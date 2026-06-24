Криштиано Роналдо тарихий натижадан сўнг Лионель Месси ҳақидаги саволга кескин жавоб берди
Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо Жахон чемпионати доирасида Ўзбекистонга қарши кечган баҳсда ўзининг тарихий натижасини қайд этди. 41 ёшли ҳужумчи учрашувда дубл қайд этиб, жамоасининг 5:0 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Бироқ ўйиндан кейинги интервю чоғида у азалий рақиби Лионель Месси ҳақидаги саволга кутилмаган ва бироз асабий тарзда муносабат билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мусобақанинг очилиш ўйинида Конго ДР билан дурангдан сўнг танқидлар остида қолган Роналдо, ўз маҳоратини яна бир бор исботлади. Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган баҳсда у олтита турли Жаҳон чемпионатида гол урган тарихдаги илк футболчига айланди. Шунга қарамай, журналистлар билан мулоқот чоғида у ўзига нисбатан бўлаётган босим ва Лионель Месси билан солиштиришлар ҳали ҳам давом этаётганидан норозилигини яширмади.
Танқидлар ва рекордлар гирдобидаКриштиано Роналдо сўнгги ҳафталардаги танқидлар унга ва жамоага қанчалик таъсир қилгани ҳақида гапириб ўтди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи жамоатчилик фикри баъзида ҳаддан ташқари шафқатсиз бўлишини таъкидлаган. "Бу жуда қийин ҳафта бўлди, айниқса менга ва мураббий Роберто Мартинезга нисбатан танқидлар кучайди. Мен бу соҳада 23 йилдан бери фаолият юритаман. Ишлар яхши кетганда ҳаммаси аъло, аммо биргина омадсизликда 'Роналдо қариди, у нафақага чиқиши керак' дейишади. Биз бугун майдонда муносиб жавоб қайтардик", — деди 41 ёшли юлдуз.
Ўзбекистон билан бўлган ўйинда Роналдо Жоау Канцело ва Бруно Фернандеснинг узатмаларидан унумли фойдаланиб, ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 10 тага етказди. Бу натижа билан у афсонавий Эусебио рекордини янгилаб, Португалия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Шунингдек, у 41 ёшу 138 кунлигида Жахон чемпионати баҳсида дубл қайд этган энг кекса футболчи сифатида тарихга кирди.
Месси билан солиштиришларга якунИнтервю давомида Лионель Месси турнирни 5 та гол билан бошлагани ва унинг натижалари ҳақида сўралганда, Роналдо кутилмаганда кескин жавоб қайтарди. У рақибининг натижаларини кузатмаётганини ва бу унга қизиқ эмаслигини очиқ айтди. "Бошқаларнинг натижалари билан мутлақо ишим йўқ. Килиан Мбаппе ҳам гол урди, масалан. Мен учун асосийси жамоамизнинг бирлиги", дея жавоб берди у.
Кейинчалик журналистлар уни яна Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд билан солиштиришга уринишганда, ҳужумчи қисқа қилиб "Кейинги савол" дея суҳбатни якунлади. Футболчи шахсий статистика эмас, балки Португалия терма жамоасининг умумий муваффақияти биринчи ўринда туришини бир неча бор таъкидлаб ўтди.
Ўзбекистон терма жамоаси устидан қозонилган йирик ғалаба Португалиянинг гуруҳдаги ҳолатини яхшилади. Роналдонинг айтишича, ташқаридан келаётган салбий фикрларни назорат қилиб бўлмайди, аммо майдондаги натижа барча саволларга нуқта қўйиши керак. Навбатдаги баҳсларда ҳам жамоа мана шундай ишончли ўйин кўрсатишга ҳаракат қилади.
…