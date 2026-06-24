Huawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошди
Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг смартфонлар бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Компаниянинг сўнгги флагман линияси — Huawei Мате 80 серияси қисқа муддат ичида бозорда ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди ва сотувлар бўйича кутилганидан юқори натижаларни кўрсатмоқда. Бу муваффақият бренднинг ўз ватанида ва халқаро майдонда қайта тикланаётган қудратидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
РДОбсерватион таҳлилий агентлиги маълумотларига кўра, Huawei Мате 80 сериясининг умумий етказиб бериш ҳажми аллақачон 7 миллион доналик довондан ўтиб кетган. 2026-йилнинг 24-ҳафтаси (8–14-июн кунлари) якунига кўра, сотилган қурилмалар сони 6,97 миллионни ташкил этган эди. Ҳозирги ўсиш динамикасини ҳисобга олган ҳолда, экспертлар ушбу кўрсаткич бугунги кунда 7 миллиондан анча юқорилаб кетганини таъкидлашмоқда.
Сотувлар суръатининг жадаллашишиЭътиборли жиҳати шундаки, Huawei Мате 80 линиясига бўлган талаб вақт ўтиши билан камайиш ўрнига, аксинча, ортиб бормоқда. Рақамларга назар ташлайдиган бўлсак, 22-ҳафтада 198 400 дона смартфон сотилган бўлса, 23-ҳафтада бу кўрсаткич 211 400 донага етди. 24-ҳафтага келиб эса ҳафталик сотувлар ҳажми қарийб 270 000 донани ташкил этди. Бундай ўсиш суръати янги флагманларнинг фойдаланувчилар орасида нақадар оммалашганини кўрсатади.
Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, агар ҳозирги суръатлар сақланиб қолса ва яқин ойларда турли чегирмалар эълон қилинса, Мате 80 серияси умумий ҳисобда 8–9 миллион дона сотилиши кутилмоқда. Энг оптимистик сценарийларда эса бу кўрсаткич 10 миллионлик маррага яқинлашиши мумкин. Бу эса Huawei учун сўнгги йиллардаги энг муваффақиятли натижалардан бири бўлади.
Нархлар сиёсати ва келажакдаги хатарларБироқ, бу муваффақиятли юришга Huawei компаниясининг нархлар сиёсатидаги ўзгаришлар таъсир қилиши мумкин. Компания 1-июльдан бошлаб ўз қурилмалари нархларига тузатишлар киритишини эълон қилди. Ҳозирча бу ўзгаришлар айнан қайси моделларга, жумладан, янги Мате 80 сериясига ҳам тегишли бўлиши ёки йўқлиги ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас.
Агар янги флагманлар нархи ошадиган бўлса, бу харидорларнинг қизиқишини бироз сўндириши ва сотувлар суръатини пасайтириши мумкин. Шунга қарамай, Huawei ўзининг инновацион ечимлари ва мустақил дастурий таъминоти билан бозорда ўз ўрнини мустаҳкам сақлаб турибди. Ўзбекистон бозорида ҳам Huawei флагманлари анъанавий равишда юқори технологияларни қадрлайдиган фойдаланувчилар орасида ўз нуфузига эга.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Huawei Мате 80 серияси компаниянинг энг муваффақиятли лойиҳаларидан бирига айланди. ixbt.com хабарига кўра, ушбу смартфонлар нафақат техник хусусиятлари, балки бозор конъюнктурасига мослашувчанлиги билан ҳам ажралиб турибди. Келгуси ойлар ушбу серия учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
…