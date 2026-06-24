«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...
Хьюстонда бўлиб ўтган ва Португалия терма жамоасининг Ўзбекистон устидан 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси билан якунланган баҳс хорижлик мутахассислар томонидан ҳам фаол муҳокама қилинмоқда. Таниқли португалиялик футбол агенти Паулу Барбоза Metaratings.ru сайтига берган интервьюсида учрашув ҳақидаги ўз фикрлари билан ўртоқлашди ва вакилларимизнинг ўйинига баҳо берди.
Роналдудан дубль ва «К» гуруҳидаги иккинчи ўрин
Ушбу муҳим ғалаба эвазига португаллар ўз очколарини 4 тага етказиб, сўнгги тур олдидан «К» квартети турнир жадвалида иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
Учрашувда рақиб таркибида жамоа сардори Криштиану Роналду дублга эришган бўлса, Рафаэль Леау ва Нуну Мендеш биттадан гол муаллифига айланишди. Шунингдек, вазиятлардан бирида вакилимиз Абдувоҳид Неъматов афсуски ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (автогол).
«Ўзбекистон аввалги учрашувдагидан кўра заифроқ ўйин кўрсатишди»
Паулу Барбозанинг фикрича, Португалия бу сафар яхшироқ ҳаракат қилган бўлса-да, бунга кўпроқ Ўзбекистон терма жамоасининг кучсиз ўйини имкон яратиб берган:
«Бугун биз Конго билан ўйинга қараганда бироз яхшироқ ҳаракат қилдик, аммо Ўзбекистон кучсизлик қилди. Улар аввалги учрашувдагидан кўра заифроқ ўйин кўрсатишди. Нима бўлган тақдирда ҳам, ғалаба қозонганимиз яхши бўлди. Роналду иккита гол урди, бу ҳужумчи учун жуда ижобий ҳолат. Бизда ҳужум чизиғида турли хил вариантлар мавжуд».
Колумбия билан ўйинда бунчалик осон бўлмайди
Йирик ғалабага қарамай, португалиялик эксперт ортиқча хотиржамликка берилмасликни ва катта хулосалар чиқаришга шошилмасликни тавсия қилди. Сабаби, олдинда уларни анча жиддий рақиб кутмоқда:
«Бу ғалаба Колумбия билан баҳс олдидан бизни биринчи ўринга олиб чиқди, бироқ мен катта хулосалар чиқаришга шошилмaган бўлардим. Колумбия билан ўйинда бунчалик осон бўлмайди, чунки бу мутлақо бошқа даража».
Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, рақиблар ғалаба қозонган бўлса-да, бизнинг ўйинимиздаги заиф нуқталарни яққол сезишган. Терма жамоамиз ушбу танқидий фикрлардан тўғри хулоса чиқариб, ДР Конгога қарши бўлажак ҳал қилувчи баҳсда мутлақо бошқача футбол кўрсатади деб умид қиламиз.
…