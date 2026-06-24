Уйидан 300 дан ортиқ питон чиққан эркак қамалди

·0·Дунё
Уйидан 300 дан ортиқ питон чиққан эркак қамалди

Хитойда юзлаб питонларни хонадонда сақлаб, уларни кўпайтириш билан шуғулланган эркак суд қарори билан озодликдан маҳрум этилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган текширувлар давомида унинг уйидан 300 дан ортиқ илон топилган.

Ҳодиса Чжесзян вилоятининг Тайчжоу шаҳрида бошланган. 2024 йил баҳорида маҳаллий аҳоли тоғ этагидан ноодатий судралиб юрувчи ҳайвонни топиб, бу ҳақда мутасаддиларга хабар берган. Мутахассислар унинг питон эканини аниқлаб, мазкур тур ушбу ҳудудда табиий ҳолда учрамаслигини қайд этган.

Шундан сўнг терговчилар илон қаердандир қочиб чиққан бўлиши мумкин деган тахмин билан изланиш бошлаган. Питонлар махсус ҳарорат ва намлик талаб қилгани сабабли, ҳуқуқ-тартибот идоралари юқори электр сарфи кузатилган хонадонларни таҳлил қилган.

Текширувлар натижасида Гуо фамилияли шахс асосий гумонланувчи сифатида аниқланган. Кузатувлар давомида унинг уйига мунтазам равишда оқ сичқонлар олиб келинаётгани маълум бўлган. Мутахассисларга кўра, бундай озуқа асосан илонлар учун харид қилинади.

Полиция хонадонда тинтув ўтказганда ҳайратланарли манзарага дуч келган. Квартиранинг бир қисми деярли тўлиқ илонлар учун мослаштирилган бўлиб, пластик контейнерларда юзлаб питонлар сақланган.

Ҳисоб-китобларга кўра, уйдан жами 309 та питон мусодара қилинган. Кейинчалик улар махсус муассасалар қарамоғига топширилган.

Гумонланувчи судда илонларга узоқ йиллардан бери қизиқишини яширмаган. Унинг айтишича, 2014 йилда илк бор тўртта питон сотиб олган ва кейинчалик уларни кўпайтириш билан шуғулланган.

Тергов жараёнида у ва шериклари ноқонуний равишда камида 80 та питон сотгани ҳам маълум бўлди. Иш доирасида яна икки нафар шахс жавобгарликка тортилган.

Расмий маълумотларга кўра, ушбу жиноят иши бўйича жами 436 та питон аниқланган. Мутахассислар уларнинг умумий қийматини 30 миллион юандан ортиқ деб баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

YouTube ўсмирнинг ижтимоий тармоққа қарамлик даъвосини ҳал қилдиYouTube ўсмирнинг ижтимоий тармоққа қарамлик даъвосини ҳал қилдиБугун, 14:1453 йилдан бери оролни ёлғиз қўриқлаётган 84 ёшли аёл53 йилдан бери оролни ёлғиз қўриқлаётган 84 ёшли аёлБугун, 14:06Илон Маск триллионер мақомини йўқотиб, рекорддан тушдиИлон Маск триллионер мақомини йўқотиб, рекорддан тушдиБугун, 13:05Конгода номаълум касаллик тарқалди: 14 киши ҳаётдан кўз юмдиКонгода номаълум касаллик тарқалди: 14 киши ҳаётдан кўз юмдиБугун, 13:00Айиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқдаАйиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқдаБугун, 10:58Қирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиҚирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиКеча, 22:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради