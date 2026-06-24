ЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланади
ЖЧ-2026 мусобақасида гуруҳ босқичининг иккинчи тур учрашувлари якунига етди. Энди жамоаларни плей-офф йўлланмалари тақдирини белгилаб бериши мумкин бўлган ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари кутмоқда.
Бугун, 24 июнь куни кечқурун ва 25 июнга ўтар кечаси бир вақтнинг ўзида учта гуруҳда жами олтита учрашув ўтказилади.
Дастлаб Тошкент вақти билан соат 00:00 да «B» гуруҳининг сўнгги тур баҳслари бошланади. Канада терма жамоаси Швейцария билан куч синашса, Босния ва Герцеговина Қатарга қарши майдонга тушади.
Ушбу гуруҳдаги ҳар икки учрашув бир вақтда ўтказилади. Жамоалар плей-офф босқичига чиқиш ва гуруҳда юқори ўринни эгаллаш учун муҳим очколарни қўлга киритишга ҳаракат қилади.
Соат 03:00 да «C» гуруҳидаги ҳал қилувчи баҳслар старт олади. Марокаш Ҳаитига қарши ўйнаса, Шотландия турнир фаворитларидан бири Бразилия билан тўқнаш келади.
Айниқса, Шотландия ва Бразилия ўртасидаги учрашув футбол мухлисларида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда. Бразилия гуруҳдаги мавқеини мустаҳкамлашни истаса, шотландияликлар кучли рақибга қарши сенсация қайд этишга уринади.
Тунги дастур соат 06:00 да «A» гуруҳи учрашувлари билан якунланади. Чехия Мексика терма жамоасига қарши майдонга тушади. Жанубий Африка Республикаси эса Жанубий Корея билан беллашади.
Учинчи тур учрашувлари:
00:00 — «B» гуруҳи: Канада — Швейцария
00:00 — «B» гуруҳи: Босния ва Герцеговина — Қатар
03:00 — «C» гуруҳи: Марокаш — Ҳаити
03:00 — «C» гуруҳи: Шотландия — Бразилия
06:00 — «A» гуруҳи: Чехия — Мексика
06:00 — «A» гуруҳи: ЖАР — Жанубий Корея
Сўнгги турда дуранг ёки битта гол ҳам гуруҳдаги вазиятни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Шу боис футбол мухлисларини кескин кураш, юқори босим ва сўнгги дақиқаларгача давом этадиган қизиқарли баҳслар кутмоқда.
…