Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтарди
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи 2-турида Ўзбекистон терма жамоаси устидан қозонилган йирик (5:0) ғалабадан сўнг, Португалия сардори ва баҳс қаҳрамони Криштиану Роналду ОАВ ходимларига интервью берди. Учрашувда дублга эришган афсонавий ҳужумчи Лионель Месси билан рақобат, жамоатчиликнинг кескин босими ва ўз муваффақиятининг бош сири ҳақида очиқ-ойдин гапирди.
Месси билан дуэль эмас, Колумбия муҳимроқ!
Журналистнинг фаолиятини якунлаш арафасида Лионель Месси билан кутилаётган эҳтимолий буюк тўқнашув (дуэль) ҳақидаги саволига Роналду жуда совуққонлик билан жавоб берди ва бор эътиборини терма жамоанинг ҳозирги вазиятига қаратди:
«Гуруҳдаги ҳолатимиз ва Колумбияга қарши кечадиган қийин ўйин ҳақида гапириш муҳимроқ. Олдинги ҳафта жуда қийин ва оғир ўтди, жамоатчилик бизга, менга ва мураббийга нисбатан жуда қаттиққўл бўлди. Агар доим шундай бўлса, ҳечқиси йўқ, чунки ишлар юришмаса, шундай бўлиши табиий. Лекин жамоадошларим билан юқори ўринларда бораётганимиз яхши ҳолат. Бугун Португалия бешта гол урди, бу осон эмас. Тўғриси, жуда хурсандман. Энди дам олиб, олдинга интилишимиз кeрак.»
«Криштиану қаерда эди?» деганларга жавоб
Мусобақа стартида Месси, Мбаппе ва Ҳоланд каби бошқа дунё юлдузлари ўз сўзини айтишга улгурган бир вақтда, Роналдунинг сояда қолгани борасидаги фикрларга ҳужумчи ўзига хос қатъият билан жавоб қайтарди. У ўзининг меҳнатсеварлигига ва Тангриннинг адолатига ишонишини таъкидлади:
«Мен доим ўз сўзимни айтаман, эртами-кечми, шу ерда бўламан. Шунинг учун ишлашда давом этиш кирак. Қилаётган ишимга жуда ишонаман. Кимки меҳнат қилса, Худо унга ёрдам беришига ишонаман. Фаолиятим доим шундай кечган ва ҳеч нарса ўзгармайди.»
Ташқи гап-сўзларни назорат қила олмаймиз
Роналду ташқаридан бўлаётган доимий босим ва танқидлар унга қандай таъсир қилиши, жамоа ушбу вазиятдан қандай чиқиб кетиши ҳақида гапирар экан, асосий эътиборни ички бирдамликка қаратди:
Назорат ҳудуди: Жамоадошлар ва оилалар билан бир тан-у бир жон бўлиш — футболчилар ҳақиқатда назорат қила оладиган ягона нарсадир.
Доимий нишон: Яхши ўйналмаганда ёки ғалаба бўлмаганда танқидлар ёғилиши табиий, айниқса, бутун диққат-эътибор Криштианунинг устида бўлади.
Ички қалқон: Роналду бундай босимларга аллақачон ўрганиб қолган ва ҳеч нарсага чалғимай, ўз йўлида давом этади.
Португалия терма жамоаси ушбу ғалабадан сўнг гуруҳда иккинчи ўринни қўлга киритди. Роналду эса ўзининг ҳали ҳам катта саҳнада эканлигини ва энг муҳим паллада ўз сўзини айта олишини яна бир бор исботлади.
…