ЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланади

·32·Спорт
ЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланади

ЖЧ-2026 мусобақасида гуруҳ босқичининг иккинчи тур учрашувлари якунига етди. Энди жамоаларни плей-офф йўлланмалари тақдирини белгилаб бериши мумкин бўлган ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари кутмоқда.

Бугун, 24 июнь куни кечқурун ва 25 июнга ўтар кечаси бир вақтнинг ўзида учта гуруҳда жами олтита учрашув ўтказилади.

Дастлаб Тошкент вақти билан соат 00:00 да «B» гуруҳининг сўнгги тур баҳслари бошланади. Канада терма жамоаси Швейцария билан куч синашса, Босния ва Герцеговина Қатарга қарши майдонга тушади.

Ушбу гуруҳдаги ҳар икки учрашув бир вақтда ўтказилади. Жамоалар плей-офф босқичига чиқиш ва гуруҳда юқори ўринни эгаллаш учун муҳим очколарни қўлга киритишга ҳаракат қилади.

Соат 03:00 да «C» гуруҳидаги ҳал қилувчи баҳслар старт олади. Марокаш Ҳаитига қарши ўйнаса, Шотландия турнир фаворитларидан бири Бразилия билан тўқнаш келади.

Айниқса, Шотландия ва Бразилия ўртасидаги учрашув футбол мухлисларида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда. Бразилия гуруҳдаги мавқеини мустаҳкамлашни истаса, шотландияликлар кучли рақибга қарши сенсация қайд этишга уринади.

Тунги дастур соат 06:00 да «A» гуруҳи учрашувлари билан якунланади. Чехия Мексика терма жамоасига қарши майдонга тушади. Жанубий Африка Республикаси эса Жанубий Корея билан беллашади.

Учинчи тур учрашувлари:

00:00 — «B» гуруҳи: Канада — Швейцария

00:00 — «B» гуруҳи: Босния ва Герцеговина — Қатар

03:00 — «C» гуруҳи: Марокаш — Ҳаити

03:00 — «C» гуруҳи: Шотландия — Бразилия

06:00 — «A» гуруҳи: Чехия — Мексика

06:00 — «A» гуруҳи: ЖАР — Жанубий Корея

Сўнгги турда дуранг ёки битта гол ҳам гуруҳдаги вазиятни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Шу боис футбол мухлисларини кескин кураш, юқори босим ва сўнгги дақиқаларгача давом этадиган қизиқарли баҳслар кутмоқда.

КанадаШвейцарияБразилияМексикаМарокаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 16:33Жуд Беллингем нима учун майдондан четлатилмади? FIFAнинг янги қоидаси таҳлилиЖуд Беллингем нима учун майдондан четлатилмади? FIFAнинг янги қоидаси таҳлилиБугун, 16:30Златан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиЗлатан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиБугун, 16:11Томас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаТомас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаБугун, 15:58Лионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиЛионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиБугун, 15:17Челси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаЧелси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаБугун, 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...