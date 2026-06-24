Колумбия муддатидан олдин плей-оффга чиқди: Даниел Муноз жамоасига ғалаба келтирди
Колумбия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида кетма-кет иккинчи ғалабасини қўлга киритиб, муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини нақд қилди. Гвадалахара шаҳрида бўлиб ўтган баҳсда Жанубий Америка вакиллари Конго Демократик Республикаси устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонишди. Бу натижа орқали Колумбия Криштиано Роналдо бошчилигидаги Португалия уддалай олмаган вазифани бажарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув тақдирини Англиянинг Кристал Пелас клуби ҳимоячиси Даниел Муноз ҳал қилди. У ўйиннинг 76-дақиқасида рақиб дарвозасини ишғол этиб, турнирдаги иккинчи голини ҳисобига ёздириб қўйди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ғалаба Nestор Лорензо шогирдларига К гуруҳида олти очко билан пешқадамликни мустаҳкамлаш ва 1/32 финал босқичига йўл олиш имконини берди.
Португалия уддалай олмаган тўсиқҚайд этиш жоизки, ушбу гуруҳнинг фаворитларидан бири саналган Португалия терма жамоаси илк турда айнан Конго ДР билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, очко йўқотган эди. Колумбияликлар эса африкаликларнинг мустаҳкам мудофаасини ёриб ўтишнинг уддасидан чиқишди. Ўйин давомида Колумбия 20 та зарба йўллаб, тўлиқ устунликка эга бўлган бўлса-да, конгоаликлар дарвозабони Лионель Мпаси ўзининг ажойиб сейвлари билан Луис Диаз ва Жҳон Ариаснинг уринишларини йўққа чиқарди.
Учрашувнинг биринчи бўлимидаёқ Колумбия 15 марта дарвоза томон зарба берди, бироқ гол уриш бахти фақат иккинчи бўлим охирларида насиб этди. Даниел Мунознинг зарбаси Стеве Капуадига тегиб, йўналишини ўзгартирган ҳолда дарвоза тўридан жой олди. Ўйиндан сўнг Муноз ўз интервюсида: “Гол урганим мени қаҳрамон қилмайди. Биз бир жамоа, бир оила сифатида ғалаба қозондик”, — дея таъкидлади.
Гуруҳдаги вазият ва Ўзбекистон учун аҳамиятиКолумбия бош мураббийи Nestор Лорензо рақибнинг қарши ҳужумлардаги хавфлилигини инобатга олган ҳолда эҳтиёткор тактика танлаганини айтди. Джеймс Родригуез ўрнига майдонга тушган Жуан Қуинтеро ўйинга янги куч бағишлади ва ҳужумларни ташкил этишда асосий ролни ўйнади. Эндиликда Колумбия сўнгги турда Португалия билан гуруҳ ғолиблиги учун баҳс олиб боради.
Конго ДР учун эса мағлубият вазиятни мураккаблаштирди. Ҳозирда улар бир очко билан учинчи ўринда бормоқда. Гуруҳдаги кейинги тақдирни ҳал қилувчи ўйин Атланта шаҳрида Ўзбекистон терма жамоасига қарши бўлиб ўтади. Африкаликлар учун плей-оффга чиқиш имкониятини сақлаб қолиш учун Ўзбекистон устидан ғалаба қозониш шарт бўлади.
…