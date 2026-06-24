25 июнь куни доллар курси ошиши кутилмоқда

·0·Иқтисодиёт
25 июнь куни доллар курси ошиши кутилмоқда

25 июнь куни амал қиладиган доллар курси 7–8 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Anorbank — 12 015 сўм.
• Infinbank — 12 010 сўм.
• SQB — 12 010 сўм.
• NBU — 12 000 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Asakabank — 12 050 сўм.
• OFB — 12 050 сўм.
• Xalq banki — 12 060 сўм.
• Hayotbank — 12 060 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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