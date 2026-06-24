ЖЧ-2026. Англия – Гана (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. 2-тур
Жаҳон чемпионати L гуруҳи 2-турида Англия терма жамоаси Гана терма жамоаси билан тўқнаш келди.
Зерикарли кечган ушбу қарама-қаршиликда ҳисоб очилмади, - 0:0. Натижада инглизлар 4 очко билан гуруҳда пешқадамликни сақлаб қолди. Гана ҳам ҳудди шунча очко тўплаб 2-поғонада бормоқда.
ЖЧ-2026. 2-тур
Англия – Гана 0:0
Тухел жамоаси 3-турда Панама терма жамоаси билан беллашади. Африка вакили эса Хорватия терма жамоаси билан ҳисоб-китоб қилади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…