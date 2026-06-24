Хорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритди

·0·Спорт
Хорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритди

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг «L» гуруҳидан ўрин олган Панама ва Хорватия миллий жамоалари ўртасидаги учрашув якунланди.

Торонто шаҳридаги «Би-Эм-О Филд» стадионида бўлиб ўтган баҳсда Хорватия минимал ҳисобда ғалаба қозонди.

Учрашув тақдирини Анте Будимирнинг аниқ зарбаси ҳал қилди. Хорватиялик ҳужумчи 54-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасига муҳим уч очкони олиб келди.

Баҳс давомида ҳар икки жамоа ҳам эҳтиёткор футбол намойиш этди. Панама ҳисобни тенглаштириш учун бир қатор уринишлар қилди, бироқ Хорватия ҳимояси рақиб ҳужумларига бардош берди.

Эслатиб ўтамиз, гуруҳ босқичининг биринчи турида Панама Ганага 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган эди.

Хорватия эса Англия миллий жамоасига қарши сермаҳсул кечган учрашувда 2:4 ҳисобида мағлуб бўлганди.

Шу тариқа, хорватияликлар мундиалдаги дастлабки ғалабасини қўлга киритиб, кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолди. Панама эса иккинчи учрашувдан кейин ҳам очкосиз қолди.

Иккинчи турдан сўнг Хорватия 3 очко билан учинчи ўринда кетмоқда. Жамоа навбатдаги учрашувини 28 июнь куни Ганага қарши ўтказади, 0 очко билан охирги ўриндаги Панама шу куни Англия билан куч синашади.

АҚШ, Канада ва Мексикада ўтаётган ЖЧ-2026 мусобақаси 19 июлга қадар давом этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдимКриштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдимБугун, 10:48Рио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиРио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиБугун, 10:43Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиАбдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиБугун, 09:53Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»Бугун, 09:46Колумбия Конго ДРни ягона гол эвазига мағлуб этдиКолумбия Конго ДРни ягона гол эвазига мағлуб этдиБугун, 09:03Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Бугун, 03:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...