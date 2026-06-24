Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Португалияга қарши ўйиндан кейин Абдуқодир Ҳусановнинг аламдан йиғлаб юборганини кўпчилик кўрди. Бу оддий мағлубиятдан кейинги ҳиссиёт эмасди. У Европа футболидаги талаб, суръат ва босимни терма жамоадаги кўп футболчилардан кўра яхшироқ билади. Чунки ўзи ҳам шу муҳитда қийналиб, хато қилиб, аста-секин унга мослашди.
Ўйин давомида унинг ҳимоядан чиқиб, олдинга ўтиб кетган вазиятлари ҳам бежиз эмасди. Ҳусанов майдондаги фарқни ҳис қилди. Жамоа нимада ортда қолаётганини, рақиб қайси тезликда ҳаракатланаётганини у бошқалардан олдинроқ англади.
Унинг Англия Премьер-лигасидаги дастлабки даври ҳам осон кечмаган. «Челси»га қарши баҳсда хатолар қилди, қаттиқ танқид эшитди. Лекин вақт ўтиб, ўша қийинчиликлар уни кучлироқ футболчига айлантирди. Ҳозир Абдуқодирнинг қандай даражага чиққанини кўриб турибмиз.
Ўзбекистон терма жамоаси ҳам ҳозир шундай босқичда. Жамоа илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда ва қуръа уни энг оғир гуруҳлардан бирига ташлади. Колумбия ва Португалияга қарши ўйинлар терма жамоа учун катта синов бўлди. Натижа оғриқли, аммо бу даражадаги футбол айнан шундай хатолар, мағлубиятлар ва босим орқали ўрганилади.
Абдуқодир Европада кучли рақибларга қарши ўйнаб, тобланган бўлса, терма жамоа ҳам Жаҳон чемпионатида шундай жараёндан ўтмоқда. Бундай баҳслар футболчиларга тезроқ қарор қабул қилиш, босим остида ҳаракатланиш ва юқори суръатга мослашишни ўргатади.
Шунинг учун ҳозир жамоани ерга уриш ёки футболчилар устидан кулиш вақти эмас. Улар қийин ўтиш даврини бошдан кечиряпти. Абдуқодир каби улар ҳам хатолардан кейин оёққа туриши, кучайиши ва янги даражага чиқиши мумкин.
Бундай пайтда терма жамоани қўллаб-қувватлаш керак. Чунки бу йўлнинг энг оғир қисми айнан ҳозир кечмоқда.
…