Аёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айланди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга ошириб, барча даврларнинг янги рекордини ўрнатди. Мадридликлар Швециянинг БК Ҳаккен жамоасидан 19 ёшли ҳужумчи Фелисиа Счродерни ўз сафига қўшиб олди. Ушбу келишув нафақат молиявий кўрсаткичлари, балки Реал Мадриднинг Европа аёллар футболидаги гегемонликка интилиши сифатида ҳам катта аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Фелисиа Счродер учун курашда Реал Мадрид Европанинг деярли барча гигантларини ортда қолдирди. Дастлаб Англиянинг Челси клуби швециялик иқтидор учун 1,2 миллион фунт стерлинг (тахминан 1,6 миллион доллар) таклиф қилган эди. Бироқ, якунда Мадрид клуби ушбу пойгада ғолиб чиқди ва аёллар футболи учун мисли кўрилмаган маблағ эвазига келишувни якунлади. Швециялик "гол-машина" эндиликда "қироллик клуби"нинг асосий қуролига айланиши кутилмоқда.
Европа гигантлари нигоҳидаги иқтидорСчродернинг трансфери тасодифий эмас. Сўнгги йилларда у нафақат Швецияда, балки бутун қитъада энг истиқболли футболчилардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Sportбладет нашри маълумотларига кўра, футболчига Барселона, Лион, Бавария, Манчестер Сити, Ювентус ва Манчестер Юнайтед каби клублар жиддий қизиқиш билдирган. Ҳатто АҚШнинг НВСЛ лигаси вакиллари ҳам уни ўз сафига чорлаган эди.
Фелисиа Счродернинг профессионал фаолияти шиддат билан ривожланди. 2023-йилда, ҳали 16 ёшга тўлмасдан БК Ҳаккен билан шартнома имзолаган ҳужумчи, дебют ўйинидаёқ гол уришга муваффақ бўлган. 2024-йилги мавсумда у 24 ўйинда 12 та гол урган бўлса, 2025-йилга келиб ҳақиқий портлаш содир этди. Ўша мавсумда у 26 та учрашувда майдонга тушиб, 30 та гол ва 9 та голли узатмани амалга оширди ва жамоасининг Швеция чемпиони бўлишига улкан ҳисса қўшди.
Реал Мадриднинг янги стратегияси2020-йилда ташкил этилган Реал Мадрид аёллар жамоаси шу пайтгача Барселона каби грандлар соясида қолиб келаётган эди. Клуб раҳбарияти Счродерни сотиб олиш орқали бу бўшлиқни тўлдиришни ва Чемпионлар лигасида ҳамда ички чемпионатда совринлар учун курашишни мақсад қилган. Ушбу трансфер Мадрид клубининг аёллар футболига бўлган муносабати тубдан ўзгарганини ва улар энг юқори чўққиларни кўзлаётганини англатади.
Счродер нафақат клуб даражасида, балки Швеция терма жамоаси тизимида ҳам ўзини кўрсатиб келмоқда. Турли ёшдаги терма жамоаларда 28 ўйинда 19 та гол урган ҳужумчи, 2025-йилнинг май ойида миллий терма жамоага чақирилди ва ҳозирда Тонй Густавссон бошчилигидаги жамоанинг доимий аъзоси ҳисобланади. Унинг жисмоний ҳолати, дарвозани ҳис қилиш қобилияти ва ёш бўлишига қарамай совуққонлиги уни дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиларидан бири бўлишига замин яратмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, Фелисиа Счродернинг Реал Мадридга ўтиши аёллар футболи бозоридаги нархларнинг кескин кўтарилишига сабаб бўлади. Эндиликда топ-клублар энг иқтидорли ёш футболчилар учун миллионлаб доллар сарфлашга тайёр эканликларини намойиш этишди. Бу эса аёллар футболининг тижорий жозибадорлиги ва профессионал даражаси янги босқичга чиққанидан далолат беради.
…