Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?

·0·Спорт
Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?

2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасидаги Англия ва Гана терма жамоалари ўртасидаги учрашув (0:0) нафақат майдондаги курашлар, балки кутилмаган можаролар билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Баҳснинг танаффус вақтида англиялик юлдуз Жуд Беллингем ва Гана бош мураббийи Карлуш Кейруш ўртасида кескин даханаки жанг юзага келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеа биринчи бўлим якунланиши арафасида, Жуд Беллингем Гана захира ўриндиғи яқинида Жероме Опокуга нисбатан қўпол ўйин кўрсатганидан сўнг бошланди. Бу ҳолат тажрибали мутахассис Карлуш Кейрушнинг ғазабини қўзғатди. Вазият шу даражага етдики, Беллингэмни жамоадоши Морган Роджерс ва Гана вакиллари мураббийдан узоқлаштиришга мажбур бўлишди. Goal.com нашри хабарига кўра, томонлар ўзаро ҳақоратли сўзларни ҳам ишлатишган.

Карлуш Кейрушнинг муносабати

Ўйиндан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида Гана устози содир бўлган воқеага ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, можаро Беллингэмнинг ноўрин сўзлари сабабли авж олган. "У ёмон сўзлар билан муносабат билдирди, ҳаммаси шундан бошланди. Менинг ниятим унга қўпол ҳаракати учун бироз тинчланишини айтиш эди. Бу вазиятда унга иккинчи сариқ ёки ҳатто қизил карточка кўрсатилиши мумкин эди, чунки у менинг футболчимга нисбатан жуда хавфли ўйнади", — деди 73 ёшли мутахассис.

Кейруш, шунингдек, футбол бу ҳиссиётлар ўйини эканини таъкидлаб, Беллингэмнинг сўзларини "ҳаёт китобига кирмайдиган иборалар" деб атади. "Футбол — бу жасур инсонлар учун, смокинда рақсга тушадиганлар учун эмас. Биз профессионалмиз ва бу ҳиссиётлар майдоннинг ўзида қолди", — дея қўшимча қилди собиқ Реал Мадрид устози.

Томас Тухел ўз шогирдини ҳимоя қилди

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел эса ушбу тўқнашувга нисбатан бирмунча хотиржам муносабат билдирди. Германиялик мутахассис рақиб жамоа ўз футболчиларининг асабига тегишга муваффақ бўлгани ҳақидаги тахминларни рад этди. Тухелнинг фикрича, Жуд Беллингем шунчаки ўзини ва жамоа манфаатларини ҳимоя қилган.

"Ҳеч ким бизнинг асабимизга теггани йўқ. Бу нормал ҳолат. Ҳиссиётлар алмашинуви юз берди ва Жуде ўзини кўрсатди. Танаффусда кийим алмаштириш хонасида жуда хотиржам эдик. Биз ҳиссиётлар ўйиннинг бир қисми эканини биламиз, аммо бизга ёрдам бермайдиган нарсаларга чалғишни истамаймиз", — деди Тухел.

Учрашув якунига кўра, Англия 4 очко билан "Л" гуруҳида пешқадамликни сақлаб турибди. Гана ҳам худди шунча очко билан иккинчи ўринда бормоқда. Хорватия Панама устидан қозонилган ғалабадан сўнг учинчи ўринга кўтарилиб олди. Эндиликда "Уч шерлар" кейинги босқичга чиқиш масаласини ҳал қилиш учун сўнгги турда Панама билан баҳсда мағлуб бўлмасликлари кифоя қилади.

Жаҳон ЧемпионатиЖуде БеллингэмКарлуш КейрушАнглияГана
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиҲусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиБугун, 12:50ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 12:38«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...Бугун, 12:30Беҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айландиБеҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айландиБугун, 12:29Равшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиРавшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 12:12Лионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқдаЛионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...