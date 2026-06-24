Илон Маск триллионер мақомини йўқотиб, рекорддан тушди

·0·Дунё
Илон Маск триллионер мақомини йўқотиб, рекорддан тушди

Америкалик тадбиркор Илон Маскнинг бойлиги 1 триллион долларлик чегарадан пастга тушди. “Bloomberg” маълумотларига кўра, унинг ҳозирги бойлиги 957 миллиард долларни ташкил этмоқда. Бироқ, “Forbes” ҳисоб-китобларида Маскнинг бойлиги ҳали ҳам 1,1 триллион доллар атрофида баҳоланмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Илон Маск 12 июнь куни тарихдаги биринчи триллионерга айланган эди. Бироқ 23 июнь куни SpaceX акциялари 3,9 фоизга арзонлашиб, бир дона акция нархи 148,57 долларгача тушди. Натижада компаниянинг бозор капитализацияси 1,99 триллион долларгача камайди.

Шу тариқа, SpaceX рекорд даражадаги IPO'дан кейин илк бор 2 триллион долларлик чегарадан пастга тушди ва дунёдаги энг йирик оммавий компаниялар рейтингида еттинчи ўринга тушиб қолди. Бу компания учун кетма-кет тўртинчи капитализация йўқотилган савдо сессияси бўлди.

Маълумот учун, июнь ойида SpaceX IPO орқали 85 миллиард доллардан ортиқ маблағ жалб қилган ва компания қиймати 2,9 триллион доллардан ошиб кетган эди. Шу жараён Илон Маскни биринчи триллионерга айлантирган ҳамда компания ходимлари орасида 4,4 мингдан ортиқ янги миллионерларни пайдо қилган эди. Бироқ шундан кейин компания қиймати энг юқори кўрсаткичларига нисбатан тахминан 550 миллиард долларга камайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конгода номаълум касаллик тарқалди: 14 киши ҳаётдан кўз юмдиКонгода номаълум касаллик тарқалди: 14 киши ҳаётдан кўз юмдиБугун, 13:00Айиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқдаАйиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқдаБугун, 10:58Қирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиҚирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиКеча, 22:40Қозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиҚозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиКеча, 22:28Инсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушландиИнсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушландиКеча, 21:34Аёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларАёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларКеча, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди