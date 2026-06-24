Роналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтарди

·0·Спорт
Роналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтарди

Португалия миллий жамоаси сардори Криштиану Роналдунинг опаси Элма Авейру ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Ўзбекистонга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг футболчини танқид қилганларга мурожаат қилди.

Португалия 5:0 ҳисобида ғалаба қозонган баҳсда 41 ёшли Роналду икки марта Ўзбекистон дарвозасини ишғол қилиб, дубль муаллифига айланди.

Элма Авейру ижтимоий тармоқдаги саҳифасида укаси ёши ўтиб қолгани ва майдонда жамоасига етарлича фойда келтира олмаётганини айтган танқидчиларга кескин жавоб берди.

«У қариб қолди ва майдонда фойдаси тегмаяпти, деган тўтиқушлар қани? Криштиану майдонда тўтиқушларни жим бўлишга мажбур қилди», — деб ёзди Авейру.

Роналду Ўзбекистонга қарши баҳсда яна бир бор юқори савиясини намойиш қилди. У жамоасининг йирик ғалабасига катта ҳисса қўшиб, учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Португалиялик юлдуз ёшига қарамай, мундиалда ҳал қилувчи рол ўйнай олишини исботлади. Унинг дубл қайд этиши мухлислар ва футбол мутахассислари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

Иккинчи турдан кейин Португалия миллий жамоаси тўрт очко билан «K» гуруҳида иккинчи ўринни эгалламоқда.

Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Португалия 28 июнь куни Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушади.

Ўзбекистон миллий жамоаси эса шу куни Конго Демократик Республикаси билан учинчи ўрин учун курашади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймизЭлдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймизБугун, 11:17Рустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийинРустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийинБугун, 11:09Хорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритдиХорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритдиБугун, 10:56Криштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдимКриштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдимБугун, 10:48Рио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиРио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиБугун, 10:43Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиАбдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатдиБугун, 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...