Жуд Беллингем нима учун майдондан четлатилмади? FIFAнинг янги қоидаси таҳлили
Англия ҳамда Гана терма жамоалари ўртасидаги Жаҳон чемпионати баҳсидан сўнг, Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем атрофида кутилмаган баҳслар юзага келди. Ўйин давомида рақиб футболчиси Жордан Аев билан гаплашаётганда оғзини қўли билан ёпган Беллингэм, FIFAнинг янги қоидасига кўра қизил карточка олиши мумкин эди. Бироқ ҳакамлар футболчини жазоламасликка қарор қилишди, бу эса мухлислар орасида турли саволларни туғдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гап шундаки, FIFA 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун янги регламентни жорий этган бўлиб, унга кўра футболчилар рақиб билан мулоқот чоғида оғзини атайлаб ёпса, майдондан четлатилиши мумкин. Ушбу қоида FIFA президенти Джанни Инфантино томонидан илгари сурилган. Бунга жорий йил бошида Benfica футболчиси Джанлука Престианнининг ҳақоратли сўзлари сабабли олтита ўйинга четлатилгани туртки бўлган эди. Ташкилот раҳбари майдонда ўзаро ҳурмат ва шаффофлик бўлиши шартлигини таъкидлаган.
Қоида қачон амал қилади?Goal.com нашрининг хабар беришича, ҳакамлар қўмитаси раҳбари Пиерлуиги Коллина ушбу қоидага аниқлик киритган. Унинг сўзларига кўра, оғизни ёпишнинг ўзи тақиқланган ҳаракат эмас. Фақатгина ўйин давомида юзага келган кескин вазиятлар ёки жанжаллар пайтида рақибга гапираётганда оғизни ёпиш жазоланади. Агар мулоқот дўстона ёки тактик характерга эга бўлса, футболчиларга ҳеч қандай чора кўрилмайди.
Беллингэм ва Жордан Аев ўртасидаги вазиятда ҳакамлар ҳеч қандай адоват ёки тажовузни кўришмаган. Футболчилар шунчаки ўйин ҳолати ҳақида хотиржам гаплашишган. Шу сабабли VAR тизими ҳам вазиятга аралашмади. Бу ҳолат яқинда Туркияга қарши ўйинда майдондан четлатилган Парагвай терма жамоаси аъзоси Мигуел Алмирон билан боғлиқ воқеадан тубдан фарқ қилади.
Алмирон умумий тартибсизлик ва жанжал вақтида рақиби Мерт Мулдурга гапираётиб оғзини ёпгани учун қизил карточка олган ва тарихда ушбу қоида бўйича жазоланган илк футболчига айланган эди. Ўшанда ҳакамлар буни ҳақоратли сўзларни яширишга уриниш деб баҳолашган. Беллингэмнинг ҳолатида эса бундай кескинлик кузатилмади.
Янги қоиданинг келажаги ва танқидларЭкспертлар ва таҳлилчилар орасида ушбу қоидага нисбатан танқидий фикрлар ҳам йўқ эмас. Айрим мутахассисларнинг фикрича, бу қоидадан рақибни атайлаб провокация қилиш ва уни майдондан четлатиш учун қурол сифатида фойдаланишлари мумкин. Масалан, футболчи рақибини гапга солиб, сўнг ҳакамга унинг оғзи ёпиқлигини кўрсатиши эҳтимоли бор.
Ҳозирча ушбу қоида фақат FIFA тасарруфидаги йирик турнирларда синовдан ўтказилмоқда. Англия Премер-лигаси каби ички чемпионатларда бу тартиб қачон жорий этилиши ёки умуман қабул қилиниши сўроқ остида турибди. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, замонавий футболда футболчилар энди нафақат ўз ҳаракатларига, балки мулоқот маданиятига ҳам жиддийроқ эътибор беришларига тўғри келади.
…