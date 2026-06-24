Коинот пойгасида янги босқич: Пегасус ХЛ қайтиши ва SpaceXнинг рекорд ҳафтаси
Жорий ҳафта жаҳон космонавтикаси учун ўта сермазмун кечиши кутилмоқда. Дунё бўйлаб жами олтита орбитал парвоз режалаштирилган бўлиб, улардан бештаси Илон Маскнинг SpaceX компанияси ҳисобига тўғри келади. Ҳафтанинг энг шов-шувли воқеаларидан бири эса 2021-йилдан буён илк бор Пегасус ХЛ ракетасининг коинотга қайтиши бўлади. Ушбу жараёнлар хусусий космик компанияларнинг глобал бозордаги ҳукмронлиги тобора ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳафталик парвозлар сериясини Хитойнинг Чанг Женг 7А ракетаси бошлаб берди. 23-июн куни Венчан космодромидан учирилган ушбу ракета махфий ТЖСВ-26А сунъий йўлдошини геоотиш орбитасига муваффақиятли олиб чиқди. Баландлиги 60 метрдан ортиқ бўлган ушбу ракета 12 тоннагача юкни паст ер орбитасига етказиш қувватига эга. Бу Хитойнинг жорий йилдаги стратегик аҳамиятга молик навбатдаги парвози бўлди.
SpaceX: Старфалл синови ва Starlink миссиялариSpaceX компанияси ўзининг Falcon 9 ракеталари ёрдамида ҳафтасига бешта миссияни амалга оширишни мақсад қилган. Улардан энг муҳими Старфалл Демо аппаратининг синовдан ўтказилиши бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу диск шаклидаги аппарат орбитадан юкларни автоном тарзда ерга қайтариш технологиясини текшириш учун мўлжалланган. Бу келажакда орбитал лабораториялар ва коинотдаги ишлаб чиқариш корхоналари учун ҳаётий муҳим ечимга айланиши кутилмоқда.
Шунингдек, компания Starlink глобал интернет тармоғини кенгайтиришда давом этади. Калифорниядаги Ванденберг базасидан 24 та Starlink в2 Mini сунъий йўлдошлари учирилиши режалаштирилган. Бу SpaceX учун 2026-йилдаги 76-парвоз бўлиб, компаниянинг умумий стартлари сони 686 тага етади. Бундай интенсивлик космик технологиялар соҳасида мутлақ етакчиликни таъминламоқда.
Тўрт йиллик танаффусдан сўнг Пегасус ХЛ қайтмоқдаҲафтанинг энг ноёб ҳодисаси — Northrop Grumman томонидан бошқариладиган Пегасус ХЛ ракетасининг парвозидир. Ушбу ракета Lockheed Л-1011 ТриСтар Старгазер самолёти ёрдамида ҳавода учирилади. Миссиядан кўзланган асосий мақсад NASAнинг Неил Геҳрельс Свифт Обсерваторй орбитал обсерваториясининг ишлаш муддатини узайтиришдир. Каталйст компанияси томонидан ишлаб чиқилган махсус аппарат телескопни тутиб олиб, унинг пасайиб бораётган орбитасини юқорига кўтаради.
Ҳафта якунида SpaceX яна иккита йирик стартни амалга оширади. Улар орасида SiriусХМ компанияси учун мўлжалланган этти тонналик СХМ-11 алоқа сунъий йўлдоши ҳам бор. Ушбу аппарат 10 метрли улкан тўрсимон рефлектор билан жиҳозланган бўлиб, у фойдаланувчиларга юқори сифатли сунъий йўлдош радиосини етказиб бериш имконини беради. Мазкур парвозлар занжири жаҳон миқёсида йил бошидан буён амалга оширилган орбитал уринишлар сонини 154 тага етказади.
…