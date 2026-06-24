Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»

·42·Спорт
Каннаваро: «Ўзбекистон футболчилари бир сония ҳам таслим бўлмади»

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Португалияга қарши Жаҳон чемпионати учрашувидан кейин жамоаси ҳақида фикр билдирди.

Италиялик мутахассис Ўзбекистоннинг мундиалдаги илк иштироки осон кечмаслиги аввалдан маълум бўлганини айтди. Унинг сўзларига кўра, қуръа натижасида Колумбия ва Португалия бир гуруҳдан жой олгач, жамоани оғир синовлар кутаётгани аниқ эди.

«Жаҳон чемпионатидаги биринчи иштирок осон бўлмаслиги табиий. Қуръадан кейин Колумбия ва Португалияни кўриб, жуда қийин гуруҳга тушганимизни билгандик», деди Каннаваро.

Бош мураббий Португалияга қарши натижага қарамай, футболчиларидан норози эмаслигини таъкидлади. У Колумбия билан ўйиндан кейин ҳам жамоаси билан фахрланганини, Португалияга қарши баҳсдан сўнг ҳам фикри ўзгармаганини айтди.

«Бугун ҳам жамоам билан фахрланаман. Улар қийинчиликларга дуч келди, аммо бир сония ҳам таслим бўлмади», деди мураббий.

Каннаваро Португалия барча чизиқларда юқори савияли футболчиларга эга эканини қайд этди. Шунингдек, рақиб катта мотивация билан майдонга тушганини ҳам қўшимча қилди.

Унинг айтишича, Жаҳон чемпионати Ўзбекистон учун катта тажриба вазифасини ўтамоқда. Жамоа шу ўйинлар орқали юқори даражадаги футболга мослашиш ва кейинги баҳслар учун хулоса чиқариш имконига эга бўлмоқда.

ЎзбекистонПортугалияФабио КаннавароЖаҳон чемпионатиКолумбияМиллий терма жамоа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиАбдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиБугун, 09:53Колумбия Конго ДРни ягона гол эвазига мағлуб этдиКолумбия Конго ДРни ягона гол эвазига мағлуб этдиБугун, 09:03Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Бугун, 03:37Англия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиАнглия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиБугун, 03:11Реал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайдиРеал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайдиБугун, 03:10Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиБугун, 02:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...