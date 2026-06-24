Рустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийин

·43·Спорт
Рустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийин

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Рустам Ашурматов ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди.

«Оқ бўрилар» баҳсда 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди. Ашурматовнинг таъкидлашича, Португалиядек кучли жамоага қарши майдонга тушиш ҳар қандай натижада ҳам катта тажриба беради. Бироқ ҳимоячи учун бешта гол ўтказиб юборишни қабул қилиш осон эмас.

«Ютамизми ёки мағлуб бўламизми, Португалияга қарши ўйин ҳар қандай ҳолатда ҳам катта тажриба. Лекин бешта гол ўтказиб юбориш жуда кўп. Ҳимоячи сифатида буни ҳазм қилиш қийин бўляпти», — деди Ашурматов.

Футболчи жамоа ҳали гуруҳ босқичидаги сўнгги учрашувини ўтказмаганини эслатиб, Португалиядан қабул қилинган мағлубиятни тезроқ унутиш ва олдиндаги баҳсга эътибор қаратиш зарурлигини айтди.

«Ҳали учинчи ўйинимиз ҳам бор. Бу мағлубиятни унутишга ҳаракат қилишимиз керак», — дея қўшимча қилди у.

Ашурматов миллий жамоа дастлабки икки турда жуда кўп гол ўтказиб юборганини тан олди. Унинг фикрича, бунда ҳимоя чизиғида йўл қўйилган хатолар асосий омиллардан бири бўлган.

«Дастлабки иккита баҳсда жуда кўп гол ўтказиб юбордик. Бу кўпроқ ҳимоячиларнинг хатоси», — деди футболчи.

Шунга қарамай, ҳимоячи жамоанинг кейинги босқичга чиқиш имконияти сақланиб қолишига ва сўнгги учрашувда ғалаба қозонишига умид билдирди.

«Учинчи учрашувда имконият қолишига ва кейинги ўйинда ғалаба қозонишга умид қиламиз», — дея таъкидлади Ашурматов.

Футболчи Азиз Ғаниевнинг бекор қилинган голи ҳақида ҳам фикр билдирди. Унинг айтишича, ўша вазиятда қоидабузарлик бор-йўқлиги баҳсли бўлган.

«Ғаниевнинг голида фол 50га 50 эди, деб ўйлайман. Агар ҳакам голни ҳисоблаганида, португалияликлар ҳам кўп эътироз билдирмаган бўларди», — деди у.

Энди Ўзбекистон миллий терма жамоаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади. «Оқ бўрилар» ушбу баҳсда мундиалдаги илк ғалабасини қўлга киритиш учун курашади.

Рустам АшурматовЎзбекистонПортугалияАзиз ҒаниевКонго Демократик Республикаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Файзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаманФайзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаманБугун, 11:30Роналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтардиРоналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтардиБугун, 11:23Элдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймизЭлдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймизБугун, 11:17Хорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритдиХорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритдиБугун, 10:56Криштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдимКриштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдимБугун, 10:48Рио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиРио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиБугун, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...