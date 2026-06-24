Уй ҳайвонлари ҳам эгасининг характеридан таъсирланадими?

·0·Фойдали
Уй ҳайвонлари ҳам эгасининг характеридан таъсирланадими?

Уй ҳайвонлари инсон ҳаётига нафақат қувонч ва меҳр, балки масъулият ҳам олиб киради. Олимларнинг фикрича, ит ва мушукларнинг хулқ-атвори вақт ўтиши билан ўзгариши, бунда уларнинг эгалари билан муносабати ҳам муҳим ўрин тутиши мумкин.

Мичиган штати университети олимлари томонидан ўтказилган ва Journal of Research in Personality журналида чоп этилган тадқиқот натижаларига кўра, итларнинг шахсияти бутун ҳаёти давомида бир хил қолмайди.

Тадқиқотчилар ҳайвонларнинг характери ва уларнинг эгаларига хос психологик хусусиятлар ўртасида маълум боғлиқлик мавжудлигини аниқлаган.

Хусусан, очиқкўнгил ва киришимли инсонларнинг ит ҳамда мушуклари кўпроқ меҳрибон, фаол ва мулоқотга мойил бўлиши кузатилган. Тез-тез хавотирланадиган ва ҳиссий жиҳатдан беқарор одамларнинг уй ҳайвонларида эса қўрқув, безовталик ва баъзан тажовузкорликка мойиллик кўпроқ учраши мумкин.

Олимлар кузатувлар давомида ҳайвонларнинг турли характер хусусиятларини ўрганиб, уларни эгаларининг шахсий фазилатлари билан таққослаган.

Натижаларга кўра, уй ҳайвонларининг фаоллиги, одамларга муносабати ва мослашувчанлиги ёш ўтиши билан ўзгариши мумкин. Бироқ хавотир ва қўрқувга мойиллик нисбатан барқарор хусусият бўлиб чиққан.

Бу уй ҳайвонининг хулқи фақат унинг зоти ёки табиий хусусиятларига эмас, балки яшаш муҳити, тарбияси, бошидан кечирган воқеалари ва инсонлар билан муносабатига ҳам боғлиқ эканини кўрсатади.

Уй ҳайвони болага нимани ўргатади?

Кўп оилалар фарзандлари улғая бошлагач, уй ҳайвони асраб олиш ҳақида ўйлайди. Ит, мушук ёки бошқа жонивор болага меҳр кўрсатиш, тирик мавжудотнинг эҳтиёжларини тушуниш ва масъулиятли бўлишни ўргатиши мумкин.

Ҳайвон билан бирга ўсган болада сезгирлик, раҳм-шафқат ва ғамхўрлик ҳисси ривожланади. У фақат ўзи ҳақида эмас, бошқа тирик мавжудотнинг ҳолати ҳақида ҳам ўйлашни ўрганади.

Бироқ уй ҳайвони ўйинчоқ эмас. Уни уйга олиб келиш билан оила зиммасига доимий мажбурият тушади.

Ҳайвонни ўз вақтида озиқлантириш, сув бериш, сайр қилдириш, яшаш жойини тозалаш, саломатлигини назорат қилиш ва зарур пайтда ветеринарга олиб бориш керак.

Уни узоқ вақт қаровсиз қолдириш ёки боланинг қизиқиши сўнганидан кейин эътиборсиз ташлаб қўйиш мумкин эмас. Шунинг учун уй ҳайвонини асраб олишдан олдин бутун оила бу қарорга тайёр бўлиши лозим.

Ҳайвоннинг мослашувида ёш ва ўтмиш муҳим

Уй ҳайвонининг янги хонадонга қанчалик тез ўрганиши кўп жиҳатдан унинг ёши ва аввалги ҳаёт тажрибасига боғлиқ.

Жуда ёш пайтида олинган кучук ёки мушукча янги оилага нисбатан тезроқ мослашиши мумкин. Каттароқ ёшда бошпанадан ёки питомникдан олинган ҳайвонга эса кўпроқ вақт, сабр ва хавфсиз муҳит керак бўлади.

Уйига кучук асраб олган фуқаролардан бири шундай ҳикоя қилади:

«Итимизни икки ойлигида олиб келганмиз. У бизга жуда тез ўрганиб қолди ва доимо ёнимизда бўлишни истарди».

Бошқа бир оила эса икки ёшли итни питомникдан олиб кетган. Дастлаб у жуда қўрқоқ бўлган ва ошхонада одам турганида ҳатто овқатга яқинлашмаган.

«Мен картондан кичик уйчалар ясаб, уларни чойшаб билан ўрадим ва каравот тагига қўйдим. У дастлаб каравот остидан деярли чиқмасди. Энди биз билан бир йилдан бери яшаяпти, анча ўрганиб қолди. Ҳозир “қўлга” деган команда унинг энг севимли буйруғи», — дейди ҳайвон эгаси.

Бу мисол ишонч дарҳол пайдо бўлмаслигини кўрсатади. Қўрқув ёки оғир тажриба билан яшаган ҳайвонга босим ўтказиш эмас, аксинча, унга вақт, меҳр ва ўзини хавфсиз ҳис қиладиган жой бериш муҳим.

Меҳр ҳайвоннинг характерини ўзгартира олади

Уй ҳайвонлари инсоннинг кайфияти, овоз оҳанги ва муносабатини жуда яхши сезади. Доимий бақириқ, жазо ва бепарволик уларда хавотирни кучайтириши мумкин. Хотиржам муҳит, изчил тарбия ва меҳрибон муносабат эса ҳайвоннинг одамларга ишончини оширади.

Ҳар бир ҳайвоннинг ўзига хос характери бор. Айрими фаол ва ўйинқароқ, бошқаси эса сокин ёки эҳтиёткор бўлади. Уни бошқа ҳайвонлар билан таққослашдан кўра, унинг эҳтиёжлари ва табиатини тушуниш муҳимроқ.

Уй ҳайвонини асраб олиш — шунчаки хонадонга ит ёки мушук олиб келиш эмас. Бу тирик мавжудот учун масъулиятни қабул қилиш, унга хавфсиз уй ва меҳр бериш демакдир.

Эвазига эса ҳайвон инсонга самимий садоқат, ишонч ва шартсиз меҳр ҳадя қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласиБугун, 13:06Нима учун аёллар қаришдан қўрқишади?Нима учун аёллар қаришдан қўрқишади?Бугун, 12:0023 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!23 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!Кеча, 19:14Нега бахтдан узоқлашяпмиз ва ечим нимада?Нега бахтдан узоқлашяпмиз ва ечим нимада?Кеча, 16:43Аждодларимиз дастурлари биздаги пул оқимига қандай таъсир кўрсатади?Аждодларимиз дастурлари биздаги пул оқимига қандай таъсир кўрсатади?Кеча, 16:19Барча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларБарча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларКеча, 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?
Барча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятлар
Барча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятлар
Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда
Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда
Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли
Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли