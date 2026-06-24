Рио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилди

·0·Спорт
Рио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилди

Англия миллий жамоаси ва «Манчестер Юнайтед» клубининг собиқ ҳимоячиси Рио Фердинанд Криштиану Роналдунинг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Ўзбекистонга қарши кўрсатган ўйинига муносабат билдирди.

Португалия миллий жамоаси учрашувда 5:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. 41 ёшли Роналду эса икки марта Ўзбекистон дарвозасини ишғол қилиб, дубль муаллифига айланди.

Фердинанд собиқ жамоадошининг навбатдаги юқори савиядаги ўйинини алоҳида эътироф этди. Унинг фикрича, Роналду ўзига билдирилаётган танқидларга майдондаги ҳаракати ва голлари билан жавоб қайтарди.

«У буни уддалади. Криштиану ҳаммани жим бўлишга мажбур қилди. Яна бир мундиал, яна Роналдунинг янги голлари», — деб ёзди Рио Фердинанд ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.

Роналдунинг дубл қайд этиши Португалиянинг йирик ғалабасида муҳим ўрин тутди. Тажрибали ҳужумчи ёшига қарамай, жаҳон чемпионатида ҳам юқори натижадорлигини давом эттирмоқда.

Иккинчи тур якунларига кўра, Португалия миллий жамоаси тўрт очко билан гуруҳда иккинчи ўринни эгаллаб турибди.

Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Португалия 28 июнь куни Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушади.

Ўзбекистон миллий жамоаси эса шу куни Конго Демократик Республикаси билан беллашади. Ушбу учрашувда «Оқ бўрилар» гуруҳда учинчи ўринни эгаллаш ва мундиалдаги илк ижобий натижасини қайд этиш учун курашади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиАбдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиБугун, 09:53Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»Бугун, 09:46Колумбия Конго ДРни ягона гол эвазига мағлуб этдиКолумбия Конго ДРни ягона гол эвазига мағлуб этдиБугун, 09:03Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Бугун, 03:37Англия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиАнглия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиБугун, 03:11Реал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайдиРеал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайдиБугун, 03:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...