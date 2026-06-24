Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради

·0·Фойдали
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради

Музқаймоқ кўпчиликнинг севимли ширинликларидан бири ҳисобланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, уни меъёрда ва тўғри тарзда истеъмол қилиш организмга айрим ижобий таъсирлар кўрсатиши мумкин.

Аввало, музқаймоқни мунтазам истеъмол қиладиган инсонларнинг томоғи совуқ маҳсулотларга нисбатан аста-секин мослашиб боради. Натижада организм совуққа камроқ сезгир бўлиши мумкин.

Шунингдек, музқаймоқ стресс даражасини пасайтиришга ҳам ёрдам беради. Унинг ширин таъми мияда кортизол, яъни стресс гормони миқдорининг камайишига таъсир кўрсатади. Шу сабабли кўпчилик кайфияти тушганда музқаймоқ истеъмол қилишни афзал кўради.

Бундан ташқари, музқаймоқ таркибидаги оқсил ва кальций мушакларни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Бу эса мушакларнинг ривожланиши ва бақувват бўлиб боришига ҳисса қўшиши мумкин.

Яна бир фойдали жиҳати шундаки, уйқудан олдин меъёрда истеъмол қилинган музқаймоқ тинчлантирувчи таъсир кўрсатиши мумкин. Бу эса организмнинг бўшашишига ёрдам бериб, ухлаш жараёнини енгиллаштиради.

Бироқ мутахассислар музқаймоқни ортиқча истеъмол қилмасликни тавсия этади. Чунки унинг таркибида шакар миқдори юқори бўлиши мумкин ва меъёрдан ортиқ истеъмол қилиш саломатликка салбий таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Онг остини янгилаш: Хатолардан қўрқиш дастурини қандай ўчириш мумкин?Онг остини янгилаш: Хатолардан қўрқиш дастурини қандай ўчириш мумкин?Бугун, 14:43Уй ҳайвонлари ҳам эгасининг характеридан таъсирланадими?Уй ҳайвонлари ҳам эгасининг характеридан таъсирланадими?Бугун, 14:3524 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласиБугун, 14:31Нима учун аёллар қаришдан қўрқишади?Нима учун аёллар қаришдан қўрқишади?Бугун, 12:0023 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!23 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!Кеча, 19:14Нега бахтдан узоқлашяпмиз ва ечим нимада?Нега бахтдан узоқлашяпмиз ва ечим нимада?Кеча, 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?
Барча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятлар
Барча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятлар
Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда
Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда
Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли
Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли