Айиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқда

·49·Дунё
Айиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқда

Хитойдаги ҳайвонот боғларидан бири жамоатчилик эътиборини тортган ноодатий вакансияни эълон қилди. Янги иш ўрнига кўра, номзодлар қора айиқ костюмини кийиб меҳмонларни кўнгилочар тарзда қарши олиши эвазига йилига тахминан 15 минг доллар маош олиши мумкин.

Хенан вилоятининг Луоҳе шаҳрида жойлашган ёввойи табиат боғи томонидан берилган эълонда айтилишича, ходимлар қора айиқ образида боғ ҳудудида сайр қилиши ва ташриф буюрувчилар билан ўзига хос тарзда мулоқот қилиши лозим.

Қизиқ томони шундаки, “айиқлар” меҳмонлар билан оддий суҳбат қила олмайди. Улар фақат ҳайвонларга хос товушлар чиқариши мумкин. Фақат фавқулодда ҳолатларда ёки ёрдам зарур бўлганида гапиришга рухсат берилади.

Вакансия эркаклар ва аёллар учун бирдек очиқ бўлиб, номзодлардан 18 ёшдан катта ва жисмонан соғлом бўлиши талаб этилган. Иш вақти кунига олти соатни ташкил этади, дам олиш кунлари эса ойига тўрт марта берилади.

Маъмуриятнинг таъкидлашича, бу ҳудуддаги энг эркин иш ўринларидан бири ҳисобланади. Ходимлар чарчаган пайти дам олиши, хоҳласа сакраши, рақсга тушиши, дарахтга чиқиши ёки бошқа қизиқарли ҳаракатлар қилиши мумкин.

Шунингдек, меҳмонлар томонидан таклиф этилган егулик ва ичимликларни рад этмаслик ҳам вазифалар қаторига киритилган.

Ҳайвонот боғи раҳбарияти бу иш экстравертлар учун ҳам, интровертлар учун ҳам мос келишини айтмоқда. Чунки бу ерда одамлар билан узоқ суҳбат қуриш ёки расмий мулоқот қилиш талаб этилмайди.

Эълон ижтимоий тармоқларда кенг тарқалганидан сўнг вакансия катта қизиқиш уйғотди. Қисқа вақт ичида 100 дан ортиқ номзод ариза топширган ва барча бўш иш ўринлари тўлдирилган.

ХитойХенанЛуоҳе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиҚирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиКеча, 22:40Қозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиҚозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиКеча, 22:28Инсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушландиИнсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушландиКеча, 21:34Аёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларАёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларКеча, 17:1522 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга киради22 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга кирадиКеча, 16:45Филиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаФилиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаКеча, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди