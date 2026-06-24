Златан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилди

·0·Спорт
Златан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилди

Футбол оламининг икки афсонавий вакили ўртасидаги сиртқи қарама-қаршилик янги босқичга кўтарилди. Швеция футболи фахрийси Златан Ибрагимович Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Криштиано Роналдонинг ЖЧ-2026 доирасидаги хатти-ҳаракатлари ва баёнотига кескин муносабат билдирди. Воқеалар ривожи Португалиянинг Ўзбекистон устидан қозонган йирик ғалабасидан сўнг авж олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати "К" гуруҳи доирасида кечган Португалия ва Ўзбекистон учрашувида 41 ёшли Криштиано Роналдо дубл қайд этиб, жамоасининг 5:0 ҳисобидаги ғалабасига катта ҳисса қўшди. Ўйиндан сўнг Роналдо телекамералар қаршисига келиб, баланд овозда "Мен қайтдим!" дея ҳайқирди. Бу ҳолат турнирнинг илк турида Конго ДР билан дурангдан сўнг танқидлар остида қолган ҳужумчининг ўзига хос жавоби эди.

Бироқ, Фох Sportс студиясида эксперт сифатида фаолият юритаётган Златан Ибрагимович Роналдонинг бу ҳаракатини киноя билан қарши олди. Ибрагимовичнинг фикрича, бундай даражадаги футболчи учун оддий гол уришни катта шов-шувга айлантириш шарт эмас эди. Goal.com нашри хабарига кўра, швециялик собиқ ҳужумчи Роналдонинг "қайтиши" ҳақидаги гапларини мантиқсиз деб ҳисобламоқда.

Ибрагимовичнинг кескин муносабати

"Бу шунчаки гол уриш керак бўлган ўйин эди. Португалия кўп гол уриши шарт бўлган баҳс эди. Унинг хабарига келсак, мен уни ҳеч қаерга кетмаган деб ўйлагандим. Нима учун 'мен қайтдим' деб айтаётганига тушунмаяпман", — дея таъкидлади Ибрагимович ўзига хос сарказм билан.

Ўзбекистон билан баҳсда Роналдо ўйиннинг 6-дақиқасида Жоау Канцело узатмасидан сўнг ҳисобни очди, 39-дақиқада эса Бруно Фернандеснинг пасини голга айлантирди. Ушбу голлар эвазига у Жаҳон чемпионатлари тарихида олтита турли мусобақада гол урган ягона футболчига айланди. Бу борада у ўзининг асосий рақобатчиси Лионель Месси ҳам ортда қолдирди, чунки аргентиналик юлдуз 2010-йилги турнирда гол ура олмаган эди.

Шунингдек, Роналдо 41 ёшида гол уриб, ЖЧ тарихидаги энг ёши катта иккинчи тўпурарга айланди. Бу борадаги мутлоқ рекорд 1994-йилда 42 ёшида гол урган камерунлик Рожер Миллага тегишли. Гарчи Роналдо олтита турнирда гол урган бўлса-да, умумий голлар сони бўйича у ҳамон Мессидан ортда қолмоқда — аргентиналикда 18 та, португалияликда эса 10 та гол мавжуд.

Ўйиндан сўнг журналистлар Роналдодан плей-офф босқичида Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келиш эҳтимоли ҳақида сўрашди. "Бунга қандай жавоб беришни билмайман, лекин бу ажойиб воқеа бўлар эди. Ҳозирги энг муҳими бугунги ғалаба эди ва биз бунга эришдик", — деди Роналдо ўз интервюсида.

Ҳозирда Португалия терма жамоаси плей-офф йўлланмасини деярли ҳал қилиб бўлган. Ўзбекистон терма жамоаси учун эса ушбу мағлубият гуруҳдан чиқиш имкониятларини мураккаблаштирди, бироқ Роналдонинг тарихий натижаси ва Ибрагимовичнинг унга берган муносабати жаҳон спорт матбуотининг диққат марказида қолмоқда.

Криштиано РоналдоЗлатан ИбрагимовичЖаҳон ЧемпионатиПортугалияЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 16:11Томас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаТомас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаБугун, 15:58Лионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиЛионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиБугун, 15:17Челси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаЧелси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаБугун, 15:15Аёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиАёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиБугун, 14:35Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Бугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...