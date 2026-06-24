Хитой коинотда янги даврга тайёрланмоқда: 7 метрли кўп марта ишлатиладиган ракета кашф этилди

·29·Техно
Хитой коинотда янги даврга тайёрланмоқда: 7 метрли кўп марта ишлатиладиган ракета кашф этилди

Хитой коинотни забт этиш борасидаги стратегиясини янги босқичга олиб чиқмоқда. Мамлакат мутахассислари диаметри 7 метр бўлган, кўп марта фойдаланишга мўлжалланган янги авлод ракета ташувчисини ишлаб чиқишга киришгани маълум бўлди. Ушбу лойиҳа ҳозирда яратилаётган Лонг Марч 10 ва ўта оғир вазнли Лонг Марч 9 ракеталари ўртасидаги бўшлиқни тўлдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги лойиҳа ҳақидаги хабарлар бир нечта билвосита далиллар орқали очиқланди. Хусусан, Хитой аэрокосмик фан ва техника корпорацияси (КАСК) диаметри 7 метрли ёнилғи бакларини пайвандлаш учун махсус ускуналар сотиб олиш бўйича давлат тендерини эълон қилган. Шунингдек, Вухи Паркер Нев Материалс компанияси томонидан "муҳим модел" учун диаметри 7,5 метрли зангламайдиган пўлатдан ясалган улкан ҳалқа етказиб берилгани ҳам ушбу маълумотларни тасдиқлайди.

Техник имкониятлар ва стратегик ёндашув

Хитой ракета технологиялари академияси (КАЛТ) томонидан илгари сурилган стратегияга кўра, мамлакат коинотга юк ташишда 5, 7 ва 10 метр диаметрли ракеталар оиласини шакллантирмоқчи. Ҳозирда 5 метрли Лонг Марч 10 ой дастури учун тайёрланмоқда, 10,6 метрли Лонг Марч 9 эса 2030-йилларда парвоз қилиши режалаштирилган. Янги, 7 метрли синф эса паст ер орбитасига 25 тоннадан 50 тоннагача фойдали юк олиб чиқиш имкониятига эга бўлади.

Янги ракетанинг асосий хусусиятларидан бири унинг метан двигателлари билан жиҳозланишидир. Тахминларга кўра, унда 80 тонна ва 200 тонна тортиш кучига эга ЙФ-209 двигателлари қўлланилади. Шунингдек, корпус материали сифатида алюминий қотишмалари ўрнига юқори чидамлиликка эга зангламайдиган пўлат танланган. Бу усул конструкцияларни тезроқ ва арзонроқ ишлаб чиқариш имконини беради.

Логистика ва инфратузилма муаммолари

Бундай улкан ўлчамдаги ракеталарни ишлаб чиқариш ва ташиш ўзига хос қийинчиликларни келтириб чиқаради. 7 метрдан ортиқ диаметрли конструкцияларни темир йўл ёки автомобил йўллари орқали ташиш имконсиз. Шу сабабли, Хитой ушбу ракеталарни ишлаб чиқаришни бевосита денгиз бўйида жойлашган ҳудудларда ва Хайнан оролидаги Венчан космодроми яқинида ташкил этишни режалаштирмоқда.

Хайнан космодроми раҳбарияти келажакда диаметри 7 ва 10 метрли ракеталар учун янги старт майдончалари қурилишини тасдиқлади. Ҳозирда мавжуд мажмуалар фақат 5 метргача бўлган ташувчиларни қабул қила олади. Космодромнинг кенгайтирилиши Хитойга коинотда йирик сунъий йўлдош туркумларини яратиш ва йирик станциялар қуришда катта устунлик беради.

Ушбу лойиҳанинг амалга оширилиши Хитойнинг коинотдаги рақобатбардошлигини сезиларли даражада оширади. Кўп марта ишлатиладиган технологиялар парвозлар таннархини пасайтириб, коинотга юк ташишни янада оммавий ва қулай қилади. Бу эса ўз навбатида, Хитойнинг глобал космик пойгадаги позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

ХитойКосмосРакетаЛонг МарчТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиБугун, 17:56Samsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан пастSamsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан пастБугун, 17:54Квант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқдаКвант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқдаБугун, 16:58NVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқдаNVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқдаБугун, 16:28Смартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаСмартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаБугун, 15:55Коинот пойгасида янги босқич: Пегасус ХЛ қайтиши ва SpaceXнинг рекорд ҳафтасиКоинот пойгасида янги босқич: Пегасус ХЛ қайтиши ва SpaceXнинг рекорд ҳафтасиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди