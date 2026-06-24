Криштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдим

·0·Спорт
Криштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдим

Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду ЖЧ-2026 «K» гуруҳи иккинчи турида Ўзбекистонга қарши ўтказилган учрашувдан кейин айтган гапларига изоҳ берди.

Португалия 5:0 ҳисобида ғалаба қозонган баҳсда 41 ёшли форвард икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг йирик ҳисобдаги муваффақиятига катта ҳисса қўшди.

Учрашувдан кейин Роналду қисқа, аммо ишончли тарзда: «Мен қайтдим», — деган эди.

Футболчининг ушбу сўзлари мухлислар ва мутахассислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Кейинроқ у нима учун бундай деганини изоҳлаб берди.

«Одамлар унутмаслиги учун», — дея Роналдунинг сўзларини келтирди таниқли инсайдер Фабрицио Романо.

Португалиялик юлдуз Ўзбекистонга қарши дубль орқали жаҳон чемпионатларидаги юқори натижадорлигини яна бир бор намойиш қилди. У ёшига қарамай, миллий жамоанинг асосий етакчиларидан бири бўлиб қолмоқда.

Роналдунинг «Мен қайтдим» деган баёноти унинг танқидчиларга майдондаги ўйини ва голлари билан жавоб қайтаргани сифатида қабул қилинди.

Иккинчи турдан кейин Португалия миллий жамоаси тўрт очко билан «K» гуруҳида иккинчи ўринни эгаллаб турибди.

Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Португалия 28 июнь куни Колумбияга қарши майдонга тушади.

Ўзбекистон миллий жамоаси эса шу куни Конго Демократик Республикаси билан учинчи ўрин учун курашади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиРио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиБугун, 10:43Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиАбдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиБугун, 09:53Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»Бугун, 09:46Колумбия Конго ДРни ягона гол эвазига мағлуб этдиКолумбия Конго ДРни ягона гол эвазига мағлуб этдиБугун, 09:03Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Бугун, 03:37Англия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиАнглия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиБугун, 03:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...