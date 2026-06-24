Англия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остида
Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида Хорватия устидан қозонилган ғалабадан сўнг кўтаринки руҳда бўлган Англия терма жамоаси кутилмаган тўсиққа дуч келди. Гана терма жамоасига қарши кечган ва голсиз дуранг билан якунланган баҳс "уч шерлар"нинг ҳужумкор салоҳияти борасидаги саволларни яна кун тартибига чиқарди. Goal.com нашри хабарига кўра, мазкур ўйин янги бош мураббий Томас Тухел олдида турган вазифалар нақадар мураккаб эканлигини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин давомида Англия тўп назоратини тўлиқ ўз қўлида ушлаб турди, бироқ бу устунлик хавфли вазиятларга айланмади. Карлуш Кейруш бошчилигидаги Гана терма жамоаси учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ҳимоявий тактикани танлади ва рақибга бўш майдон қолдирмасликка ҳаракат қилди. Англиялик футболчилар эса рақибнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда таваккал қилишдан қочишди, бу эса ҳужумларнинг самарадорлигини пасайтириб юборди.
Статистик маълумотлар Англиянинг яққол устунлигини кўрсатмоқда: дастлабки 12 дақиқа ичида инглизлар 111 та аниқ узатмани амалга оширган бўлса, Гана футболчилари бор-йўғи 14 марта тўп узатишган. Шунга қарамай, Англия ўйиннинг 36-дақиқасига қадар очиқ ўйиндан бирорта ҳам хавфли вазият ярата олмади. Бутун учрашув давомида рақиб дарвозасига йўлланган аниқ зарбалар сони ҳам кўнгилдагидек бўлмади.
Ҳужумдаги муаммолар ва Гарри Кейн факторТерма жамоа сардори ва асосий тўпурари Гарри Кейн учун бу ўйин омадсиз кечди. Одатда жамоанинг "двигатели" ҳисобланган ҳужумчи рақиб жарима майдончаси ичида бор-йўғи уч марта тўпга тегди. Учрашув якунланиши арафасида, 87-дақиқада унда гол уриш учун қулай имконият юзага келган эди, бироқ яқин масофадан йўлланган зарба дарвоза тўсини юқорисидан ўтиб кетди. Бу вазият Гарри Кейн учун "Олтин бутса" пойгасидаги имкониятларини ҳам қийинлаштириб қўйди.
Томас Тухел ўйиндан сўнг берган интервюсида рақибнинг тартибли ўйинини алоҳида эътироф этди. "Гана жуда катта интизом ва жисмоний тайёргарлик билан ҳимояланди. Мен фаолиятим давомида бундай кучли ҳимояланган жамоани кам кўрганман. Бўшлиқларни топиш жуда қийин бўлди. Гарри Кейн эга бўлган вазиятларда эса шунчаки омад етишмади. Одатда у бундай имкониятлардан фойдаланар эди", — деди германиялик мутахассис.
Англия футбол жамоатчилиги учун бундай натижалар одатий ҳолга айланиб улгурган. Биргина ғалабадан сўнг "кубок уйга қайтмоқда" деган шиорлар янграса, биргина дурангдан кейин жамоани кескин танқидлар тўлқини қамраб олади. Эндиликда Томас Тухел жамоанинг ҳужумкор ўйинини қайта кўриб чиқиши ва плей-офф босқичлари олдидан рақибнинг "автобус" услубидаги ҳимоясини ёриб ўтиш йўлларини топиши талаб этилади.
…