Криштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдим
Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду ЖЧ-2026 «K» гуруҳи иккинчи турида Ўзбекистонга қарши ўтказилган учрашувдан кейин айтган гапларига изоҳ берди.
Португалия 5:0 ҳисобида ғалаба қозонган баҳсда 41 ёшли форвард икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг йирик ҳисобдаги муваффақиятига катта ҳисса қўшди.
Учрашувдан кейин Роналду қисқа, аммо ишончли тарзда: «Мен қайтдим», — деган эди.
Футболчининг ушбу сўзлари мухлислар ва мутахассислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Кейинроқ у нима учун бундай деганини изоҳлаб берди.
«Одамлар унутмаслиги учун», — дея Роналдунинг сўзларини келтирди таниқли инсайдер Фабрицио Романо.
Португалиялик юлдуз Ўзбекистонга қарши дубль орқали жаҳон чемпионатларидаги юқори натижадорлигини яна бир бор намойиш қилди. У ёшига қарамай, миллий жамоанинг асосий етакчиларидан бири бўлиб қолмоқда.
Роналдунинг «Мен қайтдим» деган баёноти унинг танқидчиларга майдондаги ўйини ва голлари билан жавоб қайтаргани сифатида қабул қилинди.
Иккинчи турдан кейин Португалия миллий жамоаси тўрт очко билан «K» гуруҳида иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Португалия 28 июнь куни Колумбияга қарши майдонга тушади.
Ўзбекистон миллий жамоаси эса шу куни Конго Демократик Республикаси билан учинчи ўрин учун курашади.
…