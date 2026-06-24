Ҳиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олди

·0·Техно
Ҳиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олди

Ҳиндистон ҳукумати Telegram мессенжерида болаларга нисбатан жинсий зўравонлик тасвирланган материаллар тарқалиши ва йирик молиявий фирибгарликлар амалга оширилаётгани юзасидан жиддий хавотир билдирди. Мамлакат Ички ишлар вазирлиги қошидаги Кибержиноятчиликка қарши курашиш мувофиқлаштириш маркази томонидан тайёрланган ҳисоботда айтилишича, давлат органлари айни дамда ушбу платформадаги шубҳали гуруҳларни "фаол кузатув" остига олган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reuters агентлиги ўрганган 35 саҳифалик расмий ҳужжатда Telegram платформасининг махфийлик функциялари кибержиноятчилар учун қулай муҳит яратаётгани таъкидланади. Хусусан, фойдаланувчиларнинг телефон рақамини кўрсатмасдан мулоқот қилиш имконияти шахсни аниқлаш жараёнини мураккаблаштирмоқда. Бу борада Ҳиндистонда 500 миллиондан ортиқ аудиторияга эга бўлган WhatsApp мессенжери билан солиштирилганда, Telegram хавфсизлик нуқтаи назаридан заифроқ деб топилган.

Тақиқ ва ҳуқуқий босим

Ушбу ҳисобот суд жараёни доирасида тақдим этилган бўлиб, бунга мамлакатдаги тиббиёт олий ўқув юртларига кириш имтиҳонлари саволларининг сиздирилиши сабаб бўлган эди. Мазкур воқеадан сўнг илова бир ҳафта муддатга блоклаб қўйилган эди. Ҳозирда тақиқ олиб ташланган ва илова Google Play дўконида яна пайдо бўлган бўлса-да, ҳукуматнинг мессенжерга нисбатан шубҳалари сақланиб қолмоқда.

Telegram маъмурияти ўз каналларида нотўғри маълумотлар тарқалишига қарши етарли чоралар кўрмаётганликда ҳам айбланмоқда. Компания вакиллари бу айбловларни рад этиб келаётган бўлса-да, Ҳиндистон ҳукумати кибержиноятчилар ёпиқ гуруҳлар ва каналлар орқали ноқонуний фаолиятини давом эттираётганини қатъий таъкидламоқда.

Хавфсизлик чоралари ва келажакдаги ўзгаришлар

Ҳукумат ҳисоботига кўра, Telegram платформасининг анонимлик даражаси жиноятчиларга жазоланмаслик ҳиссини беради. Шу сабабли, ҳуқуқ-тартибот идоралари мессенжер ичидаги шубҳали жамоаларни монитор қилиш тизимини кучайтирган. Бу нафақат жинсий мазмундаги контент, балки кенг кўламли молиявий схемалар ва фирибгарликларнинг олдини олишга қаратилган.

Ҳозирча Telegram ва Ҳиндистон Ички ишлар вазирлиги ушбу ҳисобот юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда. Бироқ, экспертларнинг фикрича, Ҳиндистон каби йирик бозорда бундай айбловлар қўйилиши платформа учун жиддий ҳуқуқий оқибатларга олиб келиши мумкин. Иловадаги айрим функциялар, жумладан, эски хабарларни таҳрирлаш имконияти 30-июндан кейингина тўлиқ тикланиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Telegram энг оммабоп алоқа воситаси эканлигини ҳисобга олсак, глобал миқёсдаги бундай текширувлар платформанинг келажакдаги хавфсизлик сиёсатига таъсир кўрсатиши муқаррар. Ҳиндистондаги вазият мессенжернинг бутун дунё бўйлаб давлат органлари билан ҳамкорлик қилиш даражасини белгилаб берувчи муҳим прецедент бўлиши мумкин.

TelegramҲиндистонКибержиноятМахфийликХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтдиTelegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтдиБугун, 13:56Huawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиHuawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиБугун, 12:56Xiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларXiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларБугун, 12:22Redmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиRedmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиБугун, 11:52“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёр“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёрБугун, 11:26Сунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаСунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаБугун, 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди