UzQR тизими 1 июлдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўлади
2024 йил 1 июлдан бошлаб савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасида фаолият юритаётган барча юридик шахслар UzQR ягона тўлов тизимидан фойдаланиши шарт бўлади. Янги тартиб турли банклар ва тўлов ташкилотларининг алоҳида QR-кодлари ўрнига барча иловалар орқали ишлайдиган ягона тизимни жорий этишни назарда тутади.
UzQR орқали амалга оширилган ҳар бир тўловдан бизнес субъектлари учун транзакция суммасининг 0,65 фоизи миқдорида комиссия ундирилади. Солиштириш учун, банк терминаллари орқали тўловларда комиссия 0,2 фоизни ташкил этади. Айрим хусусий QR тизимларида эса бу кўрсаткич 1 фоиздан 3 фоизгача етади.
Харидорлар учун расман қўшимча комиссия белгиланмаган. Бироқ Марказий банк айрим тўлов иловаларида мижозлардан 1 фоизгача маблағ ушлаб қолинаётгани ҳақидаги ҳолатларни текширишни бошлаган.
Иқтисодчиларнинг фикрича, 0,65 фоизлик тариф анъанавий терминалларга нисбатан бизнес учун қимматроқ тушади. Шу сабаб тизимни мажбурий жорий этиш унинг нақд пул ва эквайринг хизматлари билан рақобатда етарлича устунликка эга эмаслиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.
UzQRнинг асосий қулайлиги шундаки, тадбиркорга турли банк ва тўлов операторлари билан алоҳида шартнома тузиш талаб этилмайди. Битта QR-код орқали турли иловалардан тўлов қабул қилиш мумкин бўлади. Шунингдек, тушумларни ҳисобга олиш жараёни ҳам соддалашади.
…