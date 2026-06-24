Huawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошди

·0·Техно
Huawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошди

Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг смартфонлар бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Компаниянинг сўнгги флагман линияси — Huawei Мате 80 серияси қисқа муддат ичида бозорда ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди ва сотувлар бўйича кутилганидан юқори натижаларни кўрсатмоқда. Бу муваффақият бренднинг ўз ватанида ва халқаро майдонда қайта тикланаётган қудратидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

РДОбсерватион таҳлилий агентлиги маълумотларига кўра, Huawei Мате 80 сериясининг умумий етказиб бериш ҳажми аллақачон 7 миллион доналик довондан ўтиб кетган. 2026-йилнинг 24-ҳафтаси (8–14-июн кунлари) якунига кўра, сотилган қурилмалар сони 6,97 миллионни ташкил этган эди. Ҳозирги ўсиш динамикасини ҳисобга олган ҳолда, экспертлар ушбу кўрсаткич бугунги кунда 7 миллиондан анча юқорилаб кетганини таъкидлашмоқда.

Сотувлар суръатининг жадаллашиши

Эътиборли жиҳати шундаки, Huawei Мате 80 линиясига бўлган талаб вақт ўтиши билан камайиш ўрнига, аксинча, ортиб бормоқда. Рақамларга назар ташлайдиган бўлсак, 22-ҳафтада 198 400 дона смартфон сотилган бўлса, 23-ҳафтада бу кўрсаткич 211 400 донага етди. 24-ҳафтага келиб эса ҳафталик сотувлар ҳажми қарийб 270 000 донани ташкил этди. Бундай ўсиш суръати янги флагманларнинг фойдаланувчилар орасида нақадар оммалашганини кўрсатади.

Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, агар ҳозирги суръатлар сақланиб қолса ва яқин ойларда турли чегирмалар эълон қилинса, Мате 80 серияси умумий ҳисобда 8–9 миллион дона сотилиши кутилмоқда. Энг оптимистик сценарийларда эса бу кўрсаткич 10 миллионлик маррага яқинлашиши мумкин. Бу эса Huawei учун сўнгги йиллардаги энг муваффақиятли натижалардан бири бўлади.

Нархлар сиёсати ва келажакдаги хатарлар

Бироқ, бу муваффақиятли юришга Huawei компаниясининг нархлар сиёсатидаги ўзгаришлар таъсир қилиши мумкин. Компания 1-июльдан бошлаб ўз қурилмалари нархларига тузатишлар киритишини эълон қилди. Ҳозирча бу ўзгаришлар айнан қайси моделларга, жумладан, янги Мате 80 сериясига ҳам тегишли бўлиши ёки йўқлиги ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас.

Агар янги флагманлар нархи ошадиган бўлса, бу харидорларнинг қизиқишини бироз сўндириши ва сотувлар суръатини пасайтириши мумкин. Шунга қарамай, Huawei ўзининг инновацион ечимлари ва мустақил дастурий таъминоти билан бозорда ўз ўрнини мустаҳкам сақлаб турибди. Ўзбекистон бозорида ҳам Huawei флагманлари анъанавий равишда юқори технологияларни қадрлайдиган фойдаланувчилар орасида ўз нуфузига эга.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Huawei Мате 80 серияси компаниянинг энг муваффақиятли лойиҳаларидан бирига айланди. ixbt.com хабарига кўра, ушбу смартфонлар нафақат техник хусусиятлари, балки бозор конъюнктурасига мослашувчанлиги билан ҳам ажралиб турибди. Келгуси ойлар ушбу серия учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

HuaweiМате 80СмартфонТехнологияРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларXiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларБугун, 12:22Redmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиRedmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиБугун, 11:52“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёр“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёрБугун, 11:26Сунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаСунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаБугун, 11:24SpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қурадиSpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қурадиБугун, 10:54NASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиNASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиБугун, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди