Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Музқаймоқ кўпчиликнинг севимли ширинликларидан бири ҳисобланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, уни меъёрда ва тўғри тарзда истеъмол қилиш организмга айрим ижобий таъсирлар кўрсатиши мумкин.
Аввало, музқаймоқни мунтазам истеъмол қиладиган инсонларнинг томоғи совуқ маҳсулотларга нисбатан аста-секин мослашиб боради. Натижада организм совуққа камроқ сезгир бўлиши мумкин.
Шунингдек, музқаймоқ стресс даражасини пасайтиришга ҳам ёрдам беради. Унинг ширин таъми мияда кортизол, яъни стресс гормони миқдорининг камайишига таъсир кўрсатади. Шу сабабли кўпчилик кайфияти тушганда музқаймоқ истеъмол қилишни афзал кўради.
Бундан ташқари, музқаймоқ таркибидаги оқсил ва кальций мушакларни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Бу эса мушакларнинг ривожланиши ва бақувват бўлиб боришига ҳисса қўшиши мумкин.
Яна бир фойдали жиҳати шундаки, уйқудан олдин меъёрда истеъмол қилинган музқаймоқ тинчлантирувчи таъсир кўрсатиши мумкин. Бу эса организмнинг бўшашишига ёрдам бериб, ухлаш жараёнини енгиллаштиради.
Бироқ мутахассислар музқаймоқни ортиқча истеъмол қилмасликни тавсия этади. Чунки унинг таркибида шакар миқдори юқори бўлиши мумкин ва меъёрдан ортиқ истеъмол қилиш саломатликка салбий таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.
…