Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Португалияга қарши Жаҳон чемпионати учрашувидан кейин жамоаси ҳақида фикр билдирди.
Италиялик мутахассис Ўзбекистоннинг мундиалдаги илк иштироки осон кечмаслиги аввалдан маълум бўлганини айтди. Унинг сўзларига кўра, қуръа натижасида Колумбия ва Португалия бир гуруҳдан жой олгач, жамоани оғир синовлар кутаётгани аниқ эди.
«Жаҳон чемпионатидаги биринчи иштирок осон бўлмаслиги табиий. Қуръадан кейин Колумбия ва Португалияни кўриб, жуда қийин гуруҳга тушганимизни билгандик», деди Каннаваро.
Бош мураббий Португалияга қарши натижага қарамай, футболчиларидан норози эмаслигини таъкидлади. У Колумбия билан ўйиндан кейин ҳам жамоаси билан фахрланганини, Португалияга қарши баҳсдан сўнг ҳам фикри ўзгармаганини айтди.
«Бугун ҳам жамоам билан фахрланаман. Улар қийинчиликларга дуч келди, аммо бир сония ҳам таслим бўлмади», деди мураббий.
Каннаваро Португалия барча чизиқларда юқори савияли футболчиларга эга эканини қайд этди. Шунингдек, рақиб катта мотивация билан майдонга тушганини ҳам қўшимча қилди.
Унинг айтишича, Жаҳон чемпионати Ўзбекистон учун катта тажриба вазифасини ўтамоқда. Жамоа шу ўйинлар орқали юқори даражадаги футболга мослашиш ва кейинги баҳслар учун хулоса чиқариш имконига эга бўлмоқда.
…