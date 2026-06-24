Конгода номаълум касаллик тарқалди: 14 киши ҳаётдан кўз юмди

·0·Дунё
Конгода номаълум касаллик тарқалди: 14 киши ҳаётдан кўз юмди

Конго Демократик Республикаси (КДР) ғарбий ҳудудларида келиб чиқиши ҳозирча аниқланмаган хавфли касаллик сабаб 14 киши вафот этди. Бу ҳақда маҳаллий депутат Жак Илунгу маълумотларига таяниб, Okapi радиоси хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, касаллик Квилу провинциясининг Булунгу ҳудудида жойлашган бир нечта қишлоқларда кенг тарқала бошлаган. Сўнгги икки ҳафта давомида ушбу касаллик билан боғлиқ бир қатор ўлим ҳолатлари қайд этилган. Юзага келган вазият маҳаллий аҳоли орасида жиддий хавотир ва кенг кўламли ваҳима келтириб чиқарган.

Оқибатда кўплаб оилалар хавфсизлик мақсадида қўшни Идиофа ҳудуди ҳамда унга туташ туманларга оммавий равишда кўчиб кетишни бошлаган. Маҳаллий аҳоли орасида касалликнинг тез суръатларда тарқалаётгани катта ташвиш уйғотмоқда.

Депутат Жак Илунга ҳукумат идораларини биотиббиёт таҳлилларини ўтказиш учун зарур намуналарни йиғиш мақсадида ҳудудга санитария мутахассислари гуруҳларини зудлик билан юбориш бўйича тегишли чоралар кўришга чақирди. Шунингдек, провинциянинг собиқ соғлиқни сақлаш раҳбари Бена Мутуй ҳам номаълум касаллик тарқалаётганини тасдиқлади. Унинг маълум қилишича, ўлим ҳолатлари сони қарийб 20 тага етган бўлиши мумкин.

Мутахассислар маълумотига кўра, касалликнинг асосий белгилари орасида кучли бош оғриғи, қайт қилиш, қорин соҳасидаги оғриқлар ҳамда тиззаларда оғриқ сезилиши кузатилмоқда. Энг хавотирлиси, дастлабки симптомлар пайдо бўлганидан кейин бир сутка ичида ўлим ҳолати юз бериши мумкинлиги айтилмоқда.

Аввалроқ Конго Демократик Республикаси ҳудудида эбола вируси тарқалгани расман тасдиқланган эди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) эса касалликнинг тез суръатларда ёйилаётгани ҳақида огоҳлантирган. Шу муносабат билан қўшни давлатлар КДР билан чегараларини вақтинча ёпган, бошқа мамлакатлар эса аэропортларда санитария-эпидемиология назоратини кучайтирган.

Шунингдек, 20 июнь куни Исроилда эбола вирусига шубҳа қилинган биринчи бемор аниқлангани ҳақида хабар берилган. БМТнинг сўнгги маълумотларига кўра, Конго Демократик Республикасида эбола касаллигининг 1000 та ҳолати расман қайд этилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Айиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқдаАйиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқдаБугун, 10:58Қирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиҚирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиКеча, 22:40Қозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиҚозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиКеча, 22:28Инсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушландиИнсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушландиКеча, 21:34Аёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларАёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларКеча, 17:1522 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга киради22 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга кирадиКеча, 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда