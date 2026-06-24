Кукурельянинг рафиқаси ўлим билан таҳдид қилинаётганини айтди
Яқиндагина Лондоннинг «Челси» клубидан Мадриднинг «Реал» жамоасига ўтган ҳимоячи Марк Кукурельянинг оиласи жиддий таҳдидларга дуч келмоқда.
Футболчининг рафиқаси Клаудия Родригес ижтимоий тармоқларда ўзига нисбатан ҳақоратлар ва ўлим билан қўрқитишлар кескин кўпайганини маълум қилди. Бу ҳақда Португалиянинг A Bola нашри хабар берди.
Родригеснинг айтишича, эрининг «Реал»га ўтиши ортидан унга юборилаётган салбий хабарлар сони сезиларли даражада ошган. Уларнинг айримларида нафақат ҳақоратлар, балки ҳаётга таҳдид солувчи жиддий гаплар ҳам мавжуд.
Маълум қилинишича, бундай хабарларнинг бир қисми ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тақдим этилган. Оила таҳдидларни оддий танқид сифатида қабул қилмасдан, хавфсизлик масаласи сифатида баҳоламоқда.
«Барселона» академияси тарбияланувчиси ҳисобланган Кукурелья аввалроқ ўз трансфери айрим мухлисларда норозилик уйғотишини тушунишини билдирган эди. Чунки у Каталония клубининг тарихий рақиби бўлган «Реал» Мадрид сафига қўшилди.
Бироқ футболчининг таъкидлашича, унинг профессионал қарорига нисбатан танқид билдириш билан оила аъзоларини ҳақоратлаш ёки таҳдид қилиш ўртасида катта фарқ бор.
Кукурелья бундай чегарадан ўтишни мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган ҳолат деб атаган. У футболдаги рақобат ва мухлислик инсонларнинг шахсий ҳаёти ҳамда хавфсизлигига таҳдид солиш даражасига етмаслиги кераклигини таъкидлаган.
Шу билан бирга, испаниялик ҳимоячи «Реал» каби клубдан тушган таклифни рад этиш жуда қийин бўлганини ҳам қайд этди.
Кукурелья ўтган мавсумда «Челси» таркибида барча мусобақалар ҳисобида 50 та учрашувда майдонга тушди. У бир марта рақиб дарвозасини ишғол қилиб, тўртта голли узатмани амалга оширди.
Энди футболчини Мадридда фаолиятининг янги босқичи кутмоқда. Бироқ унинг трансфери атрофидаги кескин муносабатлар футболдан ташқаридаги жиддий муаммога айланиб улгурди.
…