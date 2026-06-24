ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)

·48·Спорт
ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)

Жаҳон чемпионати L гуруҳида Панама - Хорватия ўйини бўлиб ўтди. Торонтодаги «Би-Эм-О Филд» стадионидаги баҳс тақдирини Анте Будимирнинг аниқ зарбаси ҳал қилди. Футболчи 54-дақиқадаги ҳаракати билан Хорватияга ғалаба ва муҳим 3 очкони келтирди.

ЖЧ-2026. 2-тур

Панама — Хорватия 0:1

Гол: Анте Будимир 54'

ПанамаХорватияАнте БудимирБМО ФилдТоронто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?Бугун, 12:59Ҳусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиҲусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиБугун, 12:50«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...Бугун, 12:30Беҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айландиБеҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айландиБугун, 12:29Равшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиРавшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 12:12Лионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқдаЛионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...