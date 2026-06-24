«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...

·55·Спорт
«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...

Хьюстонда бўлиб ўтган ва Португалия терма жамоасининг Ўзбекистон устидан 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси билан якунланган баҳс хорижлик мутахассислар томонидан ҳам фаол муҳокама қилинмоқда. Таниқли португалиялик футбол агенти Паулу Барбоза Metaratings.ru сайтига берган интервьюсида учрашув ҳақидаги ўз фикрлари билан ўртоқлашди ва вакилларимизнинг ўйинига баҳо берди.

Роналдудан дубль ва «К» гуруҳидаги иккинчи ўрин

Ушбу муҳим ғалаба эвазига португаллар ўз очколарини 4 тага етказиб, сўнгги тур олдидан «К» квартети турнир жадвалида иккинчи ўринни эгаллаб турибди.

Учрашувда рақиб таркибида жамоа сардори Криштиану Роналду дублга эришган бўлса, Рафаэль Леау ва Нуну Мендеш биттадан гол муаллифига айланишди. Шунингдек, вазиятлардан бирида вакилимиз Абдувоҳид Неъматов афсуски ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (автогол).

«Ўзбекистон аввалги учрашувдагидан кўра заифроқ ўйин кўрсатишди»

Паулу Барбозанинг фикрича, Португалия бу сафар яхшироқ ҳаракат қилган бўлса-да, бунга кўпроқ Ўзбекистон терма жамоасининг кучсиз ўйини имкон яратиб берган:

«Бугун биз Конго билан ўйинга қараганда бироз яхшироқ ҳаракат қилдик, аммо Ўзбекистон кучсизлик қилди. Улар аввалги учрашувдагидан кўра заифроқ ўйин кўрсатишди. Нима бўлган тақдирда ҳам, ғалаба қозонганимиз яхши бўлди. Роналду иккита гол урди, бу ҳужумчи учун жуда ижобий ҳолат. Бизда ҳужум чизиғида турли хил вариантлар мавжуд».

Колумбия билан ўйинда бунчалик осон бўлмайди

Йирик ғалабага қарамай, португалиялик эксперт ортиқча хотиржамликка берилмасликни ва катта хулосалар чиқаришга шошилмасликни тавсия қилди. Сабаби, олдинда уларни анча жиддий рақиб кутмоқда:

«Бу ғалаба Колумбия билан баҳс олдидан бизни биринчи ўринга олиб чиқди, бироқ мен катта хулосалар чиқаришга шошилмaган бўлардим. Колумбия билан ўйинда бунчалик осон бўлмайди, чунки бу мутлақо бошқа даража».

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, рақиблар ғалаба қозонган бўлса-да, бизнинг ўйинимиздаги заиф нуқталарни яққол сезишган. Терма жамоамиз ушбу танқидий фикрлардан тўғри хулоса чиқариб, ДР Конгога қарши бўлажак ҳал қилувчи баҳсда мутлақо бошқача футбол кўрсатади деб умид қиламиз.

ПортугалияЎзбекистонCristiano RonaldoHoustonColombia
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?Жаҳон чемпионатида жанжал: Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингем ўртасида нима содир бўлди?Бугун, 12:59Ҳусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиҲусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиБугун, 12:50ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 12:38Беҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айландиБеҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айландиБугун, 12:29Равшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиРавшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 12:12Лионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқдаЛионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...