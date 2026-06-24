SpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қуради

·22·Техно
SpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қуради

Илон Маск бошқарувидаги SpaceXAI компанияси Мемфис шаҳрида (АҚШ) тўхтаб қолган улкан инфратузилма лойиҳасини қайта тиклашини маълум қилди. Дунёдаги энг йирик оқова сувларни қайта ишлаш иншооти сунъий интеллект лойиҳалари ва маълумотлар марказлари (дата-центрлар) эҳтиёжини қондиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳанинг умумий қиймати қарийб 80 миллион долларга баҳоланмоқда. Дастлаб 2025-йилнинг феврал ойида эълон қилинган ушбу станция ўз туридаги энг йирик сув тозалаш объекти ҳисобланади. Мазкур лойиҳанинг асосий мақсади компаниянинг юқори қувватли ҳисоблаш марказларини узлуксиз сув билан таъминлаш ва маҳаллий сув қатламларига тушадиган юкламани камайтиришдан иборат.

Ҳисоб-китобларга кўра, мазкур объект суткасига 49,2 миллион литргача оқова сувни қайта ишлаш имкониятига эга бўлади. Энг аҳамиятлиси, тозаланган сувнинг бир қисми Мемфис шаҳрининг шаҳар инфратузилмасига қайтарилади. Бу эса минтақадаги умумий сув таъминоти тизимига бўлган босимни сезиларли даражада юmsҳатишга ёрдам беради.

Қурилишнинг тўхтатилиши ва янги стратегия

Иншоот қурилиши 2025-йилнинг сентябрь ойида бошланган эди, бироқ орадан кўп ўтмай, яни ўша йилнинг апрелида ишлар вақтинча музлатиб қўйилди. Бунга компания ичидаги ресурсларнинг қайта тақсимланиши ва эҳтимолий IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнига тайёргарлик кўрилиши сабаб бўлган. Ўша даврда асосий эътибор дата-центрларнинг ҳисоблаш қувватларини кенгайтиришга қаратилди.

Бироқ 2026-йилнинг февралига келиб, компания раҳбарияти ўз стратегиясини қайта кўриб чиқди ва асосий инфратузилма объектларини якунлашга эътибор қаратишини билдирди. Мемфис шаҳри мери ва коммунал хизматлар вакиллари билан ўтказилган музокаралардан сўнг, қурилишни давом эттириш бўйича якуний қарорга келинди.

Режага кўра, асосий ишлар 2027-йилнинг биринчи чорагида қайта тикланиши керак. Аммо компания раҳбари Илон Маскнинг таъкидлашича, жараёнлар кутилганидан тезроқ, яни 2026-йилнинг тўртинчи чорагидаёқ бошланиб кетиши мумкин.

SpaceX ва xAI бирлашуви

Ушбу лойиҳа SpaceX компаниясининг таркибий ўзгаришлари фонида амалга оширилмоқда. Гап шундаки, 2026-йилнинг феврал ойида SpaceX ўзининг сунъий интеллект билан шуғулланувчи xAI стартапини тўлиқ сотиб олди. Натижада xAI мустақил компания сифатида тугатилиб, SpaceXAI бренди остида SpaceX таркибидаги махсус сунъий интеллект бўлинмасига айлантирилди.

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва йирик нейротармоқларни ўқитиш жуда катта ҳажмдаги энергия ҳамда совутиш тизимлари учун сув ресурсларини талаб этади. SpaceXAI томонидан қурилаётган ушбу улкан тозалаш иншооти нафақат технологик гигантнинг экологик масъулиятини намойиш этади, балки келажакда AI инфратузилмасини барқарор ривожлантиришда муҳим намуна бўлиб хизмат қилади.

SpaceXAIИлон МаскСунъий IntelлектДата-ЦентрИнфратузилма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёр“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёрБугун, 11:26Сунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаСунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаБугун, 11:24NASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиNASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиБугун, 09:22МКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилдиМКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилдиБугун, 08:22Ҳиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичдаҲиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичдаБугун, 05:51NVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиNVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиБугун, 05:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди