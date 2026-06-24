Элдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймиз

·0·Спорт
Элдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймиз

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди.

«Оқ бўрилар» кучли рақибга 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди. Шомуродов натижа оғир эканини тан олган ҳолда, футболчилар майдонда бор имкониятларини ишга солганини таъкидлади.

«0:5 — йирик мағлубият. Лекин боримизни бериб ўйнадик», — деди миллий жамоа сардори.

Унинг фикрича, Португалиядек юқори савияли ва таркибида индивидуал маҳорати кучли футболчилар кўп бўлган жамоага қарши фақат максимал куч билан ҳаракат қилишнинг ўзи ҳам етарли бўлмаслиги мумкин.

Бундай учрашувларда жамоага омад ҳам керак бўлади. Португалия сафидаги футболчилар ҳар қандай кичик хатодан фойдаланиб, учрашув тақдирини ҳал қилишга қодир.

«Португалиядек кучли жамоага қарши баҳсда борингни беришинг камлик қилиши мумкин. Омад ҳам келиши керак, чунки рақиб сафида индивидуал жиҳатдан кучли футболчилар кўп», — дея таъкидлади Шомуродов.

Терма жамоа сардори йирик ҳисобдаги мағлубият мухлисларга оғир ботганини ҳам тушунишини билдириб, бутун жамоа номидан узр сўради.

«Йирик ҳисобдаги мағлубият учун мухлислардан узр сўраймиз», — деди ҳужумчи.

Энди Ўзбекистон миллий жамоаси барча эътиборини гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго Демократик Республикасига қарши ўтадиган учрашувга қаратади.

Шомуродов жамоа ушбу баҳсга яхши тайёргарлик кўришини ва майдонга фақат ғалаба мақсадида тушишини айтди.

«Конго ДРга қарши учрашувга яхши тайёргарлик кўришга ҳаракат қиламиз. Агар ҳаммаси яхши бўлса, уларни мағлуб этиш учун майдонга тушамиз», — дея қўшимча қилди у.

Конго ДРга қарши баҳс Ўзбекистон учун мундиалдаги сўнгги ва жуда муҳим синов бўлади. Миллий жамоамиз ушбу учрашувда ғалаба қозониб, мухлисларга қувонч улашиш ҳамда турнирни муносиб якунлашга ҳаракат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийинРустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийинБугун, 11:09Хорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритдиХорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритдиБугун, 10:56Криштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдимКриштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдимБугун, 10:48Рио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиРио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиБугун, 10:43Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиАбдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиБугун, 09:53Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»Бугун, 09:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...