BTS юлдузини деб эшик қўнғироғини 133 марта чалди
Жанубий Кореяда BTS гуруҳи аъзоси Чонгукни таъқиб қилган хорижлик мухлисга нисбатан суд ҳукми чиқарилди. Маълум бўлишича, бразилиялик аёл хонанданинг уйига бир неча бор бориб, ҳатто бир ташрифи давомида эшик қўнғироғини 133 марта босган.
Тергов маълумотларига кўра, аёл ўтган йилнинг декабрь ойидан бошлаб машҳур санъаткорни кузатиб юрган. У Чонгукка бўлган муҳаббати сабабли унинг уйи олдига бир неча бор келган, хатлар ва суратлар қолдиришга уринган.
Сеул туман суди мазкур ҳолатни кўриб чиқиб, аёлни бир йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилди. Бироқ жазо икки йиллик синов муддати билан кечиктирилди. Агар қарор устидан шикоят қилинмаса, уни Жанубий Кореядан чиқариб юбориш эҳтимоли юқори.
Суд ҳужжатларида қайд этилишича, аёл илк бор 7 декабрь куни Чонгукнинг Сеулдаги хонадонига келган. У ҳудуд атрофида айланиб юрган, девор орқали турли буюмлар ташлаган ва эшик тирқишларига мактублар қолдирган.
Орадан бир неча кун ўтиб, у яна қайтиб келиб, эшик қўнғироғини 133 марта босган. Кейинчалик озиқ-овқат етказиб бериш хизмати ходими орқасидан киришга уринган вақтида полиция томонидан ушланган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари аёлни огоҳлантириб қўйиб юборган бўлса-да, у тақиқларга амал қилмаган. Натижада полиция махсус ордер чиқариб, унга хонанда яшайдиган ҳудудга 100 метрдан яқинлашишни тақиқлади.
Шунга қарамай, мухлис ўз ҳаракатларини давом эттирган. Судда маълум қилинишича, у Чонгукнинг уйи олдига камида 22 марта келган.
Судья қарор чиқаришда гумонланувчининг келгусида бундай хатти-ҳаракатларни такрорлаш эҳтимоли паст эканини инобатга олган.
Эслатиб ўтиш жоиз, бу Чонгук билан боғлиқ биринчи шов-шувли ҳолат эмас. Аввалроқ хонанда ҳарбий хизматни тугатганидан сўнг унинг уйига киришга уринган яна бир хорижлик аёл ҳам полиция томонидан қўлга олинган эди.
…