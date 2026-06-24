Неймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот берди

·32·Спорт
Неймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот берди

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти жамоа етакчиси Неймар жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлганини ва Шотландияга қарши кечадиган муҳим баҳсда майдонга тушишга тайёрлигини маълум қилди. Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи ўйини олдидан ушбу янгилик "пентакампеонлар" мухлислари учун айни муддао бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Неймар болдир мушакларидаги жароҳат сабабли Марокаш ва Гаити терма жамоаларига қарши дастлабки учрашувларни ўтказиб юборишга мажбур бўлган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, 34 ёшли ҳужумчи ўтган ҳафтадан буён умумий гуруҳ машғулотларида тўлиқ иштирок этмоқда ва ўзининг жисмоний ҳолатини тиклаб олган.

Анчелоттининг ишончи ва таркибдаги ўзгаришлар

Италиялик мутахассис бразилиялик юлдузнинг ҳозирги ҳолатидан мамнун эканини яширмади. "У тайёр, у бу ҳафта жуда яхши шуғулланди. Неймар нафақат ўйиннинг бир қисмида, балки тўлиқ 90 дақиқа давомида ҳаракат қилишга қодир. Унинг сафга қайтиши биз учун катта куч, чунки у юқори маҳоратли ва тажрибали ўйинчи", — дея таъкидлади Карло Анчелотти матбуот анжумани чоғида.

Неймарнинг қайтиши Бразилия ҳужум чизиғидаги муаммоларни бироз юmsҳатиши кутилмоқда. Боиси, Гаити билан ўйинда (3:0) тиззасидан жароҳат олган Рафинья Шотландияга қарши баҳсни ўтказиб юборади. Барселона ҳужумчисининг йўқлигида Анчелотти ихтиёрида Раян, Эндрик ва Игор Тиаго каби ёш ва иқтидорли футболчилар бор бўлса-да, Неймарнинг тажрибаси ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Бразилия терма жамоаси Шотландияни мағлуб этган тақдирда "К" гуруҳида биринчи ўринни нақд қилади. Мураббий рақиб жамоага ҳам юқори баҳо бериб, ўйин осон кечмаслигини айтиб ўтди. Хусусан, у Шотландия сафидаги Скотт МкТоминай ва Джон МкГинн каби футболчилар Бразилия ритмини бузиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Статистикага назар ташлайдиган бўлсак, Бразилия ва Шотландия шу вақтгача Жаҳон чемпионатлари доирасида тўрт бор тўқнаш келишган. Ушбу ўйинларнинг учтасида Жанубий Америка вакиллари ғалаба қозонган бўлса, бир учрашувда дуранг қайд этилган. Неймар эса ушбу баҳсда ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги голларини 8 тадан ошириб олишни мақсад қилган.

БразилияНеймарКарло АнчелоттиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Бугун, 14:18Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"Бугун, 13:57ЖЧ-2026. Англия – Гана (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – Гана (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 13:25Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиРоналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиБугун, 13:14Англия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остидаАнглия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остидаБугун, 13:12Колумбия муддатидан олдин плей-оффга чиқди: Даниел Муноз жамоасига ғалаба келтирдиКолумбия муддатидан олдин плей-оффга чиқди: Даниел Муноз жамоасига ғалаба келтирдиБугун, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...