахтлардан бири — Шервуд ўрмони ҳудудида ўсган машҳур Катта эман дарахти қуриб қолди. Мутахассислар унинг ёши қарийб 1200 йилга тенг бўлганини таъкидламоқда.

Экспертлар фикрича, дарахтнинг нобуд бўлишига бир неча омиллар сабаб бўлган. Жумладан, йиллар давомида унинг табиий тузилишига аралашувлар, илдиз атрофи тупроғининг сайёҳлар оқими туфайли зичлашиб кетиши ҳамда кескин иқлим ўзгаришлари, хусусан, 2022 йил ёзида қайд этилган рекорд даражадаги иссиқ ҳарорат салбий таъсир кўрсатган.

Мазкур эман дарахти афсонавий Робин Гуд номи билан чамбарчас боғлиқ. Ривоятларга кўра, у дарахт танасида замбуруғлар таъсирида ҳосил бўлган улкан ковакда яширинган.

Chigal shox-shabbalar fonida ikki kishi jiddiy qiyofada turibdi.

Дарахтнинг бугунги номи 1790 йилда майор Хейман Рук томонидан ёзилган китобдан сўнг кенг тарқалган. Айнан шу асардан кейин ушбу маскан сайёҳлар эътиборини торта бошлаган.

Маълумотларга кўра, дарахт танаси тарихий ёдгорлик сифатида сақлаб қолинади. У келгусида қўнғизлар, замбуруғлар, қушлар ва бошқа кўплаб тирик мавжудотлар учун табиий бошпана вазифасини бажаради.

Шервуд ўрмониРобин ГудБританияМажор Оук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБугун, 15:02Россияда фирибгарларга ишонган аёл ўз уйига ўт қўйиб юбордиРоссияда фирибгарларга ишонган аёл ўз уйига ўт қўйиб юбордиБугун, 14:54Аёллар учун пенсия ёши яна оширилади: янги тартибАёллар учун пенсия ёши яна оширилади: янги тартибБугун, 14:46Пикассо картинаси наркосавдогарлар уйида қандай пайдо бўлди?Пикассо картинаси наркосавдогарлар уйида қандай пайдо бўлди?Бугун, 14:44Францияда рекорд даражадаги иссиқлик 18 кишини олиб кетдиФранцияда рекорд даражадаги иссиқлик 18 кишини олиб кетдиБугун, 14:35Паспорт билан сотиладиган Darry Ring узуги неча пул?Паспорт билан сотиладиган Darry Ring узуги неча пул?Бугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди