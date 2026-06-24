Элдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймиз
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди.
«Оқ бўрилар» кучли рақибга 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди. Шомуродов натижа оғир эканини тан олган ҳолда, футболчилар майдонда бор имкониятларини ишга солганини таъкидлади.
«0:5 — йирик мағлубият. Лекин боримизни бериб ўйнадик», — деди миллий жамоа сардори.
Унинг фикрича, Португалиядек юқори савияли ва таркибида индивидуал маҳорати кучли футболчилар кўп бўлган жамоага қарши фақат максимал куч билан ҳаракат қилишнинг ўзи ҳам етарли бўлмаслиги мумкин.
Бундай учрашувларда жамоага омад ҳам керак бўлади. Португалия сафидаги футболчилар ҳар қандай кичик хатодан фойдаланиб, учрашув тақдирини ҳал қилишга қодир.
«Португалиядек кучли жамоага қарши баҳсда борингни беришинг камлик қилиши мумкин. Омад ҳам келиши керак, чунки рақиб сафида индивидуал жиҳатдан кучли футболчилар кўп», — дея таъкидлади Шомуродов.
Терма жамоа сардори йирик ҳисобдаги мағлубият мухлисларга оғир ботганини ҳам тушунишини билдириб, бутун жамоа номидан узр сўради.
«Йирик ҳисобдаги мағлубият учун мухлислардан узр сўраймиз», — деди ҳужумчи.
Энди Ўзбекистон миллий жамоаси барча эътиборини гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго Демократик Республикасига қарши ўтадиган учрашувга қаратади.
Шомуродов жамоа ушбу баҳсга яхши тайёргарлик кўришини ва майдонга фақат ғалаба мақсадида тушишини айтди.
«Конго ДРга қарши учрашувга яхши тайёргарлик кўришга ҳаракат қиламиз. Агар ҳаммаси яхши бўлса, уларни мағлуб этиш учун майдонга тушамиз», — дея қўшимча қилди у.
Конго ДРга қарши баҳс Ўзбекистон учун мундиалдаги сўнгги ва жуда муҳим синов бўлади. Миллий жамоамиз ушбу учрашувда ғалаба қозониб, мухлисларга қувонч улашиш ҳамда турнирни муносиб якунлашга ҳаракат қилади.
…