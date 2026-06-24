UzQR тизими 1 июлдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўлади

·13·Иқтисодиёт
UzQR тизими 1 июлдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўлади

2024 йил 1 июлдан бошлаб савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасида фаолият юритаётган барча юридик шахслар UzQR ягона тўлов тизимидан фойдаланиши шарт бўлади. Янги тартиб турли банклар ва тўлов ташкилотларининг алоҳида QR-кодлари ўрнига барча иловалар орқали ишлайдиган ягона тизимни жорий этишни назарда тутади.

UzQR орқали амалга оширилган ҳар бир тўловдан бизнес субъектлари учун транзакция суммасининг 0,65 фоизи миқдорида комиссия ундирилади. Солиштириш учун, банк терминаллари орқали тўловларда комиссия 0,2 фоизни ташкил этади. Айрим хусусий QR тизимларида эса бу кўрсаткич 1 фоиздан 3 фоизгача етади.

Харидорлар учун расман қўшимча комиссия белгиланмаган. Бироқ Марказий банк айрим тўлов иловаларида мижозлардан 1 фоизгача маблағ ушлаб қолинаётгани ҳақидаги ҳолатларни текширишни бошлаган.

Иқтисодчиларнинг фикрича, 0,65 фоизлик тариф анъанавий терминалларга нисбатан бизнес учун қимматроқ тушади. Шу сабаб тизимни мажбурий жорий этиш унинг нақд пул ва эквайринг хизматлари билан рақобатда етарлича устунликка эга эмаслиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

UzQRнинг асосий қулайлиги шундаки, тадбиркорга турли банк ва тўлов операторлари билан алоҳида шартнома тузиш талаб этилмайди. Битта QR-код орқали турли иловалардан тўлов қабул қилиш мумкин бўлади. Шунингдек, тушумларни ҳисобга олиш жараёни ҳам соддалашади.

UzQRМарказий банкБизнесТўлов тизимиКомиссияЮридик шахслар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

25 июн учун валюта курслари эълон қилинди25 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:28Солиқ қўмитаси банк сири бузилиши бўйича: Янги лойиҳа аслида нима ҳақида?Солиқ қўмитаси банк сири бузилиши бўйича: Янги лойиҳа аслида нима ҳақида?Бугун, 16:0025 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда25 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:38Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга ошириладиЎзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга ошириладиКеча, 18:44Ҳужжатсиз ерлар учун аввал ҳисобланган уч карра солиқ қайта кўриб чиқиладиҲужжатсиз ерлар учун аввал ҳисобланган уч карра солиқ қайта кўриб чиқиладиКеча, 17:0924 июн учун валюта курслари эълон қилинди24 июн учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
1 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
1 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда