25 июнь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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• Anorbank — 12 015 сўм.
• Asakabank — 12 050 сўм.
25 июнь куни амал қиладиган доллар курси 7–8 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 12 015 сўм.
• Infinbank — 12 010 сўм.
• SQB — 12 010 сўм.
• NBU — 12 000 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asakabank — 12 050 сўм.
• OFB — 12 050 сўм.
• Xalq banki — 12 060 сўм.
• Hayotbank — 12 060 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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