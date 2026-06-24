Жуд Беллингем нима учун майдондан четлатилмади? FIFAнинг янги қоидаси таҳлили

·0·Спорт
Жуд Беллингем нима учун майдондан четлатилмади? FIFAнинг янги қоидаси таҳлили

Англия ҳамда Гана терма жамоалари ўртасидаги Жаҳон чемпионати баҳсидан сўнг, Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем атрофида кутилмаган баҳслар юзага келди. Ўйин давомида рақиб футболчиси Жордан Аев билан гаплашаётганда оғзини қўли билан ёпган Беллингэм, FIFAнинг янги қоидасига кўра қизил карточка олиши мумкин эди. Бироқ ҳакамлар футболчини жазоламасликка қарор қилишди, бу эса мухлислар орасида турли саволларни туғдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гап шундаки, FIFA 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун янги регламентни жорий этган бўлиб, унга кўра футболчилар рақиб билан мулоқот чоғида оғзини атайлаб ёпса, майдондан четлатилиши мумкин. Ушбу қоида FIFA президенти Джанни Инфантино томонидан илгари сурилган. Бунга жорий йил бошида Benfica футболчиси Джанлука Престианнининг ҳақоратли сўзлари сабабли олтита ўйинга четлатилгани туртки бўлган эди. Ташкилот раҳбари майдонда ўзаро ҳурмат ва шаффофлик бўлиши шартлигини таъкидлаган.

Қоида қачон амал қилади?

Goal.com нашрининг хабар беришича, ҳакамлар қўмитаси раҳбари Пиерлуиги Коллина ушбу қоидага аниқлик киритган. Унинг сўзларига кўра, оғизни ёпишнинг ўзи тақиқланган ҳаракат эмас. Фақатгина ўйин давомида юзага келган кескин вазиятлар ёки жанжаллар пайтида рақибга гапираётганда оғизни ёпиш жазоланади. Агар мулоқот дўстона ёки тактик характерга эга бўлса, футболчиларга ҳеч қандай чора кўрилмайди.

Беллингэм ва Жордан Аев ўртасидаги вазиятда ҳакамлар ҳеч қандай адоват ёки тажовузни кўришмаган. Футболчилар шунчаки ўйин ҳолати ҳақида хотиржам гаплашишган. Шу сабабли VAR тизими ҳам вазиятга аралашмади. Бу ҳолат яқинда Туркияга қарши ўйинда майдондан четлатилган Парагвай терма жамоаси аъзоси Мигуел Алмирон билан боғлиқ воқеадан тубдан фарқ қилади.

Алмирон умумий тартибсизлик ва жанжал вақтида рақиби Мерт Мулдурга гапираётиб оғзини ёпгани учун қизил карточка олган ва тарихда ушбу қоида бўйича жазоланган илк футболчига айланган эди. Ўшанда ҳакамлар буни ҳақоратли сўзларни яширишга уриниш деб баҳолашган. Беллингэмнинг ҳолатида эса бундай кескинлик кузатилмади.

Янги қоиданинг келажаги ва танқидлар

Экспертлар ва таҳлилчилар орасида ушбу қоидага нисбатан танқидий фикрлар ҳам йўқ эмас. Айрим мутахассисларнинг фикрича, бу қоидадан рақибни атайлаб провокация қилиш ва уни майдондан четлатиш учун қурол сифатида фойдаланишлари мумкин. Масалан, футболчи рақибини гапга солиб, сўнг ҳакамга унинг оғзи ёпиқлигини кўрсатиши эҳтимоли бор.

Ҳозирча ушбу қоида фақат FIFA тасарруфидаги йирик турнирларда синовдан ўтказилмоқда. Англия Премер-лигаси каби ички чемпионатларда бу тартиб қачон жорий этилиши ёки умуман қабул қилиниши сўроқ остида турибди. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, замонавий футболда футболчилар энди нафақат ўз ҳаракатларига, балки мулоқот маданиятига ҳам жиддийроқ эътибор беришларига тўғри келади.

Жуде БеллингэмFIFAЖаҳон ЧемпионатиАнглияФутбол Қоидалари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиБугун, 16:35Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 16:33Златан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиЗлатан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиБугун, 16:11Томас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаТомас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаБугун, 15:58Лионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиЛионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиБугун, 15:17Челси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаЧелси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаБугун, 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...