Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтарди

·0·Спорт
Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтарди

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи 2-турида Ўзбекистон терма жамоаси устидан қозонилган йирик (5:0) ғалабадан сўнг, Португалия сардори ва баҳс қаҳрамони Криштиану Роналду ОАВ ходимларига интервью берди. Учрашувда дублга эришган афсонавий ҳужумчи Лионель Месси билан рақобат, жамоатчиликнинг кескин босими ва ўз муваффақиятининг бош сири ҳақида очиқ-ойдин гапирди.

Месси билан дуэль эмас, Колумбия муҳимроқ!

Журналистнинг фаолиятини якунлаш арафасида Лионель Месси билан кутилаётган эҳтимолий буюк тўқнашув (дуэль) ҳақидаги саволига Роналду жуда совуққонлик билан жавоб берди ва бор эътиборини терма жамоанинг ҳозирги вазиятига қаратди:

«Гуруҳдаги ҳолатимиз ва Колумбияга қарши кечадиган қийин ўйин ҳақида гапириш муҳимроқ. Олдинги ҳафта жуда қийин ва оғир ўтди, жамоатчилик бизга, менга ва мураббийга нисбатан жуда қаттиққўл бўлди. Агар доим шундай бўлса, ҳечқиси йўқ, чунки ишлар юришмаса, шундай бўлиши табиий. Лекин жамоадошларим билан юқори ўринларда бораётганимиз яхши ҳолат. Бугун Португалия бешта гол урди, бу осон эмас. Тўғриси, жуда хурсандман. Энди дам олиб, олдинга интилишимиз кeрак.»

«Криштиану қаерда эди?» деганларга жавоб

Мусобақа стартида Месси, Мбаппе ва Ҳоланд каби бошқа дунё юлдузлари ўз сўзини айтишга улгурган бир вақтда, Роналдунинг сояда қолгани борасидаги фикрларга ҳужумчи ўзига хос қатъият билан жавоб қайтарди. У ўзининг меҳнатсеварлигига ва Тангриннинг адолатига ишонишини таъкидлади:

«Мен доим ўз сўзимни айтаман, эртами-кечми, шу ерда бўламан. Шунинг учун ишлашда давом этиш кирак. Қилаётган ишимга жуда ишонаман. Кимки меҳнат қилса, Худо унга ёрдам беришига ишонаман. Фаолиятим доим шундай кечган ва ҳеч нарса ўзгармайди.»

Ташқи гап-сўзларни назорат қила олмаймиз

Роналду ташқаридан бўлаётган доимий босим ва танқидлар унга қандай таъсир қилиши, жамоа ушбу вазиятдан қандай чиқиб кетиши ҳақида гапирар экан, асосий эътиборни ички бирдамликка қаратди:

  • Назорат ҳудуди: Жамоадошлар ва оилалар билан бир тан-у бир жон бўлиш — футболчилар ҳақиқатда назорат қила оладиган ягона нарсадир.

  • Доимий нишон: Яхши ўйналмаганда ёки ғалаба бўлмаганда танқидлар ёғилиши табиий, айниқса, бутун диққат-эътибор Криштианунинг устида бўлади.

  • Ички қалқон: Роналду бундай босимларга аллақачон ўрганиб қолган ва ҳеч нарсага чалғимай, ўз йўлида давом этади.

Португалия терма жамоаси ушбу ғалабадан сўнг гуруҳда иккинчи ўринни қўлга киритди. Роналду эса ўзининг ҳали ҳам катта саҳнада эканлигини ва энг муҳим паллада ўз сўзини айта олишини яна бир бор исботлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?Бугун, 12:59Ҳусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиҲусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиБугун, 12:50ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 12:38«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...Бугун, 12:30Беҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айландиБеҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айландиБугун, 12:29Равшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиРавшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...