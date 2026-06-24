Англия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остида

·0·Спорт
Англия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остида

Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида Хорватия устидан қозонилган ғалабадан сўнг кўтаринки руҳда бўлган Англия терма жамоаси кутилмаган тўсиққа дуч келди. Гана терма жамоасига қарши кечган ва голсиз дуранг билан якунланган баҳс "уч шерлар"нинг ҳужумкор салоҳияти борасидаги саволларни яна кун тартибига чиқарди. Goal.com нашри хабарига кўра, мазкур ўйин янги бош мураббий Томас Тухел олдида турган вазифалар нақадар мураккаб эканлигини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин давомида Англия тўп назоратини тўлиқ ўз қўлида ушлаб турди, бироқ бу устунлик хавфли вазиятларга айланмади. Карлуш Кейруш бошчилигидаги Гана терма жамоаси учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ҳимоявий тактикани танлади ва рақибга бўш майдон қолдирмасликка ҳаракат қилди. Англиялик футболчилар эса рақибнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда таваккал қилишдан қочишди, бу эса ҳужумларнинг самарадорлигини пасайтириб юборди.

Статистик маълумотлар Англиянинг яққол устунлигини кўрсатмоқда: дастлабки 12 дақиқа ичида инглизлар 111 та аниқ узатмани амалга оширган бўлса, Гана футболчилари бор-йўғи 14 марта тўп узатишган. Шунга қарамай, Англия ўйиннинг 36-дақиқасига қадар очиқ ўйиндан бирорта ҳам хавфли вазият ярата олмади. Бутун учрашув давомида рақиб дарвозасига йўлланган аниқ зарбалар сони ҳам кўнгилдагидек бўлмади.

Ҳужумдаги муаммолар ва Гарри Кейн фактор

Терма жамоа сардори ва асосий тўпурари Гарри Кейн учун бу ўйин омадсиз кечди. Одатда жамоанинг "двигатели" ҳисобланган ҳужумчи рақиб жарима майдончаси ичида бор-йўғи уч марта тўпга тегди. Учрашув якунланиши арафасида, 87-дақиқада унда гол уриш учун қулай имконият юзага келган эди, бироқ яқин масофадан йўлланган зарба дарвоза тўсини юқорисидан ўтиб кетди. Бу вазият Гарри Кейн учун "Олтин бутса" пойгасидаги имкониятларини ҳам қийинлаштириб қўйди.

Томас Тухел ўйиндан сўнг берган интервюсида рақибнинг тартибли ўйинини алоҳида эътироф этди. "Гана жуда катта интизом ва жисмоний тайёргарлик билан ҳимояланди. Мен фаолиятим давомида бундай кучли ҳимояланган жамоани кам кўрганман. Бўшлиқларни топиш жуда қийин бўлди. Гарри Кейн эга бўлган вазиятларда эса шунчаки омад етишмади. Одатда у бундай имкониятлардан фойдаланар эди", — деди германиялик мутахассис.

Англия футбол жамоатчилиги учун бундай натижалар одатий ҳолга айланиб улгурган. Биргина ғалабадан сўнг "кубок уйга қайтмоқда" деган шиорлар янграса, биргина дурангдан кейин жамоани кескин танқидлар тўлқини қамраб олади. Эндиликда Томас Тухел жамоанинг ҳужумкор ўйинини қайта кўриб чиқиши ва плей-офф босқичлари олдидан рақибнинг "автобус" услубидаги ҳимоясини ёриб ўтиш йўлларини топиши талаб этилади.

АнглияТомас ТухелГарри КейнЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиРоналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиБугун, 13:14Колумбия муддатидан олдин плей-оффга чиқди: Даниел Муноз жамоасига ғалаба келтирдиКолумбия муддатидан олдин плей-оффга чиқди: Даниел Муноз жамоасига ғалаба келтирдиБугун, 13:10Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?Бугун, 12:59Ҳусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиҲусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиБугун, 12:50ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 12:38«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...Бугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...