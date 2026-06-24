Коинот пойгасида янги босқич: Пегасус ХЛ қайтиши ва SpaceXнинг рекорд ҳафтаси

·0·Техно
Коинот пойгасида янги босқич: Пегасус ХЛ қайтиши ва SpaceXнинг рекорд ҳафтаси

Жорий ҳафта жаҳон космонавтикаси учун ўта сермазмун кечиши кутилмоқда. Дунё бўйлаб жами олтита орбитал парвоз режалаштирилган бўлиб, улардан бештаси Илон Маскнинг SpaceX компанияси ҳисобига тўғри келади. Ҳафтанинг энг шов-шувли воқеаларидан бири эса 2021-йилдан буён илк бор Пегасус ХЛ ракетасининг коинотга қайтиши бўлади. Ушбу жараёнлар хусусий космик компанияларнинг глобал бозордаги ҳукмронлиги тобора ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳафталик парвозлар сериясини Хитойнинг Чанг Женг 7А ракетаси бошлаб берди. 23-июн куни Венчан космодромидан учирилган ушбу ракета махфий ТЖСВ-26А сунъий йўлдошини геоотиш орбитасига муваффақиятли олиб чиқди. Баландлиги 60 метрдан ортиқ бўлган ушбу ракета 12 тоннагача юкни паст ер орбитасига етказиш қувватига эга. Бу Хитойнинг жорий йилдаги стратегик аҳамиятга молик навбатдаги парвози бўлди.

SpaceX: Старфалл синови ва Starlink миссиялари

SpaceX компанияси ўзининг Falcon 9 ракеталари ёрдамида ҳафтасига бешта миссияни амалга оширишни мақсад қилган. Улардан энг муҳими Старфалл Демо аппаратининг синовдан ўтказилиши бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу диск шаклидаги аппарат орбитадан юкларни автоном тарзда ерга қайтариш технологиясини текшириш учун мўлжалланган. Бу келажакда орбитал лабораториялар ва коинотдаги ишлаб чиқариш корхоналари учун ҳаётий муҳим ечимга айланиши кутилмоқда.

Шунингдек, компания Starlink глобал интернет тармоғини кенгайтиришда давом этади. Калифорниядаги Ванденберг базасидан 24 та Starlink в2 Mini сунъий йўлдошлари учирилиши режалаштирилган. Бу SpaceX учун 2026-йилдаги 76-парвоз бўлиб, компаниянинг умумий стартлари сони 686 тага етади. Бундай интенсивлик космик технологиялар соҳасида мутлақ етакчиликни таъминламоқда.

Тўрт йиллик танаффусдан сўнг Пегасус ХЛ қайтмоқда

Ҳафтанинг энг ноёб ҳодисаси — Northrop Grumman томонидан бошқариладиган Пегасус ХЛ ракетасининг парвозидир. Ушбу ракета Lockheed Л-1011 ТриСтар Старгазер самолёти ёрдамида ҳавода учирилади. Миссиядан кўзланган асосий мақсад NASAнинг Неил Геҳрельс Свифт Обсерваторй орбитал обсерваториясининг ишлаш муддатини узайтиришдир. Каталйст компанияси томонидан ишлаб чиқилган махсус аппарат телескопни тутиб олиб, унинг пасайиб бораётган орбитасини юқорига кўтаради.

Ҳафта якунида SpaceX яна иккита йирик стартни амалга оширади. Улар орасида SiriусХМ компанияси учун мўлжалланган этти тонналик СХМ-11 алоқа сунъий йўлдоши ҳам бор. Ушбу аппарат 10 метрли улкан тўрсимон рефлектор билан жиҳозланган бўлиб, у фойдаланувчиларга юқори сифатли сунъий йўлдош радиосини етказиб бериш имконини беради. Мазкур парвозлар занжири жаҳон миқёсида йил бошидан буён амалга оширилган орбитал уринишлар сонини 154 тага етказади.

SpaceXNASAFalcon 9Пегасус ХЛStarlink
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олдиҲиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олдиБугун, 14:25Telegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтдиTelegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтдиБугун, 13:56Huawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиHuawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиБугун, 12:56Xiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларXiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларБугун, 12:22Redmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиRedmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиБугун, 11:52“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёр“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёрБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди