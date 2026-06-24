BTS юлдузини деб эшик қўнғироғини 133 марта чалди

·21·Маданият
BTS юлдузини деб эшик қўнғироғини 133 марта чалди

Жанубий Кореяда BTS гуруҳи аъзоси Чонгукни таъқиб қилган хорижлик мухлисга нисбатан суд ҳукми чиқарилди. Маълум бўлишича, бразилиялик аёл хонанданинг уйига бир неча бор бориб, ҳатто бир ташрифи давомида эшик қўнғироғини 133 марта босган.

Тергов маълумотларига кўра, аёл ўтган йилнинг декабрь ойидан бошлаб машҳур санъаткорни кузатиб юрган. У Чонгукка бўлган муҳаббати сабабли унинг уйи олдига бир неча бор келган, хатлар ва суратлар қолдиришга уринган.

Сеул туман суди мазкур ҳолатни кўриб чиқиб, аёлни бир йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилди. Бироқ жазо икки йиллик синов муддати билан кечиктирилди. Агар қарор устидан шикоят қилинмаса, уни Жанубий Кореядан чиқариб юбориш эҳтимоли юқори.

Суд ҳужжатларида қайд этилишича, аёл илк бор 7 декабрь куни Чонгукнинг Сеулдаги хонадонига келган. У ҳудуд атрофида айланиб юрган, девор орқали турли буюмлар ташлаган ва эшик тирқишларига мактублар қолдирган.

BTS юлдузини деб эшик қўнғироғини 133 марта чалди

Орадан бир неча кун ўтиб, у яна қайтиб келиб, эшик қўнғироғини 133 марта босган. Кейинчалик озиқ-овқат етказиб бериш хизмати ходими орқасидан киришга уринган вақтида полиция томонидан ушланган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари аёлни огоҳлантириб қўйиб юборган бўлса-да, у тақиқларга амал қилмаган. Натижада полиция махсус ордер чиқариб, унга хонанда яшайдиган ҳудудга 100 метрдан яқинлашишни тақиқлади.

Шунга қарамай, мухлис ўз ҳаракатларини давом эттирган. Судда маълум қилинишича, у Чонгукнинг уйи олдига камида 22 марта келган.

Судья қарор чиқаришда гумонланувчининг келгусида бундай хатти-ҳаракатларни такрорлаш эҳтимоли паст эканини инобатга олган.

Эслатиб ўтиш жоиз, бу Чонгук билан боғлиқ биринчи шов-шувли ҳолат эмас. Аввалроқ хонанда ҳарбий хизматни тугатганидан сўнг унинг уйига киришга уринган яна бир хорижлик аёл ҳам полиция томонидан қўлга олинган эди.

ЧонгукБТСЖанубий КореяСеул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учрадиМарям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учрадиКеча, 20:35Эже Иртем ўлими маймун тишлаши оқибатида вафот этган бўлиши мумкинЭже Иртем ўлими маймун тишлаши оқибатида вафот этган бўлиши мумкинКеча, 20:29Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”Кеча, 19:20Жаҳонгир Отажонов Португалияга қарши ўйин ҳақида фикр билдирди (видео)Жаҳонгир Отажонов Португалияга қарши ўйин ҳақида фикр билдирди (видео)Кеча, 17:48Лола Аҳмедова терма жамоани қўллаб, трендга қўшилди (видео)Лола Аҳмедова терма жамоани қўллаб, трендга қўшилди (видео)Кеча, 17:44Жим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлдаЖим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлдаКеча, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...