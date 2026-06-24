Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди

·0·Спорт
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди

Португалияга қарши ўйиндан кейин Абдуқодир Ҳусановнинг аламдан йиғлаб юборганини кўпчилик кўрди. Бу оддий мағлубиятдан кейинги ҳиссиёт эмасди. У Европа футболидаги талаб, суръат ва босимни терма жамоадаги кўп футболчилардан кўра яхшироқ билади. Чунки ўзи ҳам шу муҳитда қийналиб, хато қилиб, аста-секин унга мослашди.

Ўйин давомида унинг ҳимоядан чиқиб, олдинга ўтиб кетган вазиятлари ҳам бежиз эмасди. Ҳусанов майдондаги фарқни ҳис қилди. Жамоа нимада ортда қолаётганини, рақиб қайси тезликда ҳаракатланаётганини у бошқалардан олдинроқ англади.

Унинг Англия Премьер-лигасидаги дастлабки даври ҳам осон кечмаган. «Челси»га қарши баҳсда хатолар қилди, қаттиқ танқид эшитди. Лекин вақт ўтиб, ўша қийинчиликлар уни кучлироқ футболчига айлантирди. Ҳозир Абдуқодирнинг қандай даражага чиққанини кўриб турибмиз.

Ўзбекистон терма жамоаси ҳам ҳозир шундай босқичда. Жамоа илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда ва қуръа уни энг оғир гуруҳлардан бирига ташлади. Колумбия ва Португалияга қарши ўйинлар терма жамоа учун катта синов бўлди. Натижа оғриқли, аммо бу даражадаги футбол айнан шундай хатолар, мағлубиятлар ва босим орқали ўрганилади.

Абдуқодир Европада кучли рақибларга қарши ўйнаб, тобланган бўлса, терма жамоа ҳам Жаҳон чемпионатида шундай жараёндан ўтмоқда. Бундай баҳслар футболчиларга тезроқ қарор қабул қилиш, босим остида ҳаракатланиш ва юқори суръатга мослашишни ўргатади.

Шунинг учун ҳозир жамоани ерга уриш ёки футболчилар устидан кулиш вақти эмас. Улар қийин ўтиш даврини бошдан кечиряпти. Абдуқодир каби улар ҳам хатолардан кейин оёққа туриши, кучайиши ва янги даражага чиқиши мумкин.

Бундай пайтда терма жамоани қўллаб-қувватлаш керак. Чунки бу йўлнинг энг оғир қисми айнан ҳозир кечмоқда.

Абдуқодир ҲусановЎзбекистонПортугалияЖаҳон чемпионатиАнглия Премьер-лигасиТерма жамоа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»Бугун, 09:46 Колумбия Конго ДРни ягона гол эвазига мағлуб этди Колумбия Конго ДРни ягона гол эвазига мағлуб этдиБугун, 09:03Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Бугун, 03:37Англия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиАнглия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиБугун, 03:11Реал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайдиРеал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайдиБугун, 03:10Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиБугун, 02:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...