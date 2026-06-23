Британиядаги 1200 йиллик афсонавий дарахт нобуд бўлди
Британиядаги энг қадимий ва улкан дарахтлардан бири — Шервуд ўрмони ҳудудида ўсган машҳур Катта эман дарахти қуриб қолди. Мутахассислар унинг ёши қарийб 1200 йилга тенг бўлганини таъкидламоқда.
Экспертлар фикрича, дарахтнинг нобуд бўлишига бир неча омиллар сабаб бўлган. Жумладан, йиллар давомида унинг табиий тузилишига аралашувлар, илдиз атрофи тупроғининг сайёҳлар оқими туфайли зичлашиб кетиши ҳамда кескин иқлим ўзгаришлари, хусусан, 2022 йил ёзида қайд этилган рекорд даражадаги иссиқ ҳарорат салбий таъсир кўрсатган.
Мазкур эман дарахти афсонавий Робин Гуд номи билан чамбарчас боғлиқ. Ривоятларга кўра, у дарахт танасида замбуруғлар таъсирида ҳосил бўлган улкан ковакда яширинган.
Дарахтнинг бугунги номи 1790 йилда майор Хейман Рук томонидан ёзилган китобдан сўнг кенг тарқалган. Айнан шу асардан кейин ушбу маскан сайёҳлар эътиборини торта бошлаган.
Маълумотларга кўра, дарахт танаси тарихий ёдгорлик сифатида сақлаб қолинади. У келгусида қўнғизлар, замбуруғлар, қушлар ва бошқа кўплаб тирик мавжудотлар учун табиий бошпана вазифасини бажаради.
…