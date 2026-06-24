Томас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомда
Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухел Жаҳон чемпионати доирасида Ганага қарши кечган нурсиз дурангдан сўнг жамоа сардори Гарри Кейнни ҳимоя қилиб чиқди. Фохбороугҳда ўтган баҳсда инглизлар тўпга эгалик қилиш бўйича улкан устунликка (80 фоиз) эга бўлишса-да, рақиб ҳимоясини ёриб ўта олишмади. Мазкур учрашувда Кейн ўз фаолиятидаги энг ёмон кўрсаткичлардан бирини қайд этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Opta статистик маълумотларига кўра, Бавария ҳужумчиси Гана билан ўйинда 90 дақиқа давомида бор-йўғи 19 марта тўпга тегган. Бу Гарри Кейн учун йирик турнирларда тўлиқ ўйнаган ўйинлари орасидаги энг паст кўрсаткичдир. Шунга қарамай, Томас Тухел матбуот анжуманида ҳужумчига бўлган ишончи комил эканини ва унга боғланиб қолиш табиий ҳолат эканини таъкидлади.
Юлдузларга боғлиқлик ва тактик қийинчиликлар"Аргентина терма жамоаси Лионель Месси ёки Франция Килиан Мбаппе хизматларига ҳаддан ташқари боғланиб қолмаганми? Бу шунчаки футболнинг бир қисми. Улар дунё даражасидаги ўйинчилар ва одатда ўз вазифаларини бажаришади. Биз Гаррига таянамиз, чунки у масъулиятни яхши кўради ва уни ўз зиммасига олади", — дея Тухелнинг сўзларидан иқтибос келтирмоқда ixbt.com нашри.
Мураббийнинг тушунтиришича, Гана терма жамоасининг Карлос Қуеироз томонидан шакллантирилган зич ҳимояси Кейнга бўш майдон қолдирмаган. Тухел майдон марказидаги торлик ва рақибнинг „автобус“ услубидаги ҳимояси сабабли ҳужумчи тўп билан кам учрашганини қайд этди. Ўйин якунида Кейнда гол уриш учун битта қулай имконият бўлган бўлса-да, у дарвозадан юқори зарба берди.
Нега захира ҳужумчилари туширилмади?Ўйин давомида Англия терма жамоаси гол уришга қийналаётган бир пайтда, мухлислар ва экспертлар орасида Кейнни янги куч — Айвен Тоуни ёки Оллие Ваткинс билан алмаштириш кераклиги ҳақида фикрлар пайдо бўлди. Бироқ немис мутахассиси бу таклифни кескин рад этди. Тухел ҳатто ҳисоб 0:0 бўлиб турган вазиятда ҳам асосий тўпурарни майдондан олиш мантиқсиз эканини билдирди.
"Ўйин „тиқилиб“ қолган ва ҳисоб 0:0 бўлиб турганда Гарри Кейнни алмаштириш? Йўқ, бу имконсиз", — дея қисқа жавоб берди мураббий. Гарчи Букайо Сака ва Маркус Рэшфорд захирадан майдонга туширилган бўлса-да, соф ҳужумчилар ўйин охиригача ўтиришга мажбур бўлишди.
Англия терма жамоасининг кейинги рақиби Панама бўлади. Томас Тухел бу баҳсда таркибда ротация қилиниши ёки йўқлиги ҳақида аниқ маълумотга эга эмаслигини айтди. Ҳозирча жамоа сардори атрофидаги танқидлар давом этмоқда, бироқ мураббийнинг позицияси ўзгармас бўлиб қолмоқда: Кейн жамоанинг ўзгармас етакчиси ва асосий қуроли ҳисобланади.
…