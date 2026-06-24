Рио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилди
Англия миллий жамоаси ва «Манчестер Юнайтед» клубининг собиқ ҳимоячиси Рио Фердинанд Криштиану Роналдунинг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Ўзбекистонга қарши кўрсатган ўйинига муносабат билдирди.
Португалия миллий жамоаси учрашувда 5:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. 41 ёшли Роналду эса икки марта Ўзбекистон дарвозасини ишғол қилиб, дубль муаллифига айланди.
Фердинанд собиқ жамоадошининг навбатдаги юқори савиядаги ўйинини алоҳида эътироф этди. Унинг фикрича, Роналду ўзига билдирилаётган танқидларга майдондаги ҳаракати ва голлари билан жавоб қайтарди.
«У буни уддалади. Криштиану ҳаммани жим бўлишга мажбур қилди. Яна бир мундиал, яна Роналдунинг янги голлари», — деб ёзди Рио Фердинанд ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.
Роналдунинг дубл қайд этиши Португалиянинг йирик ғалабасида муҳим ўрин тутди. Тажрибали ҳужумчи ёшига қарамай, жаҳон чемпионатида ҳам юқори натижадорлигини давом эттирмоқда.
Иккинчи тур якунларига кўра, Португалия миллий жамоаси тўрт очко билан гуруҳда иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Португалия 28 июнь куни Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Ўзбекистон миллий жамоаси эса шу куни Конго Демократик Республикаси билан беллашади. Ушбу учрашувда «Оқ бўрилар» гуруҳда учинчи ўринни эгаллаш ва мундиалдаги илк ижобий натижасини қайд этиш учун курашади.
…