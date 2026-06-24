Рустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийин
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Рустам Ашурматов ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди.
«Оқ бўрилар» баҳсда 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди. Ашурматовнинг таъкидлашича, Португалиядек кучли жамоага қарши майдонга тушиш ҳар қандай натижада ҳам катта тажриба беради. Бироқ ҳимоячи учун бешта гол ўтказиб юборишни қабул қилиш осон эмас.
«Ютамизми ёки мағлуб бўламизми, Португалияга қарши ўйин ҳар қандай ҳолатда ҳам катта тажриба. Лекин бешта гол ўтказиб юбориш жуда кўп. Ҳимоячи сифатида буни ҳазм қилиш қийин бўляпти», — деди Ашурматов.
Футболчи жамоа ҳали гуруҳ босқичидаги сўнгги учрашувини ўтказмаганини эслатиб, Португалиядан қабул қилинган мағлубиятни тезроқ унутиш ва олдиндаги баҳсга эътибор қаратиш зарурлигини айтди.
«Ҳали учинчи ўйинимиз ҳам бор. Бу мағлубиятни унутишга ҳаракат қилишимиз керак», — дея қўшимча қилди у.
Ашурматов миллий жамоа дастлабки икки турда жуда кўп гол ўтказиб юборганини тан олди. Унинг фикрича, бунда ҳимоя чизиғида йўл қўйилган хатолар асосий омиллардан бири бўлган.
«Дастлабки иккита баҳсда жуда кўп гол ўтказиб юбордик. Бу кўпроқ ҳимоячиларнинг хатоси», — деди футболчи.
Шунга қарамай, ҳимоячи жамоанинг кейинги босқичга чиқиш имконияти сақланиб қолишига ва сўнгги учрашувда ғалаба қозонишига умид билдирди.
«Учинчи учрашувда имконият қолишига ва кейинги ўйинда ғалаба қозонишга умид қиламиз», — дея таъкидлади Ашурматов.
Футболчи Азиз Ғаниевнинг бекор қилинган голи ҳақида ҳам фикр билдирди. Унинг айтишича, ўша вазиятда қоидабузарлик бор-йўқлиги баҳсли бўлган.
«Ғаниевнинг голида фол 50га 50 эди, деб ўйлайман. Агар ҳакам голни ҳисоблаганида, португалияликлар ҳам кўп эътироз билдирмаган бўларди», — деди у.
Энди Ўзбекистон миллий терма жамоаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади. «Оқ бўрилар» ушбу баҳсда мундиалдаги илк ғалабасини қўлга киритиш учун курашади.
…