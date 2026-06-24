Неймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот берди
Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти жамоа етакчиси Неймар жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлганини ва Шотландияга қарши кечадиган муҳим баҳсда майдонга тушишга тайёрлигини маълум қилди. Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи ўйини олдидан ушбу янгилик "пентакампеонлар" мухлислари учун айни муддао бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Неймар болдир мушакларидаги жароҳат сабабли Марокаш ва Гаити терма жамоаларига қарши дастлабки учрашувларни ўтказиб юборишга мажбур бўлган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, 34 ёшли ҳужумчи ўтган ҳафтадан буён умумий гуруҳ машғулотларида тўлиқ иштирок этмоқда ва ўзининг жисмоний ҳолатини тиклаб олган.
Анчелоттининг ишончи ва таркибдаги ўзгаришларИталиялик мутахассис бразилиялик юлдузнинг ҳозирги ҳолатидан мамнун эканини яширмади. "У тайёр, у бу ҳафта жуда яхши шуғулланди. Неймар нафақат ўйиннинг бир қисмида, балки тўлиқ 90 дақиқа давомида ҳаракат қилишга қодир. Унинг сафга қайтиши биз учун катта куч, чунки у юқори маҳоратли ва тажрибали ўйинчи", — дея таъкидлади Карло Анчелотти матбуот анжумани чоғида.
Неймарнинг қайтиши Бразилия ҳужум чизиғидаги муаммоларни бироз юmsҳатиши кутилмоқда. Боиси, Гаити билан ўйинда (3:0) тиззасидан жароҳат олган Рафинья Шотландияга қарши баҳсни ўтказиб юборади. Барселона ҳужумчисининг йўқлигида Анчелотти ихтиёрида Раян, Эндрик ва Игор Тиаго каби ёш ва иқтидорли футболчилар бор бўлса-да, Неймарнинг тажрибаси ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
Бразилия терма жамоаси Шотландияни мағлуб этган тақдирда "К" гуруҳида биринчи ўринни нақд қилади. Мураббий рақиб жамоага ҳам юқори баҳо бериб, ўйин осон кечмаслигини айтиб ўтди. Хусусан, у Шотландия сафидаги Скотт МкТоминай ва Джон МкГинн каби футболчилар Бразилия ритмини бузиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Статистикага назар ташлайдиган бўлсак, Бразилия ва Шотландия шу вақтгача Жаҳон чемпионатлари доирасида тўрт бор тўқнаш келишган. Ушбу ўйинларнинг учтасида Жанубий Америка вакиллари ғалаба қозонган бўлса, бир учрашувда дуранг қайд этилган. Неймар эса ушбу баҳсда ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги голларини 8 тадан ошириб олишни мақсад қилган.
…