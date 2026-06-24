Лионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этди

·0·Спорт
Лионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этди

Аргентина терма жамоаси сардори ва замонамизнинг энг буюк футболчиларидан бири Лионель Месси ўзининг 39 ёшини қаршилаш арафасида жисмоний ҳолати ҳали ҳам юқори даражада эканини исботлади. Ҳозирда терма жамоа ихтиёрида бўлиб турган афсонавий ҳужумчи ижтимоий тармоқларда ўзининг машғулот жараёнидан лавҳаларни улашди ва кўплаб мухлисларнинг ҳайратига сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эълон қилинган видеолавҳада Лионель Месси турникда тортилиш машқини мукаммал тарзда бажараётгани акс этган. Футболчининг бисеплари ва умумий тана тузилиши унинг ёшига қарамай, профессионал спортнинг энг юқори талабларига жавоб беришини кўрсатмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу жисмоний тайёргарлик Аргентина терма жамоасининг навбатдаги йирик турнирлардаги муваффақияти учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Соғлом турмуш тарзи ва узоқ умр кўриш сири

Одатда футболчилар 35 ёшдан сўнг фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлай бошлайдилар, бироқ Лионель Месси бу қоидани инкор этмоқда. Унинг машғулотлар залидаги интизоми ва ўз устида ишлаши нафақат майдондаги маҳоратини, балки жисмоний қувватини ҳам сақлаб қолишга ёрдам бермоқда. Бу эса унга Интер Миами ва Аргентина сафида етакчилик қилишда давом этиш имконини беряпти.

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони матбуот анжуманида сардорнинг ҳолати ва жамоадаги муҳит ҳақида тўхталиб ўтди. Мураббийнинг сўзларига кўра, жамоа ичидаги дўстона алоқалар ва Мессининг бахтли бўлиши бутун таркиб учун мотивация манбаи ҳисобланади. "Биз у доимо хурсанд бўлишини хоҳлаймиз. Лионель бахтли бўлса, бутун жамоа ўзини яхши ҳис қилади", — дея таъкидлади 48 ёшли мутахассис.

Лионель Месси яқинда Австрияга қарши кечган баҳсда дубл қайд этиб, ўзининг рекордлар сериясини бойитишда давом этди. Гарчи у ўйин давомида пеналтидан унумли фойдалана олмаган бўлса-да, кейинчалик киритилган голлар жамоасининг ғалабасини таъминлади. Футболчининг ўзи эса рекордлар ва натижалардан мамнунлигини, асосийси жамоавий муваффақият эканини билдирди.

Ҳозирги вақтда Аргентина терма жамоаси жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш йўлида жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Мессининг бундай аъло даражадаги спорт формаси плей-офф босқичи олдидан мухлислар ва мураббийлар штабини хотиржам қилмоқда. 39 ёшли юлдуз ҳали ҳам жаҳон футболи чўққисида қолишга қодирлигини амалда кўрсатиб бермоқда.

Лионель МессиАргентинаФутболМашғулотЛионель Скалони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаЧелси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаБугун, 15:15Аёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиАёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиБугун, 14:35Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Бугун, 14:18Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"Бугун, 13:57Неймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот бердиНеймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот бердиБугун, 13:54ЖЧ-2026. Англия – Гана (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – Гана (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...