Хорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритди
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг «L» гуруҳидан ўрин олган Панама ва Хорватия миллий жамоалари ўртасидаги учрашув якунланди.
Торонто шаҳридаги «Би-Эм-О Филд» стадионида бўлиб ўтган баҳсда Хорватия минимал ҳисобда ғалаба қозонди.
Учрашув тақдирини Анте Будимирнинг аниқ зарбаси ҳал қилди. Хорватиялик ҳужумчи 54-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасига муҳим уч очкони олиб келди.
Баҳс давомида ҳар икки жамоа ҳам эҳтиёткор футбол намойиш этди. Панама ҳисобни тенглаштириш учун бир қатор уринишлар қилди, бироқ Хорватия ҳимояси рақиб ҳужумларига бардош берди.
Эслатиб ўтамиз, гуруҳ босқичининг биринчи турида Панама Ганага 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган эди.
Хорватия эса Англия миллий жамоасига қарши сермаҳсул кечган учрашувда 2:4 ҳисобида мағлуб бўлганди.
Шу тариқа, хорватияликлар мундиалдаги дастлабки ғалабасини қўлга киритиб, кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолди. Панама эса иккинчи учрашувдан кейин ҳам очкосиз қолди.
Иккинчи турдан сўнг Хорватия 3 очко билан учинчи ўринда кетмоқда. Жамоа навбатдаги учрашувини 28 июнь куни Ганага қарши ўтказади, 0 очко билан охирги ўриндаги Панама шу куни Англия билан куч синашади.
АҚШ, Канада ва Мексикада ўтаётган ЖЧ-2026 мусобақаси 19 июлга қадар давом этади.
…