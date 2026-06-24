Златан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилди
Футбол оламининг икки афсонавий вакили ўртасидаги сиртқи қарама-қаршилик янги босқичга кўтарилди. Швеция футболи фахрийси Златан Ибрагимович Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Криштиано Роналдонинг ЖЧ-2026 доирасидаги хатти-ҳаракатлари ва баёнотига кескин муносабат билдирди. Воқеалар ривожи Португалиянинг Ўзбекистон устидан қозонган йирик ғалабасидан сўнг авж олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати "К" гуруҳи доирасида кечган Португалия ва Ўзбекистон учрашувида 41 ёшли Криштиано Роналдо дубл қайд этиб, жамоасининг 5:0 ҳисобидаги ғалабасига катта ҳисса қўшди. Ўйиндан сўнг Роналдо телекамералар қаршисига келиб, баланд овозда "Мен қайтдим!" дея ҳайқирди. Бу ҳолат турнирнинг илк турида Конго ДР билан дурангдан сўнг танқидлар остида қолган ҳужумчининг ўзига хос жавоби эди.
Бироқ, Фох Sportс студиясида эксперт сифатида фаолият юритаётган Златан Ибрагимович Роналдонинг бу ҳаракатини киноя билан қарши олди. Ибрагимовичнинг фикрича, бундай даражадаги футболчи учун оддий гол уришни катта шов-шувга айлантириш шарт эмас эди. Goal.com нашри хабарига кўра, швециялик собиқ ҳужумчи Роналдонинг "қайтиши" ҳақидаги гапларини мантиқсиз деб ҳисобламоқда.
Ибрагимовичнинг кескин муносабати"Бу шунчаки гол уриш керак бўлган ўйин эди. Португалия кўп гол уриши шарт бўлган баҳс эди. Унинг хабарига келсак, мен уни ҳеч қаерга кетмаган деб ўйлагандим. Нима учун 'мен қайтдим' деб айтаётганига тушунмаяпман", — дея таъкидлади Ибрагимович ўзига хос сарказм билан.
Ўзбекистон билан баҳсда Роналдо ўйиннинг 6-дақиқасида Жоау Канцело узатмасидан сўнг ҳисобни очди, 39-дақиқада эса Бруно Фернандеснинг пасини голга айлантирди. Ушбу голлар эвазига у Жаҳон чемпионатлари тарихида олтита турли мусобақада гол урган ягона футболчига айланди. Бу борада у ўзининг асосий рақобатчиси Лионель Месси ҳам ортда қолдирди, чунки аргентиналик юлдуз 2010-йилги турнирда гол ура олмаган эди.
Шунингдек, Роналдо 41 ёшида гол уриб, ЖЧ тарихидаги энг ёши катта иккинчи тўпурарга айланди. Бу борадаги мутлоқ рекорд 1994-йилда 42 ёшида гол урган камерунлик Рожер Миллага тегишли. Гарчи Роналдо олтита турнирда гол урган бўлса-да, умумий голлар сони бўйича у ҳамон Мессидан ортда қолмоқда — аргентиналикда 18 та, португалияликда эса 10 та гол мавжуд.
Ўйиндан сўнг журналистлар Роналдодан плей-офф босқичида Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келиш эҳтимоли ҳақида сўрашди. "Бунга қандай жавоб беришни билмайман, лекин бу ажойиб воқеа бўлар эди. Ҳозирги энг муҳими бугунги ғалаба эди ва биз бунга эришдик", — деди Роналдо ўз интервюсида.
Ҳозирда Португалия терма жамоаси плей-офф йўлланмасини деярли ҳал қилиб бўлган. Ўзбекистон терма жамоаси учун эса ушбу мағлубият гуруҳдан чиқиш имкониятларини мураккаблаштирди, бироқ Роналдонинг тарихий натижаси ва Ибрагимовичнинг унга берган муносабати жаҳон спорт матбуотининг диққат марказида қолмоқда.
…