Арсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқда
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал ёзги трансфер ойнаси учун ўзининг асосий мақсадини белгилаб олди. Микел Артета жамоаси ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида Астон Вилла юлдузи Морган Роджерсни сотиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу трансфер Лондон клуби учун рекорд даражадаги маблағга тушиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Гуардиан нашри тарқатган маълумотларга кўра, 23 ёшли Англия терма жамоаси аъзоси Арсеналнинг трансфер рўйхатида биринчи ўринга кўтарилган. Гарчи футболчи Астон Вилла билан ноябрь ойида олти йиллик шартнома имзолаган бўлса-да, у Эмиратес стадионига кўчиб ўтиш ғоясига ижобий муносабатда экани айтилмоқда. Бироқ Бирмингем клуби ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.
Трансфер қиймати ва рақобатGoal.com хабар беришича, Морган Роджерснинг трансфер баҳоси 100 миллион фунт стерлингга етиши мумкин. Бу сумма Арсенал раҳбариятини чўчитаётгани йўқ, чунки Микел Артета футболчининг кўп қирралилигини юқори баҳоламоқда. Роджерс нафақат қанотларда, балки майдон марказида ҳам бирдек самарали ўйин кўрсата олади, бу эса жамоа тактик чизмасида янги имкониятларни очади.
Ҳозирда футболчи Англия терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Унинг халқаро майдондаги муваффақиятли ўйинлари, хусусан, Хорватия устидан қозонилган ғалабадаги ҳиссаси унга бўлган қизиқишни янада оширди. Арсеналдан ташқари, Челси ва Европанинг бир қатор гранд клублари ҳам футболчи атрофидаги вазиятни кузатиб бормоқда.
Таркибдаги кутилаётган ўзгаришларРоджерснинг келиши Арсеналнинг жорий таркибида жиддий ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Хабарларга кўра, клуб раҳбарияти ўтган мавсумда кутилган ўйинни намойиш эта олмаган Мартин Одегаарднинг келажагини муҳокама қилмоқда. Шунингдек, Лондонликлар бразилиялик ҳужумчи Габриел Мартинелли бўйича тушадиган манфаатли таклифларни кўриб чиқишга тайёр экани билдирилган.
Арсенал фақат Роджерс билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб селекционерлари яна бир қатор ёш иқтидорларни кузатувга олган:
- Лилл ярим ҳимоячиси Айёуб Боуадди;
- Лестер Сити ёш юлдузи Жеремй Монга;
- Европанинг бошқа чемпионатларидаги истиқболли ҳужумчилар.
…