Андижон полькаси Гиннес рекорди сари: Андижондаги 20 минг кишилик рақс дунё эътиборида
Андижон вилоятида миллий маданият тарихидаги йирик тадбирлардан бири бўлиб ўтди. Вилоят марказида 20 минг нафар иштирокчи бир вақтнинг ўзида “Андижон полькаси” рақсини ижро этди.
Мазкур лойиҳа миллий рақс санъатини халқаро майдонда тарғиб қилиш ҳамда Гиннес рекордлари китобига кириш мақсадида ташкил этилди. Тадбир Андижоннинг 2026 йилдаги “Турк дунёсининг маданий пойтахти” мақоми доирасида ўтказилди.
Шаҳар маркази миллий куй-қўшиқлар, ранг-баранг либослар ва оммавий рақс чиқишлари билан байрамона тус олди. Минглаб ёшлар, санъаткорлар ва ҳаваскор раққослар бир саҳнада уйғун ҳаракат қилиб, томошабинларга унутилмас манзара тақдим этди.
Ташкилотчилар таъкидлашича, бундай тадбирлар нафақат миллий меросни асраш, балки уни дунёга танитишда ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Ҳозирда ушбу оммавий рақс намойиши бўйича ҳужжатлар Гиннес рекордлари ташкилоти томонидан кўриб чиқилмоқда. Агар натижа тасдиқланса, “Андижон полькаси” яна бир тарихий ютуққа эришади.
…