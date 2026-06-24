Илон Маск триллионер мақомини йўқотиб, рекорддан тушди
Америкалик тадбиркор Илон Маскнинг бойлиги 1 триллион долларлик чегарадан пастга тушди. “Bloomberg” маълумотларига кўра, унинг ҳозирги бойлиги 957 миллиард долларни ташкил этмоқда. Бироқ, “Forbes” ҳисоб-китобларида Маскнинг бойлиги ҳали ҳам 1,1 триллион доллар атрофида баҳоланмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Илон Маск 12 июнь куни тарихдаги биринчи триллионерга айланган эди. Бироқ 23 июнь куни SpaceX акциялари 3,9 фоизга арзонлашиб, бир дона акция нархи 148,57 долларгача тушди. Натижада компаниянинг бозор капитализацияси 1,99 триллион долларгача камайди.
Шу тариқа, SpaceX рекорд даражадаги IPO'дан кейин илк бор 2 триллион долларлик чегарадан пастга тушди ва дунёдаги энг йирик оммавий компаниялар рейтингида еттинчи ўринга тушиб қолди. Бу компания учун кетма-кет тўртинчи капитализация йўқотилган савдо сессияси бўлди.
Маълумот учун, июнь ойида SpaceX IPO орқали 85 миллиард доллардан ортиқ маблағ жалб қилган ва компания қиймати 2,9 триллион доллардан ошиб кетган эди. Шу жараён Илон Маскни биринчи триллионерга айлантирган ҳамда компания ходимлари орасида 4,4 мингдан ортиқ янги миллионерларни пайдо қилган эди. Бироқ шундан кейин компания қиймати энг юқори кўрсаткичларига нисбатан тахминан 550 миллиард долларга камайди.
…