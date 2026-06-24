Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"
Англия терма жамоасининг ёш юлдузи Жуд Беллингем 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасидаги Ганага қарши баҳсдан (0:0) сўнг ўз ўйинига танқидий баҳо берди. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилган бўлса-да, бу совринни рақиб жамоа ҳимоячиларидан бири олиши адолатдан бўлишини таъкидлади. Бостон шаҳрида ўтган баҳсда инглизлар Гана мудофаасини ёриб ўтишда жиддий қийинчиликка дуч келишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Томас Тухел бошқарувидаги Англия терма жамоаси собиқ Реал Мадрид устози Карлуш Кейруш томонидан шакллантирилган тартибли ҳимоя чизиғини енгиб ўта олмади. Беллингэм ўйиндан кейинги интервюсида ўзига берилган индивидуал мукофотни рад этиб, кутилмаган даражада самимий фикр билдирди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи ўзини бу эътирофга муносиб кўрмаган.
"Ростини айтсам, мен бунга лойиқ эмасдим. соврин жуда яхши ҳимояланган Гана вакилларидан бирига берилиши керак эди. Ўйинга киришиб кетиш қийин бўлди, овоз берганларга миннатдорчилик билдираман, лекин рақиблар бугун ажойиб ҳаракат қилишди", — дея таъкидлади 22 ёшли ярим ҳимоячи.
Тарихий рекорд ва "иккинчи ўйин иситмаси"Гарчи ўйин кутилган натижани бермаган бўлса-да, ушбу учрашув Беллингэм учун шахсий кўрсаткичлар борасида тарихий аҳамиятга эга бўлди. У 22 ёшу 359 кунлигида Англия терма жамоаси сафида 50-учрашувини ўтказган энг ёш футболчига айланди. Шу тариқа, у афсонавий Уэйн Руни томонидан ўрнатилган рекордни янгилашга муваффақ бўлди.
Бироқ, Беллингэм шахсий ютуқлардан кўра жамоавий натижа муҳимлигини қайд этди. У Англиянинг йирик турнирлардаги "иккинчи ўйин иситмаси" анъанасини ҳам тилга олди. Маълумот учун, инглизлар кетма-кет тўртта йирик мусобақанинг иккинчи турида дуранг қайд этишмоқда. Бу серия Евро-2020 доирасидаги Шотландияга қарши баҳсдан буён давом этиб келмоқда.
Учрашув давомида ҳиссиётлар ҳам жўш урди. Танаффус пайтида Беллингэм ва Гана устози Карлуш Кейруш ўртасида кичик тўқнашув юз берди. Кейруш футболчининг Жероме Опокуга нисбатан ишлатган қўполфолидан норози бўлган. Ўйиндан кейин мураббий бу вазиятни шунчаки профессионал ҳиссиётлар экани ва футбол "туксидода рақс тушадиганлар учун эмас, балки жасур инсонлар учун" эканини айтиб ўтди.
Англия терма жамоасининг ҳужум чизиғи ҳам бу оқшомда ўзини кўрсата олмади. Жамоа сардори Гарри Кейн дарвозабон Бенжамин Асарени деярли безовта қила олмади. Айниқса, ўйин якунида Кейннинг бўш қолган дарвозага гол ура олмагани инглизларнинг ҳужумдаги муаммоларини яққол кўрсатиб берди. Эндиликда Тухел шогирдлари кейинги босқич масаласини ҳал қилиш учун гуруҳдаги сўнгги баҳсда бор кучларини ишга солишларига тўғри келади.
…