1 сентябрдан айрим автомобилларга газ қуйишга чеклов жорий этилади

·0·Ўзбекистон
1 сентябрдан айрим автомобилларга газ қуйишга чеклов жорий этилади

Ҳукумат қарорига мувофиқ, 1 сентябрдан бошлаб Ўзбекистонда тегишли ҳужжатлари мавжуд бўлмаган автомобилларга газ қуйиш тақиқланади. Шунингдек, техник кўрикдан ўтмаган, эскирган ёки белгиланган тартибда синовдан ўтказилмаган газ баллонлари ўрнатилган транспорт воситалари ҳам ушбу чеклов доирасига тушади.

Маълум қилинишича, газ қуйиш шохобчаларида махсус “ақлли” камералар ўрнатилади. Ушбу замонавий тизимлар автомобилларни ягона автоматлаштирилган маълумотлар базаси орқали бир зумда текшириб боради.

Агар транспорт воситаси талабларга жавоб бермаса ёки “қора рўйхат”га киритилган бўлса, тизим газ қуйиш жараёнини автоматик тарзда тўхтатади ва хизмат кўрсатишга рухсат бермайди.

Мазкур тартибдан кўзланган асосий мақсад йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, техник талабларга жавоб бермайдиган автомобилларни назорат қилиш ҳамда газ ускуналаридан хавфсиз фойдаланиш даражасини оширишдан иборат.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Солиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ бердиСолиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ бердиБугун, 14:23Тошкент ва олти ҳудудда кучли шамол ҳамда чанг кузатиладиТошкент ва олти ҳудудда кучли шамол ҳамда чанг кузатиладиБугун, 09:35Шавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиШавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиКеча, 19:50Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашлиЎзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашлиКеча, 19:27Давлат университетларида стипендия миқдори оширилмоқдаДавлат университетларида стипендия миқдори оширилмоқдаКеча, 18:21Маҳаллалар бюджетига қўшимча 300 млрд сўм йўналтириладиМаҳаллалар бюджетига қўшимча 300 млрд сўм йўналтириладиКеча, 17:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин