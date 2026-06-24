Кукурельянинг рафиқаси ўлим билан таҳдид қилинаётганини айтди

·37·Спорт
Кукурельянинг рафиқаси ўлим билан таҳдид қилинаётганини айтди

Яқиндагина Лондоннинг «Челси» клубидан Мадриднинг «Реал» жамоасига ўтган ҳимоячи Марк Кукурельянинг оиласи жиддий таҳдидларга дуч келмоқда.

Футболчининг рафиқаси Клаудия Родригес ижтимоий тармоқларда ўзига нисбатан ҳақоратлар ва ўлим билан қўрқитишлар кескин кўпайганини маълум қилди. Бу ҳақда Португалиянинг A Bola нашри хабар берди.

Родригеснинг айтишича, эрининг «Реал»га ўтиши ортидан унга юборилаётган салбий хабарлар сони сезиларли даражада ошган. Уларнинг айримларида нафақат ҳақоратлар, балки ҳаётга таҳдид солувчи жиддий гаплар ҳам мавжуд.

Маълум қилинишича, бундай хабарларнинг бир қисми ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тақдим этилган. Оила таҳдидларни оддий танқид сифатида қабул қилмасдан, хавфсизлик масаласи сифатида баҳоламоқда.

«Барселона» академияси тарбияланувчиси ҳисобланган Кукурелья аввалроқ ўз трансфери айрим мухлисларда норозилик уйғотишини тушунишини билдирган эди. Чунки у Каталония клубининг тарихий рақиби бўлган «Реал» Мадрид сафига қўшилди.

Бироқ футболчининг таъкидлашича, унинг профессионал қарорига нисбатан танқид билдириш билан оила аъзоларини ҳақоратлаш ёки таҳдид қилиш ўртасида катта фарқ бор.

Кукурелья бундай чегарадан ўтишни мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган ҳолат деб атаган. У футболдаги рақобат ва мухлислик инсонларнинг шахсий ҳаёти ҳамда хавфсизлигига таҳдид солиш даражасига етмаслиги кераклигини таъкидлаган.

Шу билан бирга, испаниялик ҳимоячи «Реал» каби клубдан тушган таклифни рад этиш жуда қийин бўлганини ҳам қайд этди.

Кукурелья ўтган мавсумда «Челси» таркибида барча мусобақалар ҳисобида 50 та учрашувда майдонга тушди. У бир марта рақиб дарвозасини ишғол қилиб, тўртта голли узатмани амалга оширди.

Энди футболчини Мадридда фаолиятининг янги босқичи кутмоқда. Бироқ унинг трансфери атрофидаги кескин муносабатлар футболдан ташқаридаги жиддий муаммога айланиб улгурди.

Марк КукурельяЧелсиРеал МадридКлаудия РодригесБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 17:33Жуд Беллингем Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ва янги трансферлар ҳақида гапирдиЖуд Беллингем Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ва янги трансферлар ҳақида гапирдиБугун, 17:17ЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиБугун, 16:35Жуд Беллингем нима учун майдондан четлатилмади? FIFAнинг янги қоидаси таҳлилиЖуд Беллингем нима учун майдондан четлатилмади? FIFAнинг янги қоидаси таҳлилиБугун, 16:30Златан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиЗлатан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиБугун, 16:11Томас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаТомас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...