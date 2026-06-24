1 сентябрдан айрим автомобилларга газ қуйишга чеклов жорий этилади
Ҳукумат қарорига мувофиқ, 1 сентябрдан бошлаб Ўзбекистонда тегишли ҳужжатлари мавжуд бўлмаган автомобилларга газ қуйиш тақиқланади. Шунингдек, техник кўрикдан ўтмаган, эскирган ёки белгиланган тартибда синовдан ўтказилмаган газ баллонлари ўрнатилган транспорт воситалари ҳам ушбу чеклов доирасига тушади.
Маълум қилинишича, газ қуйиш шохобчаларида махсус “ақлли” камералар ўрнатилади. Ушбу замонавий тизимлар автомобилларни ягона автоматлаштирилган маълумотлар базаси орқали бир зумда текшириб боради.
Агар транспорт воситаси талабларга жавоб бермаса ёки “қора рўйхат”га киритилган бўлса, тизим газ қуйиш жараёнини автоматик тарзда тўхтатади ва хизмат кўрсатишга рухсат бермайди.
Мазкур тартибдан кўзланган асосий мақсад йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, техник талабларга жавоб бермайдиган автомобилларни назорат қилиш ҳамда газ ускуналаридан хавфсиз фойдаланиш даражасини оширишдан иборат.
…