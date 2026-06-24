Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?
2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасидаги Англия ва Гана терма жамоалари ўртасидаги учрашув (0:0) нафақат майдондаги курашлар, балки кутилмаган можаролар билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Баҳснинг танаффус вақтида англиялик юлдуз Жуд Беллингем ва Гана бош мураббийи Карлуш Кейруш ўртасида кескин даханаки жанг юзага келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеа биринчи бўлим якунланиши арафасида, Жуд Беллингем Гана захира ўриндиғи яқинида Жероме Опокуга нисбатан қўпол ўйин кўрсатганидан сўнг бошланди. Бу ҳолат тажрибали мутахассис Карлуш Кейрушнинг ғазабини қўзғатди. Вазият шу даражага етдики, Беллингэмни жамоадоши Морган Роджерс ва Гана вакиллари мураббийдан узоқлаштиришга мажбур бўлишди. Goal.com нашри хабарига кўра, томонлар ўзаро ҳақоратли сўзларни ҳам ишлатишган.
Карлуш Кейрушнинг муносабатиЎйиндан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида Гана устози содир бўлган воқеага ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, можаро Беллингэмнинг ноўрин сўзлари сабабли авж олган. "У ёмон сўзлар билан муносабат билдирди, ҳаммаси шундан бошланди. Менинг ниятим унга қўпол ҳаракати учун бироз тинчланишини айтиш эди. Бу вазиятда унга иккинчи сариқ ёки ҳатто қизил карточка кўрсатилиши мумкин эди, чунки у менинг футболчимга нисбатан жуда хавфли ўйнади", — деди 73 ёшли мутахассис.
Кейруш, шунингдек, футбол бу ҳиссиётлар ўйини эканини таъкидлаб, Беллингэмнинг сўзларини "ҳаёт китобига кирмайдиган иборалар" деб атади. "Футбол — бу жасур инсонлар учун, смокинда рақсга тушадиганлар учун эмас. Биз профессионалмиз ва бу ҳиссиётлар майдоннинг ўзида қолди", — дея қўшимча қилди собиқ Реал Мадрид устози.
Томас Тухел ўз шогирдини ҳимоя қилдиАнглия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел эса ушбу тўқнашувга нисбатан бирмунча хотиржам муносабат билдирди. Германиялик мутахассис рақиб жамоа ўз футболчиларининг асабига тегишга муваффақ бўлгани ҳақидаги тахминларни рад этди. Тухелнинг фикрича, Жуд Беллингем шунчаки ўзини ва жамоа манфаатларини ҳимоя қилган.
"Ҳеч ким бизнинг асабимизга теггани йўқ. Бу нормал ҳолат. Ҳиссиётлар алмашинуви юз берди ва Жуде ўзини кўрсатди. Танаффусда кийим алмаштириш хонасида жуда хотиржам эдик. Биз ҳиссиётлар ўйиннинг бир қисми эканини биламиз, аммо бизга ёрдам бермайдиган нарсаларга чалғишни истамаймиз", — деди Тухел.
Учрашув якунига кўра, Англия 4 очко билан "Л" гуруҳида пешқадамликни сақлаб турибди. Гана ҳам худди шунча очко билан иккинчи ўринда бормоқда. Хорватия Панама устидан қозонилган ғалабадан сўнг учинчи ўринга кўтарилиб олди. Эндиликда "Уч шерлар" кейинги босқичга чиқиш масаласини ҳал қилиш учун сўнгги турда Панама билан баҳсда мағлуб бўлмасликлари кифоя қилади.
…