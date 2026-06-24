Квант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқда

·0·Техно
Квант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқда

Замонавий физика оламида энг мураккаб жумбоқлардан бири ҳисобланган қора туйнуклар ва коинотнинг кенгайиш чегаралари бўйича янги илмий кашфиёт қилинди. Олимлар торлар назарияси ёрдамида коинот горизонтларидаги квант ҳолатларини ҳисоблашнинг янги усулини топишди. Бу кашфиёт физикларни узоқ вақтдан бери қийнаб келаётган «чексизлик» муаммосини ҳал қилиб, коинотнинг микротузилмасини тушунишда янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Горизонтлар — бу фазодаги шундай чегараларки, уларнинг ортидан кузатувчи ҳеч қандай маълумот ололмайди. Энг машҳур мисол сифатида қора туйнукнинг воқеалар горизонтини келтириш мумкин, ундан ҳатто ёруғ нурининг қайтиши ҳам имконсиздир. Шунингдек, коинотнинг жадал кенгайиши натижасида юзага келадиган де Ситтер горизонти ҳам узоқ ҳудудларни биздан яшириб қўяди. Пҳйсикал Ревиев Леттерс журналида чоп этилган янги тадқиқот айнан шу чегаралардаги квант жараёнларига бағишланган.

Италиядаги Абдус Салам номидаги Халқаро назарий физика маркази ва Аmsтердам университети олимлари «чегаравий модалар» (edge модес) деб аталувчи тушунчани ўрганишди. Бу модалар бутун фазо бўйлаб тарқалмай, айнан горизонт чегарасида жойлашган махсус квант ҳолатларидир. Оддий квант майдон назариясида ушбу ҳолатларни ҳисоблашда математик чексизликлар юзага келарди, бу эса ҳисоб-китобларни мантиқсиз қилиб қўярди.

Торлар назарияси ва математик ечим

Олимлар ушбу муаммони ҳал қилишда торлар назариясидан фойдаланишди. Бу назарияга кўра, барча элементар зарралар нуқта эмас, балки бир ўлчамли тебранувчи «торлар» кўринишида тасвирланади. Торлар назариясининг ўзига хос тузилиши ва ундаги модуляр симметрия туфайли, аввалги ҳисоб-китобларда пайдо бўган чексиз натижалар ўрнини аниқ ва чекли рақамлар эгаллади.

Тадқиқот шуни кўрсатдики, горизонт яқинидаги квант ҳолатлари шунчаки геометрик чизиқ эмас, балки мустақил квант маълумот ташувчиси бўлиб хизмат қилади. Бу эса қора туйнукларнинг энтропияси ва уларнинг термодинамик хусусиятларини тушунтиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Олимлар турли спин ва массага эга зарраларни ягона тизимга бирлаштириб, горизонтлардаги маълумот сақланиш механизмини исботлаб беришди.

Квант гравитациясига бир қадам

Ушбу илмий ишнинг амалий аҳамияти шундаки, у квант механикаси ва умумий нисбийлик назариясини (гравитацияни) бирлаштириш йўли даги муҳим қадамдир. Ҳозирги кунда физика фани бу икки йирик назарияни бир-бирига мослаштира олмай келмоқда. Торлар назарияси орқали олинган янги натижалар фазо-вақтнинг микроскопик тузилишини тушуниш имконини беради.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, олинган натижалар кутилмаган бўлди, чунки қатъий симметрия талаблари математик натижани бузиб юбориши мумкин эди. Бироқ барча шартлар бир-бирига мос келиб, барқарор моделни юзага келтирди. Келажакда олимлар ушбу ёндашувни янада мураккаброқ қора туйнук моделлари ва коинотнинг кенгайиш сценарийларига татбиқ этишни режалаштирмоқдалар.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу кашфиёт келажакда коинот қандай пайдо бўгани ва унинг чегараларида ахборот қандай сақланиши ҳақидаги тасаввурларимизни бутунлай ўзгартириши мумкин. Горизонтлар энди шунчаки «тўсиқ» эмас, балки коинотнинг энг фундаментал сирларини ўзида сақловчи квант архивлари сифатида кўрилмоқда.

ФизикаКвант МеханикасиТорлар НазариясиҚора ТуйнукКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқдаNVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқдаБугун, 16:28Смартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаСмартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаБугун, 15:55Коинот пойгасида янги босқич: Пегасус ХЛ қайтиши ва SpaceXнинг рекорд ҳафтасиКоинот пойгасида янги босқич: Пегасус ХЛ қайтиши ва SpaceXнинг рекорд ҳафтасиБугун, 15:20Ҳиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олдиҲиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олдиБугун, 14:25Telegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтдиTelegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтдиБугун, 13:56Huawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиHuawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди