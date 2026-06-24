Колумбия муддатидан олдин плей-оффга чиқди: Даниел Муноз жамоасига ғалаба келтирди

·0·Спорт
Колумбия муддатидан олдин плей-оффга чиқди: Даниел Муноз жамоасига ғалаба келтирди

Колумбия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида кетма-кет иккинчи ғалабасини қўлга киритиб, муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини нақд қилди. Гвадалахара шаҳрида бўлиб ўтган баҳсда Жанубий Америка вакиллари Конго Демократик Республикаси устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонишди. Бу натижа орқали Колумбия Криштиано Роналдо бошчилигидаги Португалия уддалай олмаган вазифани бажарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув тақдирини Англиянинг Кристал Пелас клуби ҳимоячиси Даниел Муноз ҳал қилди. У ўйиннинг 76-дақиқасида рақиб дарвозасини ишғол этиб, турнирдаги иккинчи голини ҳисобига ёздириб қўйди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ғалаба Nestор Лорензо шогирдларига К гуруҳида олти очко билан пешқадамликни мустаҳкамлаш ва 1/32 финал босқичига йўл олиш имконини берди.

Португалия уддалай олмаган тўсиқ

Қайд этиш жоизки, ушбу гуруҳнинг фаворитларидан бири саналган Португалия терма жамоаси илк турда айнан Конго ДР билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, очко йўқотган эди. Колумбияликлар эса африкаликларнинг мустаҳкам мудофаасини ёриб ўтишнинг уддасидан чиқишди. Ўйин давомида Колумбия 20 та зарба йўллаб, тўлиқ устунликка эга бўлган бўлса-да, конгоаликлар дарвозабони Лионель Мпаси ўзининг ажойиб сейвлари билан Луис Диаз ва Жҳон Ариаснинг уринишларини йўққа чиқарди.

Учрашувнинг биринчи бўлимидаёқ Колумбия 15 марта дарвоза томон зарба берди, бироқ гол уриш бахти фақат иккинчи бўлим охирларида насиб этди. Даниел Мунознинг зарбаси Стеве Капуадига тегиб, йўналишини ўзгартирган ҳолда дарвоза тўридан жой олди. Ўйиндан сўнг Муноз ўз интервюсида: “Гол урганим мени қаҳрамон қилмайди. Биз бир жамоа, бир оила сифатида ғалаба қозондик”, — дея таъкидлади.

Гуруҳдаги вазият ва Ўзбекистон учун аҳамияти

Колумбия бош мураббийи Nestор Лорензо рақибнинг қарши ҳужумлардаги хавфлилигини инобатга олган ҳолда эҳтиёткор тактика танлаганини айтди. Джеймс Родригуез ўрнига майдонга тушган Жуан Қуинтеро ўйинга янги куч бағишлади ва ҳужумларни ташкил этишда асосий ролни ўйнади. Эндиликда Колумбия сўнгги турда Португалия билан гуруҳ ғолиблиги учун баҳс олиб боради.

Конго ДР учун эса мағлубият вазиятни мураккаблаштирди. Ҳозирда улар бир очко билан учинчи ўринда бормоқда. Гуруҳдаги кейинги тақдирни ҳал қилувчи ўйин Атланта шаҳрида Ўзбекистон терма жамоасига қарши бўлиб ўтади. Африкаликлар учун плей-оффга чиқиш имкониятини сақлаб қолиш учун Ўзбекистон устидан ғалаба қозониш шарт бўлади.

КолумбияЖаҳон ЧемпионатиДаниел МунозПортугалияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиРоналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиБугун, 13:14Англия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остидаАнглия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остидаБугун, 13:12Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?Бугун, 12:59Ҳусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиҲусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиБугун, 12:50ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 12:38«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...Бугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...