ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жаҳон чемпионати L гуруҳида Панама - Хорватия ўйини бўлиб ўтди. Торонтодаги «Би-Эм-О Филд» стадионидаги баҳс тақдирини Анте Будимирнинг аниқ зарбаси ҳал қилди. Футболчи 54-дақиқадаги ҳаракати билан Хорватияга ғалаба ва муҳим 3 очкони келтирди.
ЖЧ-2026. 2-тур
Панама — Хорватия 0:1
Гол: Анте Будимир 54'
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…